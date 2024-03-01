Марио о том, что «Зенит» – «бразильский»: «Так говорят те, кто далек от клуба. У нас российская мультикультурная команда»

Теги Зенит премьер-лига Россия Марио Фернандес Футбол

Марио Фернандес считает «Зенит» не бразильской, а мультикультурной командой.

– В «Зените» много бразильцев. С кем из них ты наиболее близок?

– Со всеми у меня хорошие отношения. Но ближе всех с Родригао и Дугласом. Но отношения замечательные со всеми.

– Вообще тебе проще в такой атмосфере, когда много соотечественников?

– Конкретно мне, конечно, комфортно. Сейчас в команде девять бразильцев. Конечно, я чувствую себя как дома. Но общаюсь не только с бразильцами, но и с российскими игроками. Все относятся ко мне тепло и с уважением.

– Как относишься к тому, что «Зенит» называют сугубо бразильской командой?

– Мне кажется, так говорят люди, которые далеки от команды. И не знают, как дела у нас в коллективе. Я могу сказать, что все игроки, независимо от национальности, находятся здесь, чтобы внести свой вклад в общую работу. И помогать побеждать. 

«Зенит» – это российская мультикультурная команда, в которой помимо россиян играют бразильцы, колумбийцы, француз, серб, казахстанец. И все мы делаем максимум для победы.

– Есть стереотип, что чем больше бразильцев, тем меньше дисциплины.

– Ничего подобного нет. «Зенит» – это большой клуб, где есть четкие правила. И бразильцы никак не влияют на дисциплину. Она здесь довольно строгая. И все это уважают.

– Вообще ты самый старший из бразильцев. Но кто лидер среди вас?

– Лидер – Дуглас. Среди нас он больше всего времени провел в «Зените». Он капитан, умный игрок и большой профессионал. Логично, что он лидер. Я Дугласа бесконечно уважаю и восхищаюсь им, – сказал Фернандес.

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30 комментариев
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Сказал Марио на португальском
+41
-1
+40
"Я простой русский парень, например" - сказал Марио.
+25
-3
+22
Если Зенит заявится в чемпионат Бразилии, им даже состав менять не нужно, в местный лимит впишутся)
+18
-2
+16
Да зенит конечно кроме отвращения никаких чувств больше не вызывает
+17
-2
+15
Мультимиллионерная по-российским меркам - так вернее
+14
-1
+13
Ответ Камбоджа Иванов
Так говорят те, кто не открывал составы ЦСКА, Спартака и Краснодара, и не считал там легионеров на контрактах. Зенит "Рио-де-Жанейро": Ренан (аренда), Родригао, Эракович, Нино, Дуглас Сантос, Фернандес (де-юре не легионер), Ду Кейрос (аренда), Барриос, Вендел, Мантуан, Клаудиньо, Педро, Артур, Кассьерра, Изидор - 14 легионеров (10 бразильцев, 2 колумбийца, 1 серб, 1 француз) + российский бразилец Фернандес. Краснодар, "состоящий из воспитанников": Алонсо, Кайо, Тормена, Оласа, Ленини, Баньяц, Кади, Кастаньо, Олусегун, Батчи, Мозес, Кордоба, Са, Ндука (аренда), Окоронкво (аренда) - 15 легионеров (8 латиноамериканцев, 6 африканцев, 1 европеец). "Топ-менеджерский" ЦСКА: Роша, Мойзес, Риванди, Гайич, Зделар, Мендес, Айссауи, Файзуллаев, Давила, Келвен, Гаич, Фукс (аренда), Бистрович (аренда) - 13 легионеров (7 латиноамериканцев, 1 африканец, 3 европейца, 2 азиата). "Народная команда" Спартак: Рябчук, Дуарте, Бабич, Тавареш, Мозес, Промес, Медина, Мартинс, Бонгонда, Угальде, Кейта (аренда), Шамар (аренда), Крал (аренда) - 13 легионеров (6 европейцев, 3 африканца, 2 латиноамериканца, 2 североамериканца).
в команде 10 бразильцев и 1 Фернандес, но команда не бразильская?
+11
-1
+10
Ответ Злодей Спб
Во всех клубах первой восьмерки легионеров под максимальный лимит. Так что не надо тыкать в Зенит пальцем, сначала оглянитесь на составы своих любимых команд. Средний показатель по лиге 10,75 легионеров на команду. Совершенно не важно какой у легионеров паспорт, просто Зенит удачно сделал ставку на легионеров из одного региона - это даёт результаты, что беспокоит и расстраивает многих любителей футбола. В результате идёт постоянное давление "бразильцев понабрали". По мне так лучше бразильцы, чем сомнительные европейцы, и тем более сомнительные европейцы-наркоторговцы :)
Оглянулся на состав Локо, заодно на состав Крыльев, ох и набрешили вы про "во все клубы первой 8-ки"
+6
0
+6
Мультикультурная, инклюзивная и толерантная.
Всё верно ?
+7
-1
+6
Новая республика Бразилия
+3
0
+3
Вообще не в курсе о Зените )Посмотришь состав и получается Зенит Сан-Пауло
+3
0
+3
У всех истинных исторически народной команды Зенит,эта газпромовская мулатская команда с конским трусливым тренером ничего кроме брезгливости и отторжения не вызывает.
+3
-1
+2
Ответ Камбоджа Иванов
Так говорят те, кто не открывал составы ЦСКА, Спартака и Краснодара, и не считал там легионеров на контрактах. Зенит "Рио-де-Жанейро": Ренан (аренда), Родригао, Эракович, Нино, Дуглас Сантос, Фернандес (де-юре не легионер), Ду Кейрос (аренда), Барриос, Вендел, Мантуан, Клаудиньо, Педро, Артур, Кассьерра, Изидор - 14 легионеров (10 бразильцев, 2 колумбийца, 1 серб, 1 француз) + российский бразилец Фернандес. Краснодар, "состоящий из воспитанников": Алонсо, Кайо, Тормена, Оласа, Ленини, Баньяц, Кади, Кастаньо, Олусегун, Батчи, Мозес, Кордоба, Са, Ндука (аренда), Окоронкво (аренда) - 15 легионеров (8 латиноамериканцев, 6 африканцев, 1 европеец). "Топ-менеджерский" ЦСКА: Роша, Мойзес, Риванди, Гайич, Зделар, Мендес, Айссауи, Файзуллаев, Давила, Келвен, Гаич, Фукс (аренда), Бистрович (аренда) - 13 легионеров (7 латиноамериканцев, 1 африканец, 3 европейца, 2 азиата). "Народная команда" Спартак: Рябчук, Дуарте, Бабич, Тавареш, Мозес, Промес, Медина, Мартинс, Бонгонда, Угальде, Кейта (аренда), Шамар (аренда), Крал (аренда) - 13 легионеров (6 европейцев, 3 африканца, 2 латиноамериканца, 2 североамериканца).
А российский бразилец по-русски хоть разговаривает?
+4
-2
+2
А где Русские ?
+5
-3
+2
А чё тогда русских так мало?
+5
-4
+1
Ответ Egor Aleksandrovich
самому то не смешно?)
А что смешного? Армейцы говорили, что он просто стесняется? Да, говорили. После того как Марио их "предал", то они все начали кричать, что он русского не знает, на самом деле. Это тоже факт. Смеяться с лицемерия болельщиков ЦСКА, в принципе, можно, но и это не очень смешно
+2
-1
+1
Ответ fussballer
"Я простой русский парень, например" - сказал Марио.
и спел песню любэ?🥸🥸
+3
-2
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Ответ Фут.Боль
А российский бразилец по-русски хоть разговаривает?
Так стесняется же
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Мультипликационная
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Ответ Jurgen Klinsmann
и спел песню любэ?🥸🥸
На португальском :)
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Лишь бы не мультигендерная
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0
Ответ Камбоджа Иванов
Так говорят те, кто не открывал составы ЦСКА, Спартака и Краснодара, и не считал там легионеров на контрактах. Зенит "Рио-де-Жанейро": Ренан (аренда), Родригао, Эракович, Нино, Дуглас Сантос, Фернандес (де-юре не легионер), Ду Кейрос (аренда), Барриос, Вендел, Мантуан, Клаудиньо, Педро, Артур, Кассьерра, Изидор - 14 легионеров (10 бразильцев, 2 колумбийца, 1 серб, 1 француз) + российский бразилец Фернандес. Краснодар, "состоящий из воспитанников": Алонсо, Кайо, Тормена, Оласа, Ленини, Баньяц, Кади, Кастаньо, Олусегун, Батчи, Мозес, Кордоба, Са, Ндука (аренда), Окоронкво (аренда) - 15 легионеров (8 латиноамериканцев, 6 африканцев, 1 европеец). "Топ-менеджерский" ЦСКА: Роша, Мойзес, Риванди, Гайич, Зделар, Мендес, Айссауи, Файзуллаев, Давила, Келвен, Гаич, Фукс (аренда), Бистрович (аренда) - 13 легионеров (7 латиноамериканцев, 1 африканец, 3 европейца, 2 азиата). "Народная команда" Спартак: Рябчук, Дуарте, Бабич, Тавареш, Мозес, Промес, Медина, Мартинс, Бонгонда, Угальде, Кейта (аренда), Шамар (аренда), Крал (аренда) - 13 легионеров (6 европейцев, 3 африканца, 2 латиноамериканца, 2 североамериканца).
у ндуки и окоронкво в сумме 4 матча, в основном за Краснодар 2 играют, вот это "влиятельные" легионеры
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Ответ Злодей Спб
Во всех клубах первой восьмерки легионеров под максимальный лимит. Так что не надо тыкать в Зенит пальцем, сначала оглянитесь на составы своих любимых команд. Средний показатель по лиге 10,75 легионеров на команду. Совершенно не важно какой у легионеров паспорт, просто Зенит удачно сделал ставку на легионеров из одного региона - это даёт результаты, что беспокоит и расстраивает многих любителей футбола. В результате идёт постоянное давление "бразильцев понабрали". По мне так лучше бразильцы, чем сомнительные европейцы, и тем более сомнительные европейцы-наркоторговцы :)
Селяне всё про "Спартак" блажат.
+1
-1
0
Ответ Фут.Боль
Оглянулся на состав Локо, заодно на состав Крыльев, ох и набрешили вы про "во все клубы первой 8-ки"
Это не меняет того факта, что средний показатель по лиге 10,75 легионеров на команду.
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