«Интер» на 12 очков оторвался от «Ювентуса», на 16 – от «Милана», на 29 – от «Наполи»
«Интер» на 12 очков оторвался от «Ювентуса» в Серии А.
В перенесенном матче 21-го тура чемпионата Италии миланский клуб разгромил «Аталанту» (4:0) дома.
«Интер» под руководством Симоне Индзаги набрал 69 очков. У ближайшего преследователя, «Ювентуса», – 57 баллов.
Третье место занимает «Милан» (53), замыкает четверку «Болонья» (48).
«Аталанта» (46) идет 5-й, «Рома» (44) – 6-й, «Фиорентина» (41) – 7-й, «Лацио» (40) – 8-м, а действующий чемпион «Наполи» (40) – 9-м.
Даже барса в этом сезоне себе такого не позволила, хоть ей и помогают судьи...
Как будто в параллельной вселенной Наполи был чемпионом, настолько ужасен
Главное без травм, особенно капитана надо беречь