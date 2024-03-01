Гвардиола посоветовал Лапорте назначить Де Дзерби тренером «Барсы» (Catalunya Radio)

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Жоан Лапорта Пеп Гвардиола Роберто Де Дзерби Брайтон Футбол

Пеп Гвардиола посоветовал «Барселоне» назначить Роберто Де Дзерби.

Каталонский клуб ищет тренера после решения Хави уйти из клуба по окончании сезона.

По информации Catalunya Radio, президент «блауграны» обратился к бывшему тренеру «Барселоны» Пепу Гвардиоле за советом по выбору тренера.

Возглавляющий «Манчестер Сити» специалист посоветовал Лапорте тренера «Брайтона» Роберто Де Дзерби.

Отмечается, что назначению итальянца в «Барселону» может помешать пункт об отступных в его контракте в размере 10 млн евро.

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40 комментариев
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Ответ SaH4r.
Он уже столько лет в Брайтоне и точно заслуживает повышения, да и возглавить Барсу не каждый день предлагают.
Сколько он там лет? Даже 1.5 года не отработал
+74
-3
+71
Ответ Vlad Zhadejko
Если Пеп кого-то советует, то обычно этот человек что-то из себя представляет.
А то никто не знает, что Де Дзерби что-то из себя представляет)) он бы ещё Анчелотти посоветовал
+35
-9
+26
А у Де Дзерби не спрашивали?) Может ему проблемный клуб с завышенными ожиданиями не нужен.
Он отлично справляется в Брайтоне, не трогайте мужика
+50
-29
+21
Не обольщайтесь. САФ советовал назначить вместо себя Дэвида Мойэса. И что из этого вышло?
+24
-3
+21
Ответ Максим Кузьменко
А у Де Дзерби не спрашивали?) Может ему проблемный клуб с завышенными ожиданиями не нужен. Он отлично справляется в Брайтоне, не трогайте мужика
Он уже столько лет в Брайтоне и точно заслуживает повышения, да и возглавить Барсу не каждый день предлагают.
+40
-28
+12
Ответ Максим Кузьменко
А у Де Дзерби не спрашивали?) Может ему проблемный клуб с завышенными ожиданиями не нужен. Он отлично справляется в Брайтоне, не трогайте мужика
Клуб может и проблемный , но сидеть в Брайтоне , борясь за место в ЛЕ максимум, когда есть возможность регулярно играть в ЛЧ и бороться за реальные трофеи внутри Испании, в одном из двух самых популярных клубов мира -- это такое себе решение , в плане амбиций ( если они конечно есть у Де Дзерби).
Лучше рискнуть и попробывать, чем сидеть в клубе , где, заведомо, почти невозможно будет выиграть ничего кроме какой-нибудь лиги конференций и кубка английской лиги.

А ожидания у клуба вполне рабочие. Никто сейчас не требует от Барсы победы в ЛЧ( чтобы там Лапорта и Хави не говорили для услады ушей болельщиков) , а внутри Испании можно бороться , даже в нынешнем состоянии
+16
-7
+9
Ответ Виталий Ан
Ферран Торес не даст соврать.
А что с Торресом? У него в чемпионате и ЛЧ голевое действие почти на 90 минут. В сборной великолепно себя показывает.
+9
0
+9
Если Пеп кого-то советует, то обычно этот человек что-то из себя представляет.
+16
-9
+7
Ответ Vlad Zhadejko
Если Пеп кого-то советует, то обычно этот человек что-то из себя представляет.
Не обязательно) он адепт стиля, а не эффективности.Посмотрите на Бернли) Там его ученик, но условный Пирсон или Биг Сэм с Пулисом набирали бы очков больше с простым футболом.
+2
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+2
Ответ Роман
Так-то оно так, только не ограничивается карьерный рост Брайтон - Барселона. Если он хороший тренер будут и перспективные варианты как в АПЛ, либо других лигах. Возможно вам фанатам Барселоны хочется, чтобы он перешёл именно к вам в клуб. Но раз зовёт Барселона, может и позвать другой топ-клуб.
Мне , как фанату Барселоны, вообще не хочется его видеть в клубе. Его Брайтон-- американские горки. Хорошие матчи стабильно сменяются провалами.
Все рассуждения о его кандидатуре носили гипотетический характер.

А про кто и куда его там пригласит вопрос из той же оперы. Пока его никуда в топы не зовут, появилися слух про Барсу -- его и обсуждаем
+2
0
+2
Ответ Максим Кузьменко
А у Де Дзерби не спрашивали?) Может ему проблемный клуб с завышенными ожиданиями не нужен. Он отлично справляется в Брайтоне, не трогайте мужика
А что на данном этапе должны спрашивать у Де Дзерби? Разрешения для Гвардиолы произносить его имя?)
+2
0
+2
Ответ Роман
)) С тренера Барсы всегда будут требовать. Энрике, Вальверде при неплохих показателях просто выпнули. Кумана, Чапи просто загнобили как пресса, так и фанаты. Просто прийти и тренировать спокойно клуб у него не получится. И требовать с него будут по максимуму.
По какому максимуму. Хави публично высказывался по этому поводу. Задачи стояли выход из группы ЛЧ и попадание в неё же на следующий сезон. Это вообще халява при любом раскладе для Барселоны. Требование от фанатов всегда одно - стиль. Все болеют за Барселону за её идентичность, а не за титулы, как фанаты большинства других клубов. Да, титулы важны, они показывают уровень команды(красиво может играть и ПСВ), но Хави не может решить даже проблему с опорной зоной. Сейчас додумался не ставить Ромеу. Кристенсен неплохой вариант, пока не купили профильного опорника. А Ромеу, кстати, выбирал наверняка сам тренер. Можно было присмотреть игрока потехничнее, зная как играет твой клуб.
+2
0
+2
Ответ Роман
)) С тренера Барсы всегда будут требовать. Энрике, Вальверде при неплохих показателях просто выпнули. Кумана, Чапи просто загнобили как пресса, так и фанаты. Просто прийти и тренировать спокойно клуб у него не получится. И требовать с него будут по максимуму.
Да это всё понятно. Но тут вопрос амбиций тренера: хочешь рисковать и пытаться реально что-то выиграть в Барсе, при этом регулярно играя в ЛЧ,либо спокойно работать в Брайтоне, борясь за 6-8 места в АПЛ и с надеждой когда-нибудь зацепить трофеи , вроде кубка английской лиги и лиги конференций .
+5
-3
+2
Ответ Vlad Zhadejko
Если Пеп кого-то советует, то обычно этот человек что-то из себя представляет.
Ферран Торес не даст соврать.
+8
-7
+1
Пеп знает кого советовать, но лучший все же Алонсо
+3
-2
+1
Ответ Родя Раскольников
Судя по твоим комментам как минимум твой мир крутится вокруг Барсы.
Так там все новости про Де Дзерби,Брайтон или ЛЧ на Барселоновских ветках я не сижу
+1
0
+1
Ответ Роман
Барсе как раз стоит задуматься об эффективности. А то как раз на своем стиле и отлетали из ЛЧ 8 лет подряд. Возможно с тренером заточенный на эффективность они смогут приблизиться к Реалу как по игре, так и по характеру.
У Хави в прошлом году(когда главной задачей было выиграть Ла Лигу) неплохо получалось набирать очки(но играли уж сильно прагматично) но потом его начали критиковать за отсутствие стиля и красивой игры, тогда ему пришлось менять игру а в итоге - он на выход и клуб в лучшем случае только второй будет.
+1
-1
0
Хотите итальянца? Летом лациале уволят Сарри.
0
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Может помешать 10 мне евро отступных???? Они там молодняк из Бразилии за 40
Подписывают 😐
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Хитрый Пэп. Убивает Брайтон
0
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0
почему бы Пепу не дать Хави насколько дельных совета, на остаток сезона.
0
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0
Ответ Леван Мкртчян
Клуб может и проблемный , но сидеть в Брайтоне , борясь за место в ЛЕ максимум, когда есть возможность регулярно играть в ЛЧ и бороться за реальные трофеи внутри Испании, в одном из двух самых популярных клубов мира -- это такое себе решение , в плане амбиций ( если они конечно есть у Де Дзерби). Лучше рискнуть и попробывать, чем сидеть в клубе , где, заведомо, почти невозможно будет выиграть ничего кроме какой-нибудь лиги конференций и кубка английской лиги. А ожидания у клуба вполне рабочие. Никто сейчас не требует от Барсы победы в ЛЧ( чтобы там Лапорта и Хави не говорили для услады ушей болельщиков) , а внутри Испании можно бороться , даже в нынешнем состоянии
)) С тренера Барсы всегда будут требовать.
Энрике, Вальверде при неплохих показателях просто выпнули.
Кумана, Чапи просто загнобили как пресса, так и фанаты.

Просто прийти и тренировать спокойно клуб у него не получится. И требовать с него будут по максимуму.
+11
-11
0
А себя посоветовать он не додумался?
0
0
0
спасибо за совет Пеп)))
+1
-1
0
Де Дзерби нужно идти в клуб по-проще.
Барсе нужен тренер с большим опытом.
+3
-3
0
Ответ Nacho13
Не обольщайтесь. САФ советовал назначить вместо себя Дэвида Мойэса. И что из этого вышло?
Да тоже самое, что и с последователями
0
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Ответ Nacho13
Не обольщайтесь. САФ советовал назначить вместо себя Дэвида Мойэса. И что из этого вышло?
Да-да. Вышло то, что не зашло до сих пор.
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