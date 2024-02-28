Чемпионат Италии. «Интер» сыграет с «Аталантой», «Наполи» забил 6 мячей «Сассуоло» в гостях

Теги Интер Аталанта серия А Италия результаты Наполи Сассуоло Футбол

«Наполи» разгромил в гостях «Сассуоло» (6:1) в перенесенном матче 21-го тура Серии А.

Также в среду «Интер» принимает «Аталанту».

Игры были перенесены в связи с участием миланцев и неаполитанцев в Суперкубке Италии.

Чемпионат Италии

Перенесенные матчи 21-го тура

Сассуоло – Наполи 1:6 (1:3, 0:3)
Дата проведения
28 февраля, 20.00, «Читта-дель-Триколоре»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 17 Рачич, 1:1 – 29 Ррахмани, 1:2 – 31 Осимхен, 1:3 – 41 Осимхен, 1:4 – 47 Осимхен, 1:5 – 51 Кварацхелия, 1:6 – 75 Кварацхелия.
СассуолоКонсильи, Педерсен, Феррари, Руан (Кумбула, 77), Дойг (Миссори, 57), Рачич (Вольпато, 56), Матеус Энрике, Торстведт, Байрами (Дефрель, 77), Лорьянте, Пинамонти (Куми, 87).
НаполиМерет, Ди Лоренцо, Ррахмани (Натан, 62), Эстигор, Мариу Руй, Лоботка (Дендонкер, 80), Замбо-Ангисса, Траоре (Зелиньски, 76), Политано (Распадори, 62), Кварацхелия, Осимхен (Симеоне, 76).

 

Интер – Аталанта 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
28 февраля, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
ИнтерЗоммер, Дармиан, де Врей, Павар, Бастони, Димарко, Мхитарян, Барелла, Аслани, Арнаутович, Мартинес.
АталантаКарнезекки, Хатебур, Джимшити, Колашинац, Скальвини, Дзаппакоста, Пашалич, Копмейнерс, Эдерсон, Миранчук, де Кетеларе.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

27 комментариев
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Аталанта с хорошим таким ходом подошла к этому поединку.
Интер, надеюсь, выйдет в оптимальном составе. И дай Бог, без травм - впереди ЛЧ.
Forza Inter!
+6
-4
+2
Аталанта какого то там чука ляжет под Интер
+4
-2
+2
Февраль/март традиционно для Индзаги эпикфейльные. Поэтому за этот период было очень тревожно.
Однако даже если Интер сегодня потеряет очки, все равно февраль вышел отличным. Настолько отличным, что на март как-то по фиг уже.
Главные матчи будут в мае и в июне.
+2
0
+2
Ответ Азрет-Али Айбазов
Ему зарплату предлагают в 4.5 Хочет 7
Вполне заслуживает 7.
+2
0
+2
Ответ Vlados 86
При всём подъёме Аталанты, против Милана играли очень плохо. Шанс для Аслани показать себя против сильного соперника. Лепили из него Брозовича-2, но пока-что и близко не то.
Ему 21. Ещё есть время показаться. Тем более, по мне, так он прибавляет.
+4
-2
+2
Мнять, и эти парни четыре месяца назад обыграли «старуху »
+3
-1
+2
Надеюсь, что Интер остановит Аталанту. И Рома ещё поборется за топ-4 с ней и разбушевавшейся Болоньей
+7
-6
+1
Если это рука, То там была прямая нога до руки, это пенальти
+2
-1
+1
Двуногий игрок это штучный товар, Хвича одинаково бьëт и левой и правой. А зарплата одна из самых маленьких в Наполи. Линять ему пора от Лурентиса.
+3
-2
+1
Фига се Наполи кальцонит😁
+1
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0
Лихой первый тайм. Надо бы и грузину нашему отличиться, пока у хозяев день открытых дверей)
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Дайте отдельную ветку для матча Интер Аталанта
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Что-то ни на одном повторе руки не увидел
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Осимена с дублем, а Энрике профнепригоден, как можно такой "аккуратный" пас отдать около своей штрафной?
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Ответ Назар Игорь
Двуногий игрок это штучный товар, Хвича одинаково бьëт и левой и правой. А зарплата одна из самых маленьких в Наполи. Линять ему пора от Лурентиса.
Ему зарплату предлагают в 4.5
Хочет 7
+1
-1
0
Жаль что не попал, это был бы гол сезона.
+1
-1
0
Ответ Назар Игорь
Двуногий игрок это штучный товар, Хвича одинаково бьëт и левой и правой. А зарплата одна из самых маленьких в Наполи. Линять ему пора от Лурентиса.
Там много чего штучного. Но пока чистоган во вред таланту парня берёт верх. В пустыне Хвича в Наполи, в пустыне
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Ответ Imax161
Если это рука, То там была прямая нога до руки, это пенальти
Убери "если", это рука и чистейший фол.
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