Ягодицы Джорджины изменили на фото иранской газеты, посчитав образ девушки Роналду неуместным

Теги Криштиану Роналду светская хроника высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд соцсети девушки и спорт Джорджина Родригес Футбол

Иранская газета обрезала на фото ягодицы девушки Криштиану Роналду.

Как сообщает Marca, национальная иранская газета Hamshahri отретушировала ягодицы Джорджины Родригес на фотографии, опубликованной в социальной сети футболиста.

Роналду опубликовал фотографию, на которой он вместе с семьей празднует свой 39-й день рождения. На снимке его жена одета в длинное черное платье.

В Hamshahri решили обрезать на фото часть тела Джорджины, решив, что так будет уместнее для читателей.

Фотография, опубликованная газетой, идентична той, что появилась в аккаунте Криштиану Роналду, за исключением измененного тела Джорджины Родригес.

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77 комментариев
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Сначала Джорджина дорисовала, потом иранцы стерли😃
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-7
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Отрезали жёппу))
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2024 )) фотошопят людям их части тела, о боже у женщины есть попа! Срочно обрезать!
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Дикари есть дикари.
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Ответ Михо
Сначала Джорджина дорисовала, потом иранцы стерли😃
Уравновесили 😁
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-1
+27
Этой новости несколько дней, спортс только сейчас выложил
+16
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Ответ Bestman
Отрезали жёппу))
Немудрено, ведь всем известно, что ещё в 95-м сербы заняли Жепу.
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Ответ balander09
Этой новости несколько дней, спортс только сейчас выложил
Нужно было согласовать с советом аятолл, что фотографию и новость можно публиковать.
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Ответ Radik_2.0
ягодицы Нины не влазили в штанины
Зря наверное Нина ночами жрала
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И такое ведь бывает - жопа - есть, на фото - нет!
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ягодицы Нины не влазили в штанины
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так и слышу крик: "где моя ОПА?!"
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0
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Ответ igoru
Комментарий скрыт
боже, что же он наделал...
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Ответ balander09
Этой новости несколько дней, спортс только сейчас выложил
Да просто Johnny67 впервые за несколько дней зашел в интернет и решил, что это никто не видел))
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Ответ Фут.Боль
И такое ведь бывает - жопа - есть, на фото - нет!
- жoпу видишь?
- а она есть.
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Думал газеткой прикрыли
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Ссыкуны. Попробовали бы они жопу президента тронуть!
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Ответ QWertY
Комментарий удален модератором
твои фантазии не очень здоровы для мальчика
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получился Бадр
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Ответ papa buba diop
Ссыкуны. Попробовали бы они жопу президента тронуть!
Президента твоих фантазий?
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Дай за ж... укушу!
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Только отрезание жеппы поможет, хыыы
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Не девушка , а сожительница.
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Ответ Tima_Milan
отличный был бы ник для пользователя на сроптсе, Ягодицы Джорджины
там артемку забанили - возьмет теперь
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Ответ Блуждающий странник
2024 )) фотошопят людям их части тела, о боже у женщины есть попа! Срочно обрезать!
была корма - стала попка.
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Отличная, спортивная новость
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Ответ Никому_никабельный
А грудь почему не убрали?
младший попросил не трогать.
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Ответ Masturbator3000
Почему самого роналду не замазали как представителя 🏳️‍🌈 сообщества
ты так мечтаешь,чтобы он был из твоих?
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Ответ Tima_Milan
отличный был бы ник для пользователя на сроптсе, Ягодицы Джорджины
Обрезанные?
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На человека стала походить.
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