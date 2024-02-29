«Интер» – «Аталанта». 4:0 – Фраттези забил, гол де Кетеларе отменили из-за руки Миранчука. Онлайн-трансляция
«Интер» принимает «Аталанту» в перенесенном матче 21-го тура Серии А.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
У «Интера» отличились Маттео Дармиан, Лаутаро Мартинес, Федерико Димарко и Давиде Фраттези. Гол хавбека «Аталанты» Шарля де Кетеларе был отменен из-за попадания мяча в руку Алексею Миранчуку.
Встречу в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».
- Дата проведения
- 28 февраля, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
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Интер –
Зоммер, Дармиан (Думфрис, 46), де Врей, Павар, Бастони, Димарко (Карлос Аугусто, 69), Мхитарян (Фраттези, 62; Классен, 73), Барелла, Аслани, Арнаутович, Мартинес (Санчес, 68).
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Аталанта –
Карнезекки, Хатебур, Джимшити, Колашинац (Баккер, 58), Скальвини (Хин, 58), Дзаппакоста, Пашалич, Копмейнерс (Адопо, 57), Эдерсон, Миранчук (Лукман, 57), де Кетеларе (Туре, 76).
14 голов до рекорда, ждём
P.S. Жаль, что недолго…
БРАВО ИНТЕР!!!!!!!!!!!!!!
p. s. жесть, травму получил Фраттези 😕