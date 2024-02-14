Роналду провел 1000-й матч на клубном уровне и забил 746-й гол

Игра против «Аль-Фейхи» стала юбилейной для Криштиану Роналду.

Форвард принес « » победу со счетом 1:0 в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аль-Фейхи».

Этот матч стал для португальца 1000-м на клубном уровне, а гол – 746-м.

Больше всего игр провел в составе « » – 438. Также он выступал за « » (346), «Ювентус» (134) и «Спортинг» (31). В «Аль-Насре» у него 51 матч.

Со статистикой 39-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.