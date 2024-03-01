Гвардиола посоветовал Лапорте назначить Де Дзерби тренером «Барсы» (Catalunya Radio)

Пеп Гвардиола посоветовал «Барселоне» назначить Роберто Де Дзерби.

Каталонский клуб ищет тренера после решения Хави уйти из клуба по окончании сезона.

По информации Catalunya Radio, президент «блауграны» обратился к бывшему тренеру «Барселоны» за советом по выбору тренера.

Возглавляющий « » специалист посоветовал тренера « » .

Отмечается, что назначению итальянца в «Барселону» может помешать пункт об отступных в его контракте в размере 10 млн евро.