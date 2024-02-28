У Холанда 79 голов в 83 матчах с момента дебюта за «Ман Сити». Салах – 2-й с 49 мячами среди игроков АПЛ за этот период

Эрлинг Холанд забил 79 голов в 83 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах.

С момента своего дебюта за «горожан» в июле 2022 года у форварда больше всех мячей среди игроков .

Вторым в списке за этот период с 49 голами идет вингер « » .

Во вторник Холанд сделал пента-трик в матче 1/8 финала Кубка Англии с «Лутоном» (6:2).

Пента-трик Холанда, второй за год! Четыре гола – с ассистов Де Брюйне 🤯