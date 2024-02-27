Де Брюйне предпочтет перейти в МЛС, а не к саудовцам, если придется покинуть «Ман Сити». Кевин хотел бы продлить контракт

Кевин де Брюйне не хочет выступать в Саудовской Аравии.

Ранее стало известно, что ближневосточные клубы надеются подписать хавбека « » ближайшим летом.

The Athletic пишет, что в 2023-м бельгийцу уже предлагали около 70 млн евро в год, но он ответил отказом. Де Брюйне планировал продлить контракт с «горожанами» и, возможно, завершить карьеру в их составе.

Есть вероятность, что «Манчестер Сити» рассмотрит предложение от саудовцев, если оно будет очень крупным, хотя острой необходимости продавать игрока нет.

Если де Брюйне все же придется уйти, то он предпочел бы присоединиться к клубу , даже если платить там будут не так много, как в Саудовской Аравии.

В текущем сезоне 32-летний полузащитник провел 7 матчей в АПЛ и отдал 4 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.