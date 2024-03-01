Марио Фернандес: «Для меня в русском сложно все: алфавит, правила. Когда говорю, очень много ошибаюсь, но здорово понимаю язык»

Теги Зенит премьер-лига Россия Марио Фернандес Футбол

Марио Фернандес объяснил, почему не выучил русский язык.

– Полгода – хороший срок, чтобы оценить и свои физические возможности? Твой контракт – до лета 2025-го. Ты его доработаешь?

– Никогда не знаешь, что будет. Это знает только Бог. Сейчас я полгода в «Зените», чувствую себя хорошо. Рассчитываю помогать команде так долго, как смогу. Я настроен максимально серьезно и позитивно. Хочу играть столько, сколько позволит здоровье. Но я живу сегодняшним днем. А все контрактные мысли – это дела будущего.

– Почему ты никак не можешь выучить русский язык?

– Я уже много раз говорил – для меня в русском сложно все: алфавит, правила. Я когда говорю, делаю очень много ошибок. И постоянно за это извиняюсь. При этом я здорово понимаю язык. Но ответить и поговорить – простите, но мне очень сложно, – сказал защитник «Зенита».

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65 комментариев
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извилин не хватает просто
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Ответ Barsenoga
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Ответ Alex1104
Часто встречаются люди, которым сложно даются иностранные языки. И извилины здесь совершенно не при чем. Кроме всего прочего учить иностранный язык это ещё и труд. И не маленький. Я знал людей, которые обладая огромными способностями в точных науках не знали толком даже английского.
человек больше 10 лет в России, и говорит, что просто ответить не может... тут даже речь не о грамматике или акценте
хотя согласен, может просто не дано
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+28
Очевидно, что тут дело в лени и что с ним постоянно сюсюкались. Убрать надо было переводчика через полгода и пусть сам покупает еду и так далее.
И через год заговорил бы, как миленький.
За 12 лет - любой выучит разговорный язык.
Любой.
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За все эти годы не хочешь, а выучишь. Каким же надо быть идиотом!
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Объясните ему, что в Зените вокруг него одни бразильцы, поэтому он все здорово стал понимать под конец карьеры в России )))
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Почти как собака, короче
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Иуда. Тут и понимать-то нечего!
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Ответ VitalKe
извилин не хватает просто
Часто встречаются люди, которым сложно даются иностранные языки. И извилины здесь совершенно не при чем.
Кроме всего прочего учить иностранный язык это ещё и труд. И не маленький.
Я знал людей, которые обладая огромными способностями в точных науках не знали толком даже английского.
+17
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+5
Ответ zohan163
Раньше казался скромным и воспитанным парням,а сейчас,как дебилушка выглядит
Потому что раньше за ЦСКА играл, да?)
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Чуть умнее Полкана, получается
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Просто не доплатили ему за русский язык.
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Ответ VitalKe
человек больше 10 лет в России, и говорит, что просто ответить не может... тут даже речь не о грамматике или акценте хотя согласен, может просто не дано
Вопрос, скорее, в желании. Он здесь всего лишь наемник, которому плевать на страну. Как закончится денежный дождь-российский паспорт полетит ведро, а сам Марио улетит в Бразилию
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Ответ Barsenoga
Комментарий скрыт
Лучше учи бразильский португальский и пиши в чате O Globo, а не здесь
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Айсикью маловат
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Буквы не главное, главное цифры понимать.
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Ответ Danila.Kasyanov
Минусуют тебя потому, что ты написал глупость, а не потому что ты хорошо про свою страну сказал.
Нет. Ну я уже не раз эксперимент проводил. Напиши, например, про проблемы, которые есть в России, то тебя заплюсуют. А напишешь про Россию хорошее, даже если напишешь про природу, про красивые горы, про море, то тебя заминусуют. Специально проводил такие эксперименты. В разные годы, на разных ветках, где какая-то тема затрагивалась близкая.
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Гильерме, например, выучил и шпарит как на родном языке.
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Ответ Вячеслав Припузов
Кто бы говорил о лёгкости русского языка, но только не тот кто пишет этот комментарий, который русский пишет с одним с и лучший через д))))
Не ведись, он тебя троллит(((. А не то, заговорит с тобой на чистом аргентинском, а ты не будешь знать, что ответить)))
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Ответ Всё знаю
Очевидно, что тут дело в лени и что с ним постоянно сюсюкались. Убрать надо было переводчика через полгода и пусть сам покупает еду и так далее. И через год заговорил бы, как миленький. За 12 лет - любой выучит разговорный язык. Любой.
Щас со всеми этими приложениями убирать переводчика не поможет
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Ответ Моутиньо оформляет 40
Щас со всеми этими приложениями убирать переводчика не поможет
Еще как поможет.
На одних приложениях не проживешь, еще же как-то в социуме надо общаться и так далее.
Плюс , когда гражданство давали , надо было обязательно сдать экзамен по русскому языку.
Но понятно , что ему все так сделали.
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15 лет в России и ему сложно понимать язык )Наверно просто нет желания ,вот настоящая причина
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Нормально для тупого.
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Ответ Моутиньо оформляет 40
Щас со всеми этими приложениями убирать переводчика не поможет
Да какие там приложения, человек находится в этой среде, а не у себя на родине, вот там я бы понял что не даётся, не может и т.д... Ты слышь эту речь кругом, словарный запас за годы копится, если ты пытаешься разговаривать. В моём городе очень много китайцев, отличнейший пример, не думаю что эти торгаши спецом учат язык, но накидать слов они мастера, еще и матом пошлют если что не так))
Недавно прикол был, китайцу делал кое че, час через гугл транслейт голосом, 0 слов на русском за 25 лет здесь я впервые с таким столкнулся! Договорились, в конце говорю надо то-то докупить, давай 5 тыщ я сам скатаюсь, даёт, выхожу и слышу в спину "ы, ыыы (мычит), ЧЕК!" ))) Сел в машину меня так прорвало, что что, но "чек" он знает гад))
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Русский очень сложный и в тоже время простой. Мы можем расставлять слова как захотим и мы все равно поймём друг друга. А для иностранца главное знать одно важное правило. Дать по лицу и дать в лицо- одно и то же. А дать по попе и в попу- разные вещи)
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Ответ igor.igorev
Видимо крайне бестолковый мужичок. Это просто невероятно, прожить больше 10 лет в России и на научиться разговорному языку. Я могу понять, что письменный русский язык очень сложен, но разговорный даже негры легко учат.
Что значит даже негры? Они что не люди? Или неспособные?
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Ответ Фут.Боль
Гильерме, например, выучил и шпарит как на родном языке.
Он красавчик
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Если бы оказался в ситуации беженца, когда, чтобы поесть - надо было бы знать язык, то все шло куда быстрее...
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Я здорово понимаю русский язык, когда с него мне переводит переводчик
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Деньги умею считать на русском, остальное неважно
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