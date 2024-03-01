Марио о том, что «Зенит» – «бразильский»: «Так говорят те, кто далек от клуба. У нас российская мультикультурная команда»

Марио Фернандес считает «Зенит» не бразильской, а мультикультурной командой.

– В « » много бразильцев. С кем из них ты наиболее близок?

– Со всеми у меня хорошие отношения. Но ближе всех с Родригао и Дугласом. Но отношения замечательные со всеми.

– Вообще тебе проще в такой атмосфере, когда много соотечественников?

– Конкретно мне, конечно, комфортно. Сейчас в команде девять бразильцев. Конечно, я чувствую себя как дома. Но общаюсь не только с бразильцами, но и с российскими игроками. Все относятся ко мне тепло и с уважением.

– Как относишься к тому, что «Зенит» называют сугубо бразильской командой?

– Мне кажется, так говорят люди, которые далеки от команды. И не знают, как дела у нас в коллективе. Я могу сказать, что все игроки, независимо от национальности, находятся здесь, чтобы внести свой вклад в общую работу. И помогать побеждать.

«Зенит» – это российская мультикультурная команда, в которой помимо россиян играют бразильцы, колумбийцы, француз, серб, казахстанец. И все мы делаем максимум для победы.

– Есть стереотип, что чем больше бразильцев, тем меньше дисциплины.

– Ничего подобного нет. «Зенит» – это большой клуб, где есть четкие правила. И бразильцы никак не влияют на дисциплину. Она здесь довольно строгая. И все это уважают.

– Вообще ты самый старший из бразильцев. Но кто лидер среди вас?

– Лидер – Дуглас. Среди нас он больше всего времени провел в «Зените». Он капитан, умный игрок и большой профессионал. Логично, что он лидер. Я Дугласа бесконечно уважаю и восхищаюсь им, – сказал .

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