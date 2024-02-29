«Интер» – «Аталанта». 4:0 – Фраттези забил, гол де Кетеларе отменили из-за руки Миранчука. Онлайн-трансляция

«Интер» принимает «Аталанту» в перенесенном матче 21-го тура Серии А.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

У «Интера» отличились Маттео Дармиан, Лаутаро Мартинес, Федерико Димарко и Давиде Фраттези. Гол хавбека «Аталанты» Шарля де Кетеларе был отменен из-за попадания мяча в руку Алексею Миранчуку.

Встречу в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».

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