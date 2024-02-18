Ягодицы Джорджины изменили на фото иранской газеты, посчитав образ девушки Роналду неуместным

Иранская газета обрезала на фото ягодицы девушки Криштиану Роналду.

Как сообщает Marca, национальная иранская газета Hamshahri отретушировала ягодицы на фотографии, опубликованной в социальной сети футболиста.

Роналду опубликовал фотографию, на которой он вместе с семьей празднует свой 39-й день рождения. На снимке его жена одета в длинное черное платье.

В Hamshahri решили обрезать на фото часть тела Джорджины, решив, что так будет уместнее для читателей.

Фотография, опубликованная газетой, идентична той, что появилась в аккаунте , за исключением измененного тела Джорджины Родригес.