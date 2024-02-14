Роналду провел 1000-й матч на клубном уровне и забил 746-й гол

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду высшая лига Португалия Спортинг Ювентус премьер-лига Англия Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов Азии высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Фейха Футбол

Игра против «Аль-Фейхи» стала юбилейной для Криштиану Роналду.

Форвард принес «Аль-Насру» победу со счетом 1:0 в матче 1/8 финала Лиги чемпионов Азии против «Аль-Фейхи».

Этот матч стал для португальца 1000-м на клубном уровне, а гол – 746-м.

Больше всего игр Роналду провел в составе «Реала» – 438. Также он выступал за «Манчестер Юнайтед» (346), «Ювентус» (134) и «Спортинг» (31). В «Аль-Насре» у него 51 матч.

Со статистикой 39-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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47 комментариев
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"Ригоберка уже 13 лет на сайте, написал 42607 комментариев (точная информация), накрутил 323598 лайков и занял 81 место за всю историю sports.ru"

Rigobersong: Siiiiiiiiiiiiiiiii🎉
+69
-4
+65
Ответ Globe Soccer Awards
"Ригоберка уже 13 лет на сайте, написал 42607 комментариев (точная информация), накрутил 323598 лайков и занял 81 место за всю историю sports.ru" Rigobersong: Siiiiiiiiiiiiiiiii🎉
Так то не человек, а литературный негр
+31
-2
+29
До Грецки всего 148 осталось
+30
-3
+27
Ответ Direct free kick
Так то не человек, а литературный негр
А может он негритянский литератор
+22
-1
+21
Представляю что будет, если этот юноша возьмет чашку на ЧМ через два года со сборной
+16
-4
+12
Ответ Globe Soccer Awards
"Ригоберка уже 13 лет на сайте, написал 42607 комментариев (точная информация), накрутил 323598 лайков и занял 81 место за всю историю sports.ru" Rigobersong: Siiiiiiiiiiiiiiiii🎉
И все 42607 комментов про Роналду))
+8
-1
+7
Ответ Globe Soccer Awards
"Ригоберка уже 13 лет на сайте, написал 42607 комментариев (точная информация), накрутил 323598 лайков и занял 81 место за всю историю sports.ru" Rigobersong: Siiiiiiiiiiiiiiiii🎉
13×365=4745 42607:4745=8,979. округлим до 9. получается каждый день без выходных, человек строчил по 9 комментов в среднем. титаническая работа конечно, так латентно любить роналду могут только истинные фанаты 😁
+6
0
+6
Ответ Globe Soccer Awards
"Ригоберка уже 13 лет на сайте, написал 42607 комментариев (точная информация), накрутил 323598 лайков и занял 81 место за всю историю sports.ru" Rigobersong: Siiiiiiiiiiiiiiiii🎉
После того как он с Игорьком выехал в Европу и там узаконил свои с ним отношения,в нем проснулась работоспособность!👌
+6
-1
+5
Сиииииии!
+10
-5
+5
За это время Величайший в истории КР7 стал:
-лучший бомбардир в истории футбола
-лучший бомбардир в истории сборных
-лучший бомбардир в истории ЛЧ
-лучший бомбардир в истории плей-офф ЛЧ
-лучший бомбардир в истории Еврокубков
-лучший бомбардир в истории Евро
-лучший бомбардир в истории отборов на Евро
-лучший бомбардир в истории КЧМ
-лучший бомбардир в истории Реала
+6
-1
+5
Ответ Globe Soccer Awards
"Ригоберка уже 13 лет на сайте, написал 42607 комментариев (точная информация), накрутил 323598 лайков и занял 81 место за всю историю sports.ru" Rigobersong: Siiiiiiiiiiiiiiiii🎉
На сайте есть плюсоделы поавторитетнее, я знаю о чем говорю
+5
-1
+4
Лучший в истории. Легенда.
+4
-1
+3
Просто космические цифры какие-то!!!
+3
0
+3
Кстати как думаете,когда Игорек с Анжелой(это позывной Риги) веселятся друг с другом,они приговаривают,что Месси величайший?🤭
+5
-2
+3
Ответ Гномович!
За это время Величайший в истории КР7 стал: -лучший бомбардир в истории футбола -лучший бомбардир в истории сборных -лучший бомбардир в истории ЛЧ -лучший бомбардир в истории плей-офф ЛЧ -лучший бомбардир в истории Еврокубков -лучший бомбардир в истории Евро -лучший бомбардир в истории отборов на Евро -лучший бомбардир в истории КЧМ -лучший бомбардир в истории Реала
Сча набегут, про чм расскажут, там пеший 5 пеналей забил
+3
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Ответ Вальдано
Неплохо.. Но соотношение гол/матч у Месси лучше.. Существеннее.. Месси эффективней.. Да..
Это исключительно из-за первых трёх сезонов в карьере, когда он был по сути другим игроком.
А так, в испанский периоду них примерно одинаковая эффективность.
В ЛЧ например так:
У Роналду 113 минут на голевое действие в плей-офф, у Месси 136 минут.
У Роналду 79 минут на голевое действие в 1/4,у Месси 163 минуты.
У Роналду 117 минут на голевое действие против топ-10 клубов ЛЧ, у Месси 184 минуты.

Ещё у Роналду в одном из розыгрышей лиги чемпионов набрал 1.99 (практически 2 очка) по г+п в среднем за матч (он и победил тогда), ни у кого больше такого нет

Так что, все не так однозначно. И ещё Роналду несколько раз менял лиги и клубы, что требует некоторой адаптации.
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Великий!
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Величайший в истории футбола
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Климов и Верблюд тут как тут))
+4
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надеюсь тысячу свою он забьет за карьеру )
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Ответ Ебздрогыч
На сайте есть плюсоделы поавторитетнее, я знаю о чем говорю
Тебе ещё есть к чему стремиться. Кто вообще находится на первом месте?
+3
-1
+2
Ответ Гномович!
За это время Величайший в истории КР7 стал: -лучший бомбардир в истории футбола -лучший бомбардир в истории сборных -лучший бомбардир в истории ЛЧ -лучший бомбардир в истории плей-офф ЛЧ -лучший бомбардир в истории Еврокубков -лучший бомбардир в истории Евро -лучший бомбардир в истории отборов на Евро -лучший бомбардир в истории КЧМ -лучший бомбардир в истории Реала
Величавший бомбардир в истории
+2
0
+2
Ответ Вальдано
А что - сам уже не можешь?.. Остаётся представлять.. 🤭.. Береги здоровье, старче.. А-ха-ха-ха..
Увидимся на РГ-2024
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0
+2
Ответ Митрандир цвета хаки
Роналду пришёл в профнепригодность и все клубы закрыли перед его носом двери, и даже сбежавши на задворки, в донную лигу, где он забивает голы в примитивном своём стиле, его обожатели со спортса продолжают на него наяривать. Это кринж
По себе не суди.
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Ответ Ебздрогыч
До Грецки всего 148 осталось
На много меньше, здесь не учитывается голы за сборную. А там у него 125 по моему
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Ответ Ебздрогыч
Не знаю. Но когда-нибудь я его догоню))
Удачи! Главное сам не стань призраком, как юзеры, которые находятся выше тебя)
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Ответ Rafael Nadal Parero
Увидимся на РГ-2024
Там "представление" продолжится?.. Ну что ты, "юноша"?.. Представление закончилось в интервью Моргану... А-ха-ха-ха.. 😂
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Ответ Homelander_666
Тебе ещё есть к чему стремиться. Кто вообще находится на первом месте?
Не знаю. Но когда-нибудь я его догоню))
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Ответ KING_OF_RUSSIA
Это исключительно из-за первых трёх сезонов в карьере, когда он был по сути другим игроком. А так, в испанский периоду них примерно одинаковая эффективность. В ЛЧ например так: У Роналду 113 минут на голевое действие в плей-офф, у Месси 136 минут. У Роналду 79 минут на голевое действие в 1/4,у Месси 163 минуты. У Роналду 117 минут на голевое действие против топ-10 клубов ЛЧ, у Месси 184 минуты. Ещё у Роналду в одном из розыгрышей лиги чемпионов набрал 1.99 (практически 2 очка) по г+п в среднем за матч (он и победил тогда), ни у кого больше такого нет Так что, все не так однозначно. И ещё Роналду несколько раз менял лиги и клубы, что требует некоторой адаптации.
Краткость - сестра таланта.. Так же как и эффективность.. Месси - лучший игрок в истории футбола.. Он выиграл всё.. Учись как надо писать..Не уподобляйся Авейру.. Болтовня - никому в футболе не интересна.. И даже вредна..
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Ответ Вальдано
Неплохо.. Но соотношение гол/матч у Месси лучше.. Существеннее.. Месси эффективней.. Да..
и?
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