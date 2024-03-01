Левандовски собрал идеального футболиста: левая нога Роббена, менталитет Киммиха, интеллект Мюллера, стойкость Видаля, элегантность Алонсо, скорость Обамеянга

Роберт Левандовски поучаствовал в челлендже «собери идеального футболиста».

Нападающий «Барселоны» должен был позаимствовать лучшие качества у футболистов, с которыми играл в одной команде на клубном уровне или в национальной сборной.

Левандовски выбрал левую ногу , но не смог определиться с ответом насчет правой ноги.

Также он отметил менталитет , стойкость и элегантность игры .

Что касается футбольного интеллекта, выбор игрока пал на .

Футболистами, способными быстрее всех пробежать десятиметровку, Левандовски назвал Пьер-Эмерика Обамеянга и Камиля Гросицкого.