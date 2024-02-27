Де Брюйне предпочтет перейти в МЛС, а не к саудовцам, если придется покинуть «Ман Сити». Кевин хотел бы продлить контракт
Кевин де Брюйне не хочет выступать в Саудовской Аравии.
Ранее стало известно, что ближневосточные клубы надеются подписать хавбека «Манчестер Сити» ближайшим летом.
The Athletic пишет, что в 2023-м бельгийцу уже предлагали около 70 млн евро в год, но он ответил отказом. Де Брюйне планировал продлить контракт с «горожанами» и, возможно, завершить карьеру в их составе.
Есть вероятность, что «Манчестер Сити» рассмотрит предложение от саудовцев, если оно будет очень крупным, хотя острой необходимости продавать игрока нет.
Если де Брюйне все же придется уйти, то он предпочел бы присоединиться к клубу МЛС, даже если платить там будут не так много, как в Саудовской Аравии.
В текущем сезоне 32-летний полузащитник провел 7 матчей в АПЛ и отдал 4 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
У Бруну 7 ассистов за 2995 минут
А у Эдегора 6 ассистов за 2686 минут
Кто кто, но КДБ даже после травмы играет лучше, чем Бруну и Эдегор вместе взятые
Чемпион Бельгии: 2010/11
Обладатель Кубка Бельгии: 2008/09
Обладатель Суперкубка Бельгии: 2011
«Вольфсбург»
Обладатель Кубка Германии: 2014/15
Обладатель Суперкубка Германии: 2015
«Манчестер Сити»
Чемпион Англии (5): 2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22, 2022/23
Обладатель Кубка Англии (2): 2018/19, 2022/23
Обладатель Кубка Футбольной лиги (5): 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21
Обладатель Суперкубка Англии (2): 2018, 2019
Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2022/23
Обладатель Суперкубка УЕФА: 2023
Победитель Клубного чемпионата мира: 2023
Личные достижения
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Лучший молодой игрок года в Бундеслиги: 2013
Спортсмен года в Бельгии: 2015
Лучший ассистент чемпионата Германии: 2014/2015 (21 передача)
Игрок сезона в Бундеслиге по мнению VDV: 2014/15[48]
Футболист года в Германии: 2015
Входит в состав символической сборной года по версии ФИФА (4): 2017, 2019, 2020, 2021
Член символической сборной года по версии УЕФА (3): 2017, 2019, 2020
Входит в состав символической сборной года по версии FIFPro (2): 2020, 2021, 2022
Команда года по версии European Sports Media (4): 2017/18, 2019/20, 2020/21, 2021/22
Включён в команду десятилетия Европы по версии МФФИИС: 2011—2020
Входит в команду года Бундеслиги: 2014/15
Член «команды года» в Премьер-лиге по версии ПФА (4): 2017/18, 2019/20, 2020/21, 2021/22
Лучший ассистент английской Премьер-лиги (4): 2016/2017 (18 передач), 2017/2018 (16 передач), 2019/2020 (20 передач), 2022/2023 (16 передач)
Лучший ассистент Лиги чемпионов УЕФА 2022/2023 (7 передач)
Входит в состав символической сборной Лиги чемпионов (6): 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23[49]
Входит в состав символической сборной года Лиги Европы УЕФА: 2014/15
Входит в состав символической сборной чемпионата мира: 2018
Игрок сезона английской Премьер-лиги (2): 2019/20, 2021/22
Игрок года по версии футболистов ПФА (2): 2020, 2021
Лучший полузащитник Лиги чемпионов УЕФА: 2019/20
Лучший плеймейкер года по версии IFFHS: 2020, 2021
Лучший игрок Европы по версии УЕФА 2-е место: 2019/20, 2020/21, 2021/22
«Золотой мяч» по версии France Football 3-е место: 2022