Левандовски собрал идеального футболиста: левая нога Роббена, менталитет Киммиха, интеллект Мюллера, стойкость Видаля, элегантность Алонсо, скорость Обамеянга
Роберт Левандовски поучаствовал в челлендже «собери идеального футболиста».
Нападающий «Барселоны» должен был позаимствовать лучшие качества у футболистов, с которыми играл в одной команде на клубном уровне или в национальной сборной.
Левандовски выбрал левую ногу Арьена Роббена, но не смог определиться с ответом насчет правой ноги.
Также он отметил менталитет Йозуа Киммиха, стойкость Артуро Видаля и элегантность игры Хаби Алонсо.
Что касается футбольного интеллекта, выбор игрока пал на Томаса Мюллера.
Футболистами, способными быстрее всех пробежать десятиметровку, Левандовски назвал Пьер-Эмерика Обамеянга и Камиля Гросицкого.
Попрыграет вокруг мяча, и пнёт ближнему, как обычно.
Совершенный футболист....
Насмешил.
Роберт почти киборг, культурист под майкой, и при этом очень быстрый и резкий.