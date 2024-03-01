Гвардиола посоветовал Лапорте назначить Де Дзерби тренером «Барсы» (Catalunya Radio)
Пеп Гвардиола посоветовал «Барселоне» назначить Роберто Де Дзерби.
Каталонский клуб ищет тренера после решения Хави уйти из клуба по окончании сезона.
По информации Catalunya Radio, президент «блауграны» обратился к бывшему тренеру «Барселоны» Пепу Гвардиоле за советом по выбору тренера.
Возглавляющий «Манчестер Сити» специалист посоветовал Лапорте тренера «Брайтона» Роберто Де Дзерби.
Отмечается, что назначению итальянца в «Барселону» может помешать пункт об отступных в его контракте в размере 10 млн евро.
Он отлично справляется в Брайтоне, не трогайте мужика
Лучше рискнуть и попробывать, чем сидеть в клубе , где, заведомо, почти невозможно будет выиграть ничего кроме какой-нибудь лиги конференций и кубка английской лиги.
А ожидания у клуба вполне рабочие. Никто сейчас не требует от Барсы победы в ЛЧ( чтобы там Лапорта и Хави не говорили для услады ушей болельщиков) , а внутри Испании можно бороться , даже в нынешнем состоянии
Все рассуждения о его кандидатуре носили гипотетический характер.
А про кто и куда его там пригласит вопрос из той же оперы. Пока его никуда в топы не зовут, появилися слух про Барсу -- его и обсуждаем
Подписывают 😐
Энрике, Вальверде при неплохих показателях просто выпнули.
Кумана, Чапи просто загнобили как пресса, так и фанаты.
Просто прийти и тренировать спокойно клуб у него не получится. И требовать с него будут по максимуму.
Барсе нужен тренер с большим опытом.