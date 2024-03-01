Марио Фернандес: «Для меня в русском сложно все: алфавит, правила. Когда говорю, очень много ошибаюсь, но здорово понимаю язык»
Марио Фернандес объяснил, почему не выучил русский язык.
– Полгода – хороший срок, чтобы оценить и свои физические возможности? Твой контракт – до лета 2025-го. Ты его доработаешь?
– Никогда не знаешь, что будет. Это знает только Бог. Сейчас я полгода в «Зените», чувствую себя хорошо. Рассчитываю помогать команде так долго, как смогу. Я настроен максимально серьезно и позитивно. Хочу играть столько, сколько позволит здоровье. Но я живу сегодняшним днем. А все контрактные мысли – это дела будущего.
– Почему ты никак не можешь выучить русский язык?
– Я уже много раз говорил – для меня в русском сложно все: алфавит, правила. Я когда говорю, делаю очень много ошибок. И постоянно за это извиняюсь. При этом я здорово понимаю язык. Но ответить и поговорить – простите, но мне очень сложно, – сказал защитник «Зенита».
хотя согласен, может просто не дано
И через год заговорил бы, как миленький.
За 12 лет - любой выучит разговорный язык.
Любой.
Кроме всего прочего учить иностранный язык это ещё и труд. И не маленький.
Я знал людей, которые обладая огромными способностями в точных науках не знали толком даже английского.
На одних приложениях не проживешь, еще же как-то в социуме надо общаться и так далее.
Плюс , когда гражданство давали , надо было обязательно сдать экзамен по русскому языку.
Но понятно , что ему все так сделали.
Недавно прикол был, китайцу делал кое че, час через гугл транслейт голосом, 0 слов на русском за 25 лет здесь я впервые с таким столкнулся! Договорились, в конце говорю надо то-то докупить, давай 5 тыщ я сам скатаюсь, даёт, выхожу и слышу в спину "ы, ыыы (мычит), ЧЕК!" ))) Сел в машину меня так прорвало, что что, но "чек" он знает гад))