Олич назвал Роналду идеальным нападающим и не стал выбирать навыки от других футболистов: «У него все было – левая, правая, голова, скорость и обыгрыш»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Ивица Олич высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Ивица Олич назвал Криштиану Роналду идеальным нападающим.

– Давайте сделаем идеального нападающего: игрока головой, скорость, техника и завершение.

– Я не буду делать, я только одного выберу – Роналду. Он для меня один такой, как я бы хотел. И не надо лучше.

У него все было, когда он был чуть-чуть младше. Сейчас, может быть, нет, но лет 5, 6, 7 назад это был игрок, у которого все было. Все, что ты мне сейчас сказал. И левая, и правая, и голова, и скорость, и обыгрыш – все.

Поэтому не надо других игроков. Только он, – сказал бывший нападающий ЦСКА, «Баварии» и сборной Хорватии Олич.

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58 комментариев
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Олич базу выдал
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По факту
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Роналду лучший игрок XXI века
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пуканов тут подорвется немало)
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Роналду идеальный нападающий
Месси идеальный предобводчик
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Олич теперь в черном списке мессифанов.
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+8
Согласен👍‼️
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+4
Ответ Leganessi
Это у тебя проблемы, а он просто миллиардер и самый успешный спортсмен в истории. Ты уже мертв и нищий, сидя на диване, а он меняет окружение и гнет свою линию. Это как таракашка будет критиковать Солнце, потому что слишком печет и ей что-то там не нравится)). У Роналду сильнейший характер, можно только позавидовать.
Ты очень странный.
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Ответ v@mpir
Комментарий скрыт
Персофан Месси удивляется почему фанаты Роналду на ветке Роналду.
Ведь действительно, когда процентов 90% обычно мессифилов ветку Рона пасут.
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+2
Ответ Роман
Профессиональные футболисты выбирают Роналду. Домохозяйки выбирают Месси.
А в каком месте здесь стоял выбор между Месси и Роналду. Я всё, конечно, понимаю, но так натягивать сову на глобус...
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По большому счёту, он прав.
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Ответ v@mpir
1. Я не персофан Месси, а болею за Барселону. 2. Я не удивляюсь тому, что персофаны Роналду на ветке о нём. 3. Фанаты Роналду пишут про Месси, а не про Роналду. И даже это меня не удивляет. Наоборот, я и написал, что всё как обычно.
да , ты не персофан, ты школьник
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По мнению фруктовых Роналдиньо, Роналдо, Ди Стефано, Беккенбауер, Кройф которые выбрали Месси, домохозяйки, а топарь Олич настоящий футболист 🤣🤣🤣🤣
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А самый главный скилл - махание рукой возле паха - почему не отметил?
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откуда звук? кто то попкорн разогревает?
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Ответ KING_OF_RUSSIA
А что, плей офф это прям какой-то святой грааль? Можно в группе например сыграть с Испанией, это типа слабая сборная?) У Месси, например, за последние 9 матчей против Реала 0 (ноль) голевых действий. И ниче, многие называют грозу клермонов лучшим игроком в истории, хотя он регулярно испаряется в важнейших матчах
Лео лучший бомбардир в истории класико, неуч
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Ответ Direct free kick
Роналду лучший игрок XXI века
Нельзя назвать ни Роналду ни Месси лучшим игроком 21 века, ведь они оба великие футболисты, и дополняли друг друга именно своим противостоянием, по этому, они скорее оба являются лучшими игроками 21 века, чем только один из них
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Ответ Dexter Morgan
Это даже не обсуждается. Идеальный атакующий полузащитник, идеальный вингер. Идеальный нападающий.
Вратарь и массажист ещё.
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Ему предложили выбрать лучшего замыкальщика, он и выбрал..
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Ответ v@mpir
Комментарий скрыт
Вы торопитесь - написал пока только один человек :) Наброс перспективный, но несвоевременный.
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Не хочу обидеть действительно великого футболиста, но для идеального нападающего в современном футболе (а не футболе времён пикового Олича) ему не хватало даже минимальных навыков в хотя бы эпизодическом прессинге (в этом компоненте из центрфорвардов легко на ум приходит Иммобиле), ну и дриблинг в МЮ и при Моуре был максимум очень хорошим (явно не величайшим, из нападающих бразилец Роналдо явно был на другом уровне), а после 2014 Реал уже явно подстраивал игру, чтобы Роналду не приходилось обводить. Максимально близкий к идеалу нападающий – да, а вот прямо лучший в каждом компоненте – некоторое преувеличение
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Ответ Роман
Персофан Месси удивляется почему фанаты Роналду на ветке Роналду. Ведь действительно, когда процентов 90% обычно мессифилов ветку Рона пасут.
1. Я не персофан Месси, а болею за Барселону. 2. Я не удивляюсь тому, что персофаны Роналду на ветке о нём. 3. Фанаты Роналду пишут про Месси, а не про Роналду. И даже это меня не удивляет. Наоборот, я и написал, что всё как обычно.
+2
-2
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Ну если говорить о центральном нападающем, то да, у пикового Роналду есть все, что только можно пожелать для игрока на этой позиции
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Ответ v@mpir
Комментарий скрыт
То то пеший недавно дриблингом удивил - обвёл лежачего☝️🤣🤣🤣
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Спокойно, сейчас местные комментаторы вам все расскажут о том, какое место в мире футбола занимает Олич и какова его компетенция.
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Ответ Leganessi
Роналду АПЛ и Реала - самый совершенный игрок в истории футбола. Абсолютно все футбольные скиллы были прокачены до божественного уровня. Как он садил на шпагаты и завершал карьеры защитников АПЛ - отдельное искусство. Был еще один полурослик, над которым смеялись и поднимали мяч вверх, а он короткими ножками пытался допрыгнуть. Роналду лучший игрок в истории футбола, единственный кто прошел весь футбол и все 3 сильнейшие чемпионата на топовейшем уровне с 5 ЛЧ в 2 клубах и МВП 3 сильнейших чемпионатов, а плей-офф ЛЧ с 1/4 : 1. Роналду 47 голов в 3 клубах. 5 ЛЧ в 2 клубах. 2. Мопси 18 голов в теплице. 3 ЛЧ в теплице. 3. Бензема 14 голов в теплице. 4. Левандовски 13 голов в теплице. 5-100000. Все остальные... - ясно показывают что Роналду на световые года впереди абсолютно всех. И 5 пенок в 7 матчах этого не изменят. Отрыв просто колоссальнейший, учитывая что Мопси вне барсы стал худшим игроком фермер+бургер лиги. Не осилил малыш ничего, кроме пенальти. VIVA KING Cristiano Ronaldo!
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