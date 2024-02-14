Роналду провел 1000-й матч на клубном уровне и забил 746-й гол
Игра против «Аль-Фейхи» стала юбилейной для Криштиану Роналду.
Форвард принес «Аль-Насру» победу со счетом 1:0 в матче 1/8 финала Лиги чемпионов Азии против «Аль-Фейхи».
Этот матч стал для португальца 1000-м на клубном уровне, а гол – 746-м.
Больше всего игр Роналду провел в составе «Реала» – 438. Также он выступал за «Манчестер Юнайтед» (346), «Ювентус» (134) и «Спортинг» (31). В «Аль-Насре» у него 51 матч.
Со статистикой 39-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Rigobersong: Siiiiiiiiiiiiiiiii🎉
-лучший бомбардир в истории футбола
-лучший бомбардир в истории сборных
-лучший бомбардир в истории ЛЧ
-лучший бомбардир в истории плей-офф ЛЧ
-лучший бомбардир в истории Еврокубков
-лучший бомбардир в истории Евро
-лучший бомбардир в истории отборов на Евро
-лучший бомбардир в истории КЧМ
-лучший бомбардир в истории Реала
А так, в испанский периоду них примерно одинаковая эффективность.
В ЛЧ например так:
У Роналду 113 минут на голевое действие в плей-офф, у Месси 136 минут.
У Роналду 79 минут на голевое действие в 1/4,у Месси 163 минуты.
У Роналду 117 минут на голевое действие против топ-10 клубов ЛЧ, у Месси 184 минуты.
Ещё у Роналду в одном из розыгрышей лиги чемпионов набрал 1.99 (практически 2 очка) по г+п в среднем за матч (он и победил тогда), ни у кого больше такого нет
Так что, все не так однозначно. И ещё Роналду несколько раз менял лиги и клубы, что требует некоторой адаптации.