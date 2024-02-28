Чемпионат Италии. «Интер» сыграет с «Аталантой», «Наполи» забил 6 мячей «Сассуоло» в гостях
«Наполи» разгромил в гостях «Сассуоло» (6:1) в перенесенном матче 21-го тура Серии А.
Также в среду «Интер» принимает «Аталанту».
Игры были перенесены в связи с участием миланцев и неаполитанцев в Суперкубке Италии.
Перенесенные матчи 21-го тура
- Дата проведения
- 28 февраля, 20.00, «Читта-дель-Триколоре»
- Голы:
- 1:0 – 17 Рачич, 1:1 – 29 Ррахмани, 1:2 – 31 Осимхен, 1:3 – 41 Осимхен, 1:4 – 47 Осимхен, 1:5 – 51 Кварацхелия, 1:6 – 75 Кварацхелия.
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Сассуоло –
Консильи, Педерсен, Феррари, Руан (Кумбула, 77), Дойг (Миссори, 57), Рачич (Вольпато, 56), Матеус Энрике, Торстведт, Байрами (Дефрель, 77), Лорьянте, Пинамонти (Куми, 87).
- Дата проведения
- 28 февраля, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
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Интер –
Зоммер, Дармиан, де Врей, Павар, Бастони, Димарко, Мхитарян, Барелла, Аслани, Арнаутович, Мартинес.
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Аталанта –
Карнезекки, Хатебур, Джимшити, Колашинац, Скальвини, Дзаппакоста, Пашалич, Копмейнерс, Эдерсон, Миранчук, де Кетеларе.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Интер, надеюсь, выйдет в оптимальном составе. И дай Бог, без травм - впереди ЛЧ.
Forza Inter!
Однако даже если Интер сегодня потеряет очки, все равно февраль вышел отличным. Настолько отличным, что на март как-то по фиг уже.
Главные матчи будут в мае и в июне.
Хочет 7