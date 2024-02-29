«Интер» на 12 очков оторвался от «Ювентуса», на 16 – от «Милана», на 29 – от «Наполи»

Теги Интер Рома Милан Лацио Аталанта Фиорентина Симоне Индзаги Ювентус серия А Италия Наполи Болонья Футбол

«Интер» на 12 очков оторвался от «Ювентуса» в Серии А.

В перенесенном матче 21-го тура чемпионата Италии миланский клуб разгромил «Аталанту» (4:0) дома.

«Интер» под руководством Симоне Индзаги набрал 69 очков. У ближайшего преследователя, «Ювентуса», – 57 баллов.

Третье место занимает «Милан» (53), замыкает четверку «Болонья» (48).

«Аталанта» (46) идет 5-й, «Рома» (44) – 6-й, «Фиорентина» (41) – 7-й, «Лацио» (40) – 8-м, а действующий чемпион «Наполи» (40) – 9-м.

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23 комментария
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29 очков отрыва это прям надругательство над действующим Чемпионом

Даже барса в этом сезоне себе такого не позволила, хоть ей и помогают судьи...
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Смешно вспоминать, что Индзаги считался эконом-вариантом после Парика 😂, который требовал кучу денег на трансферы, а Индзаги без больших вливаний вернул Интер в топы Европы. Ещё и футбол гораздо более зрелищный.
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Интер одна из лучших команд Мира на данный момент! Грамотный менеджмент и Индзаги привели команду к успехам. Лаутаро вообще монстр!!!
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Поздравляю Нерадзурри с чемпионством. Со времен Маура не было такого сильного Интера. Можно в этом сезоне и за ЛЧ побороться
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Forza Inter !
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⭐️⭐️
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Интер тупо на три головы выше в этом сезоне. Конкурентов нет.
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С победой, но когда действительно официально Интер станет чемпионом, тогда от всей души поздравлю!
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Ответ BBMSK2021
Поздравляю Нерадзурри с чемпионством. Со времен Маура не было такого сильного Интера. Можно в этом сезоне и за ЛЧ побороться
Если в том сезоне благодаря хорошей сетке прошли ( Порту, Бенфика, Милан) и проиграли из-за коряги Лукаку, то в этом Интер фаворит ЛЧ на ряду с Реалом и МС
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Вторая звезда 🌟🌟 все ближе и ближе. Форца Интер 💙🖤🎊
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Всё внимание на ЛЧ, нужно без травм подходить.
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Монструозен, конечно.
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Ответ Scopus
29 очков отрыва это прям надругательство над действующим Чемпионом Даже барса в этом сезоне себе такого не позволила, хоть ей и помогают судьи...
💊
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Ответ balander09
Если в том сезоне благодаря хорошей сетке прошли ( Порту, Бенфика, Милан) и проиграли из-за коряги Лукаку, то в этом Интер фаворит ЛЧ на ряду с Реалом и МС
Коряга Лукаку вывел интер в 1/4 ЛЧ
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Бьюкенен, Бисек, Асслани, Карлос Аугусто побольше времени в чемпионате давать было бы неплохо.
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Идут за второй звездой. мотивация понятна.
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Надо брать скудетто, пацаны! Forza, Inter! 💙🖤
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Если бы условный лечче занимал 9 место ( на котором Наполи сейчас) то не упоминали бы такой отрыв)
Как будто в параллельной вселенной Наполи был чемпионом, настолько ужасен
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Пройти на характере АТМ, а там легче уже будет, с такими преследователями уже в апреле Интер станет чемпионом
Главное без травм, особенно капитана надо беречь
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В Турине похолодало, ожидаются осадки.
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Ответ Scopus
29 очков отрыва это прям надругательство над действующим Чемпионом Даже барса в этом сезоне себе такого не позволила, хоть ей и помогают судьи...
К концу чемпионата больше 40 будет
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Браво Интер! 👍Что-то подозрительная травма у Фраттези. По виду не скажешь. Надеюсь все обойдется.
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