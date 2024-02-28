У Холанда 79 голов в 83 матчах с момента дебюта за «Ман Сити». Салах – 2-й с 49 мячами среди игроков АПЛ за этот период
Эрлинг Холанд забил 79 голов в 83 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах.
С момента своего дебюта за «горожан» в июле 2022 года у форварда больше всех мячей среди игроков АПЛ.
Вторым в списке за этот период с 49 голами идет вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах.
Во вторник Холанд сделал пента-трик в матче 1/8 финала Кубка Англии с «Лутоном» (6:2).
Пента-трик Холанда, второй за год! Четыре гола – с ассистов Де Брюйне 🤯
про караван - это отсылка к пословице "Собаки лают - караван идёт".
я просто немного переоценил уровень спортса. виноват, исправлюсь.
https://youtu.be/IAyTADKczz0?si=7dvlVP4zIzG9LcSd
Сколько бы таких голов в МЛС забил бы Роналду и Холланд?) подскажу-0
Месси можно сколько угодно с ними сравнивать в части голов, но в части футбола, он недосягаем. И никого, даже приблизительно, на горизонте нет.
Месси всегда будет на устах, как и Роналду. Они оба уже отработали над этим, что все всегда будут о них писать.