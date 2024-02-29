«Интер» на 12 очков оторвался от «Ювентуса», на 16 – от «Милана», на 29 – от «Наполи»

«Интер» на 12 очков оторвался от «Ювентуса» в Серии А.

В перенесенном матче 21-го тура чемпионата Италии миланский клуб разгромил «Аталанту» (4:0) дома.

« » под руководством набрал 69 очков. У ближайшего преследователя, « », – 57 баллов.

Третье место занимает « » (53), замыкает четверку « » (48).

« » (46) идет 5-й, « » (44) – 6-й, « » (41) – 7-й, « » (40) – 8-м, а действующий чемпион « » (40) – 9-м.