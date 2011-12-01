Моуринью о cезоне-2011/12: «Реал» был лучшей командой в Европе. Было трудно принять поражение от «Баварии»

Бывший главный тренер «Реала» Жозе Моуринью, который сейчас работает в «Тоттенхэме», вспомнил сезон-2011/12.
Мадридский клуб тогда выиграл Ла Лигу, обойдя «Барселону» Пепа Гвардиола. «Реал» побил рекорды по очкам (100) и голам (121).
– Сезон-2011/12 был невероятным. Вы считаете его высшей точкой вашей тренерской карьеры?
– Мне трудно сказать, было это высшей точкой или нет. Но я считаю, что момент был очень важным. Все это произошло в период доминирования «Барселоны». Из-за его прекращения и достижения нами рекордов сезон стал еще интереснее. Мы не просто выиграли Ла Лигу, но сделали это таким образом, что вошли в историю.
– Тем не менее, вы были разочарованы поражением от «Баварии» по пенальти в полуфинале Лиги чемпионов.
– Это так. В том сезоне «Реал» был лучшей командой в Испании и в Европе. Поэтому нам было очень трудно принять это поражение, – сказал Моуринью.