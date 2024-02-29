«Интер» – «Аталанта». 4:0 – Фраттези забил, гол де Кетеларе отменили из-за руки Миранчука. Онлайн-трансляция

Теги Интер Аталанта серия А Италия Маттео Дармиан Алексей Миранчук Федерико Димарко Лаутаро Мартинес Давиде Фраттези Шарль де Кетеларе онлайны Футбол

«Интер» принимает «Аталанту» в перенесенном матче 21-го тура Серии А.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

У «Интера» отличились Маттео Дармиан, Лаутаро Мартинес, Федерико Димарко и Давиде Фраттези. Гол хавбека «Аталанты» Шарля де Кетеларе был отменен из-за попадания мяча в руку Алексею Миранчуку.

Встречу в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».

Интер – Аталанта 4:0 (второй тайм)
Дата проведения
28 февраля, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 26 Дармиан, 2:0 – 45 Мартинес, 3:0 – 54 Димарко, 4:0 – 71 Фраттези.
ИнтерЗоммер, Дармиан (Думфрис, 46), де Врей, Павар, Бастони, Димарко (Карлос Аугусто, 69), Мхитарян (Фраттези, 62; Классен, 73), Барелла, Аслани, Арнаутович, Мартинес (Санчес, 68).
АталантаКарнезекки, Хатебур, Джимшити, Колашинац (Баккер, 58), Скальвини (Хин, 58), Дзаппакоста, Пашалич, Копмейнерс (Адопо, 57), Эдерсон, Миранчук (Лукман, 57), де Кетеларе (Туре, 76).
Предупреждения:
Дармиан (22), Эдерсон (45), Джимшити (53), Хин (65), Баккер (71), Бастони (76), Туре (89).

Таблица Серии А

Статистика Серии А

105 комментариев
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Интер прекрасен!!!! Чемпионский сезон - нет сомнений!!!!
+17
-2
+15
Минусует гоббьё по мышиному😊
+13
-1
+12
Ответ Трент Резнор
Минусует гоббьё по мышиному😊
Так -12, холодает...
+10
-1
+9
Этот интер просто услада для глаз.... Бычок бомбический мяч положил....
+11
-2
+9
Первый миланский на тотальном классе
+13
-4
+9
Дармиан это очень скрытый форвард.
+9
-1
+8
Очень важный матч и сильный соперник. Но мы верим в команду, вперед к победе Интернационале!
+12
-7
+5
И в Лиге чемпионов должны пошуметь в этом году
+5
0
+5
Интер, жду четвёртый гол!!!
+5
-1
+4
Жалко жалко...потеря! Фратез здоровья!!!!!!!!
+4
0
+4
Интер с 11победой подряд! Мы лучшие!
+6
-2
+4
Лапушару с голом))
14 голов до рекорда, ждём
+6
-2
+4
Фраттези, ты великолепен 🎉🎉
P.S. Жаль, что недолго…
+4
0
+4
Гранде продолжает аннигилировать соперников, в любом составе!
+7
-3
+4
4-0!!! Колоссальное уничтожение!!!!!

БРАВО ИНТЕР!!!!!!!!!!!!!!
+5
-1
+4
Спасибо Индзаги за такой Интер
+4
0
+4
Нерадзурри не сбавляем темпа,уверенная победа над бергамасками на своём 💪🏼
+13
-10
+3
Димарко гол заслужил. Молоток.
+7
-4
+3
Санчес только вышел на поле и на спокухе ассист оформляет на Фраттези, как и в прошлом матче, а теперь сравните что за весь матч Арнаутович сделал полезного)

p. s. жесть, травму получил Фраттези 😕
+3
0
+3
Аслани в старте, а значить будут проблемы
+2
0
+2
С победой ⚫️🔵 +12 в кармане, ещё бы травмы стороной обходили. Обычно я не сторонник радоваться раньше времени, но тут всё очевидно ⭐️ ⭐️
+2
0
+2
когда - нибудь мяч от Арнаутовича не отскочит на 3 метра, но это уже совсем другая история
+2
0
+2
Чет вратарь Аталанты лютый косячник
+4
-2
+2
Как детей.... Браво Интер!!!
+2
0
+2
Фраттези - травма, обидно.
+2
0
+2
Ответ slavik12345
Фаны Интера, расскажите что с Чалханоглу. Интересуюсь чтобы понять что будет с картой в фифе)
К Атлетико уже будет готов
+3
-2
+1
Ответ slavik12345
Фаны Интера, расскажите что с Чалханоглу. Интересуюсь чтобы понять что будет с картой в фифе)
К Атлетико будет в строю
+1
0
+1
Четвертый матч к ряду отгружается четвёрка, отличная игра, отличный результат! Только травмы омрачают сей праздник.
+2
-1
+1
Ответ Трент Резнор
))
кто там в упор не забивает?)
+1
0
+1
Хорош Интер. Согласен с Жичкиным, пора короновать))
+1
0
+1
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