Чемпионат Италии. «Интер» сыграет с «Аталантой», «Наполи» забил 6 мячей «Сассуоло» в гостях

«Наполи» разгромил в гостях «Сассуоло» (6:1) в перенесенном матче 21-го тура Серии А.

Также в среду « » принимает «Аталанту».

Игры были перенесены в связи с участием миланцев и неаполитанцев в Суперкубке Италии.

Перенесенные матчи 21-го тура

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А