У Холанда 79 голов в 83 матчах с момента дебюта за «Ман Сити». Салах – 2-й с 49 мячами среди игроков АПЛ за этот период

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Мохамед Салах Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд забил 79 голов в 83 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах.

С момента своего дебюта за «горожан» в июле 2022 года у форварда больше всех мячей среди игроков АПЛ.

Вторым в списке за этот период с 49 голами идет вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах.

Во вторник Холанд сделал пента-трик в матче 1/8 финала Кубка Англии с «Лутоном» (6:2).

Пента-трик Холанда, второй за год! Четыре гола – с ассистов Де Брюйне 🤯

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27 комментариев
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Ответ vulturecrow
столб, долго так не сможет, в Сити любой столько забьёт... а караван идёт дальше.
так же говорили когда он в Боррусии в течении 80 матчей- гол/матч выдал
+24
-1
+23
Ответ vulturecrow
столб, долго так не сможет, в Сити любой столько забьёт... а караван идёт дальше.
Почему никто не забил тогда до него?
+19
0
+19
Ответ Виталий Ан
Почему никто не забил тогда до него?
это сарказм был. я пародировал его хейтеров.
про караван - это отсылка к пословице "Собаки лают - караван идёт".
я просто немного переоценил уровень спортса. виноват, исправлюсь.
+10
-2
+8
Ответ Эрнандес Эрнандес
Представьте теперь, что Месси забил 5 голов Миссисипи в МЛС 😆
Обожаю такие комментарии) Месси сравнивают по голам с голевыми машинами типа Холланда или Роналду, забывая природу голов Лео.
https://youtu.be/IAyTADKczz0?si=7dvlVP4zIzG9LcSd
Сколько бы таких голов в МЛС забил бы Роналду и Холланд?) подскажу-0
Месси можно сколько угодно с ними сравнивать в части голов, но в части футбола, он недосягаем. И никого, даже приблизительно, на горизонте нет.
+18
-10
+8
Ответ Эрнандес Эрнандес
Представьте теперь, что Месси забил 5 голов Миссисипи в МЛС 😆
Представь, что Месси делал пента трик в ЛЧ в возрасте Холанда.
+18
-11
+7
6618 сыгранных минут, 79+15. В среднем уходит 70 минут на результативное действие.
+6
0
+6
Ответ универсал78
кто-то играет в Fifa manager, а мы тут наблюдаем, комментируем (ихмо)
Не в обиду поклонникам этой серии, но Fifa Manager - это как ФНЛ, но вот Football Manager - это уже другой уровень, как Премьер Лига.
+6
0
+6
Ответ sema mixajlov
слишком правдоподобно получилось)
в этом смысл сарказма. но последняя фраза должна была всё расставить на свои места.
+5
0
+5
кто-то играет в Fifa manager, а мы тут наблюдаем, комментируем (ихмо)
+4
0
+4
Ответ vulturecrow
это сарказм был. я пародировал его хейтеров. про караван - это отсылка к пословице "Собаки лают - караван идёт". я просто немного переоценил уровень спортса. виноват, исправлюсь.
слишком правдоподобно получилось)
+3
0
+3
Ответ Эрнандес Эрнандес
Представьте теперь, что Месси забил 5 голов Миссисипи в МЛС 😆
И?
Месси всегда будет на устах, как и Роналду. Они оба уже отработали над этим, что все всегда будут о них писать.
+2
0
+2
Ответ demokrat62
Салах на голову выше норвежца по мастерству
Разные позиции, роли, стили команд.. Это как сравнить мороженое с сигаретами.
+1
0
+1
За 1 день поменялись фавориты за ЗМ ))
+1
0
+1
Ответ Егор Ковалёв
Холанду в Сити предоставляют неимоверный комфорт, все играют на него, а от него требуется лишь вкатить мяч в ворота. Отсюда такая статистика
Так вообще-то Пеп начал менять игру Холланда. Теперь норвежец всё чаще и чаще работает на команду, начинает пасовать и прессинговать ,оттуда и скверная статистика. Чтоб это понять нужно смотреть матчи горожан)
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Ответ vulturecrow
в этом смысл сарказма. но последняя фраза должна была всё расставить на свои места.
Я не выкупил).
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очевидно Сити заберет все трофеи в этом сезоне, такого Холанда никому не остановить
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Ответ hoomanaykl
Обожаю такие комментарии) Месси сравнивают по голам с голевыми машинами типа Холланда или Роналду, забывая природу голов Лео. https://youtu.be/IAyTADKczz0?si=7dvlVP4zIzG9LcSd Сколько бы таких голов в МЛС забил бы Роналду и Холланд?) подскажу-0 Месси можно сколько угодно с ними сравнивать в части голов, но в части футбола, он недосягаем. И никого, даже приблизительно, на горизонте нет.
Не умоляю заслуг Месси, но это же максимально обычный гол, просто отыгрался с латералем, ещё и обрезался на потенциальную атакую 3в2 но повезло с отскоком.
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Ответ hoomanaykl
Обожаю такие комментарии) Месси сравнивают по голам с голевыми машинами типа Холланда или Роналду, забывая природу голов Лео. https://youtu.be/IAyTADKczz0?si=7dvlVP4zIzG9LcSd Сколько бы таких голов в МЛС забил бы Роналду и Холланд?) подскажу-0 Месси можно сколько угодно с ними сравнивать в части голов, но в части футбола, он недосягаем. И никого, даже приблизительно, на горизонте нет.
И это тоже шедевр?
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Ответ hoomanaykl
Обожаю такие комментарии) Месси сравнивают по голам с голевыми машинами типа Холланда или Роналду, забывая природу голов Лео. https://youtu.be/IAyTADKczz0?si=7dvlVP4zIzG9LcSd Сколько бы таких голов в МЛС забил бы Роналду и Холланд?) подскажу-0 Месси можно сколько угодно с ними сравнивать в части голов, но в части футбола, он недосягаем. И никого, даже приблизительно, на горизонте нет.
При всем уважении, здесь ничего выдающегося в этом голе. Не лучший пример
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Прокачался после Бундеслиги
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Ответ универсал78
кто-то играет в Fifa manager, а мы тут наблюдаем, комментируем (ихмо)
Скорее включил режим карьеры, предварительно изменив базовые настройки игрока
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