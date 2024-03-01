Левандовски собрал идеального футболиста: левая нога Роббена, менталитет Киммиха, интеллект Мюллера, стойкость Видаля, элегантность Алонсо, скорость Обамеянга

Теги Бавария Арьен Роббен Хаби Алонсо бундеслига Германия Барселона Ла Лига Сборная Польши по футболу Артуро Видаль Томас Мюллер Роберт Левандовски Пьер-Эмерик Обамеянг Камиль Гросицки Йозуа Киммих Футбол

Роберт Левандовски поучаствовал в челлендже «собери идеального футболиста».

Нападающий «Барселоны» должен был позаимствовать лучшие качества у футболистов, с которыми играл в одной команде на клубном уровне или в национальной сборной.

Левандовски выбрал левую ногу Арьена Роббена, но не смог определиться с ответом насчет правой ноги.

Также он отметил менталитет Йозуа Киммиха, стойкость Артуро Видаля и элегантность игры Хаби Алонсо.

Что касается футбольного интеллекта, выбор игрока пал на Томаса Мюллера.

Футболистами, способными быстрее всех пробежать десятиметровку, Левандовски назвал Пьер-Эмерика Обамеянга и Камиля Гросицкого.

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77 комментариев
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Стойкость Зинченко, футбольный интеллект Мудрика, обе ноги Антони, элегантность Магваера, менталитет Кейна. Вот супер машина.
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Ответ Виталий Ан
Стойкость Зинченко, футбольный интеллект Мудрика, обе ноги Антони, элегантность Магваера, менталитет Кейна. Вот супер машина.
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Ответ Роман
Комментарий скрыт
Ты новость-то хоть прочти, где они вместе с Месси играли?
+21
-5
+16
Одноногий Обамеянг это же Абелардо))
+16
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+13
Ответ Скрытый пользователь
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Блин, думал никто не угадает((.
+9
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Ответ Роман
Комментарий скрыт
А разве он когда-то с ним играл?
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Жадность Месси тоже бы ему пригодилась 😁
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у него ДНК Барсы отклеился
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Пахан Инфантино и друган Негрейра
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Одноногий элегантный интеллектуал - встретите возле перехода, знайте, идеальный футболист.
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Игра головой Клозе
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Ответ Leganessi
вызвал тебе пожарных. Постарайся дотянуть)
ты накидываешь ереси на 2 листа а4 ,тебе спокойно отвечают и ты пишешь про пожарных?)) гелевый прошёл футбол на 99% , месси на 150. примите уже .
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Ответ Spaten
Игра головой Клозе
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Ответ Роман
Ты предлагаешь еще читать новости БЧК. Ты просишь невозможное.
Но при этом написать комментарий к новости о Барсе - ты один из первых :)
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Обошëлся без аргентинского гопника
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"Но даже такой, составленный из лучших кусочков, суперфутболист один в один всё равно будет обыгран Лионелем Месси" - с грустью добавил поляк.
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Ответ Leganessi
Роналду самый совершенный футболист в истории футбола, у которого были прокачены АБСОЛЮТНО все скиллы на божественном уровне при САФЕ в АПЛ. Марадона и Мопси на 2 этаже были бездарями. Пеле был королевой бала против спасателей малибу и пожарников, все остальные также ограничены, переходя во 2 чемпионат заканчивают карьеру, как мопси в псж. Единственный Король футбола, который отбожил в 3 сильнейших чемпионатов с 5 ЛЧ в 2 клубах, с королевстом ЛЧ и лучшим бомбардиром в истории сборных, ЛЧ и всея футбола. Когда Рон закончит карьеру, футбол умрет навсегда ибо никогда больше не будет такого терминатора, который прошел весь футбол во всем мире.
Роналду последние десять лет во дворе мальчишку обвести не сможет...
Попрыграет вокруг мяча, и пнёт ближнему, как обычно.
Совершенный футболист....
Насмешил.
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Ответ Виталий Ан
Стойкость Зинченко, футбольный интеллект Мудрика, обе ноги Антони, элегантность Магваера, менталитет Кейна. Вот супер машина.
Я бы сказал грацию Магваера
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Ответ Виталий Ан
Все в норме. Бавария уже 10 очков отстает). Думаю Кейн сам думает что не так!
Если так и закончат , будет Проклятие Кейна,
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Ответ Виталий Ан
Стойкость Зинченко, футбольный интеллект Мудрика, обе ноги Антони, элегантность Магваера, менталитет Кейна. Вот супер машина.
Умение Рональду радоваться успехам партнёров ещё забыли включить.
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Ответ Скрытый пользователь
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Всегда поражался его умением играть башкой при таком то росте. Реально крут был
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И голевое чутьё Заболотного добавил Левандовски
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Я бы взял еще третью ногу Лукаку.
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Физика - Левандовский.
Роберт почти киборг, культурист под майкой, и при этом очень быстрый и резкий.
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Ответ Локуся
Я бы сказал грацию Магваера
Так это синонимы учитывая подвижность Маги))
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Ответ Виталий Ан
Стойкость Зинченко, футбольный интеллект Мудрика, обе ноги Антони, элегантность Магваера, менталитет Кейна. Вот супер машина.
Что с менталитетом несчастного Кейна-то не так?..
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Ответ Серега Ракообразное
Что с менталитетом несчастного Кейна-то не так?..
Все в норме. Бавария уже 10 очков отстает). Думаю Кейн сам думает что не так!
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Ответ Серега Ракообразное
Что с менталитетом несчастного Кейна-то не так?..
Антонимы и ирония.....
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Ответ Скрытый пользователь
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Адамов)))
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