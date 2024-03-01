Марио Фернандес: «Для меня в русском сложно все: алфавит, правила. Когда говорю, очень много ошибаюсь, но здорово понимаю язык»

Марио Фернандес объяснил, почему не выучил русский язык.

– Полгода – хороший срок, чтобы оценить и свои физические возможности? Твой контракт – до лета 2025-го. Ты его доработаешь?

– Никогда не знаешь, что будет. Это знает только Бог. Сейчас я полгода в «Зените», чувствую себя хорошо. Рассчитываю помогать команде так долго, как смогу. Я настроен максимально серьезно и позитивно. Хочу играть столько, сколько позволит здоровье. Но я живу сегодняшним днем. А все контрактные мысли – это дела будущего.

– Почему ты никак не можешь выучить русский язык?

– Я уже много раз говорил – для меня в русском сложно все: алфавит, правила. Я когда говорю, делаю очень много ошибок. И постоянно за это извиняюсь. При этом я здорово понимаю язык. Но ответить и поговорить – простите, но мне очень сложно, – сказал защитник « ».