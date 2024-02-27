Де Брюйне предпочтет перейти в МЛС, а не к саудовцам, если придется покинуть «Ман Сити». Кевин хотел бы продлить контракт

Теги Манчестер Сити МЛС премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Кевин де Брюйне Футбол

Кевин де Брюйне не хочет выступать в Саудовской Аравии.

Ранее стало известно, что ближневосточные клубы надеются подписать хавбека «Манчестер Сити» ближайшим летом.

The Athletic пишет, что в 2023-м бельгийцу уже предлагали около 70 млн евро в год, но он ответил отказом. Де Брюйне планировал продлить контракт с «горожанами» и, возможно, завершить карьеру в их составе.

Есть вероятность, что «Манчестер Сити» рассмотрит предложение от саудовцев, если оно будет очень крупным, хотя острой необходимости продавать игрока нет.

Если де Брюйне все же придется уйти, то он предпочел бы присоединиться к клубу МЛС, даже если платить там будут не так много, как в Саудовской Аравии.

В текущем сезоне 32-летний полузащитник провел 7 матчей в АПЛ и отдал 4 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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73 комментария
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Де Брюйне доказывает, что он один из умнейших футболистов современности
+59
-13
+46
У КДБ 8 ассистов за 508 минут
У Бруну 7 ассистов за 2995 минут
А у Эдегора 6 ассистов за 2686 минут

Кто кто, но КДБ даже после травмы играет лучше, чем Бруну и Эдегор вместе взятые
+26
-7
+19
Ответ Гагантура
В чем тут заключается ум?))
Например ума хватило отказаться ехать цирковой обезьянкой к фанатикам)
+35
-16
+19
Ответ Гагантура
А в МЛС он будет не таким?)))) Лучше ехать к ценителям амфута и Тейлор Свифт?))
Ну так очевидно что лучше ехать к людям у которых можно в шортах погулять например, не боясь быть забитым камнями)
+16
-3
+13
Ответ Висита Эльмурзаев
Комментарий скрыт
Правда , Васита , что все арабское хорошо , а все не арабское плохо ?
+12
-2
+10
Надо продлевать его. Он заслужил достойного отношения к себе!
+10
0
+10
Ответ Born is the King
Де Брюйне поздно раскрылся, как и Модрич или Дрогба. Может спокойно ещё 3-4 год на высоком уровне поиграть
Генк»

Чемпион Бельгии: 2010/11
Обладатель Кубка Бельгии: 2008/09
Обладатель Суперкубка Бельгии: 2011
«Вольфсбург»

Обладатель Кубка Германии: 2014/15
Обладатель Суперкубка Германии: 2015
«Манчестер Сити»

Чемпион Англии (5): 2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22, 2022/23
Обладатель Кубка Англии (2): 2018/19, 2022/23
Обладатель Кубка Футбольной лиги (5): 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21
Обладатель Суперкубка Англии (2): 2018, 2019
Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2022/23
Обладатель Суперкубка УЕФА: 2023
Победитель Клубного чемпионата мира: 2023
Личные достижения
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Лучший молодой игрок года в Бундеслиги: 2013
Спортсмен года в Бельгии: 2015
Лучший ассистент чемпионата Германии: 2014/2015 (21 передача)
Игрок сезона в Бундеслиге по мнению VDV: 2014/15[48]
Футболист года в Германии: 2015
Входит в состав символической сборной года по версии ФИФА (4): 2017, 2019, 2020, 2021
Член символической сборной года по версии УЕФА (3): 2017, 2019, 2020
Входит в состав символической сборной года по версии FIFPro (2): 2020, 2021, 2022
Команда года по версии European Sports Media (4): 2017/18, 2019/20, 2020/21, 2021/22
Включён в команду десятилетия Европы по версии МФФИИС: 2011—2020
Входит в команду года Бундеслиги: 2014/15
Член «команды года» в Премьер-лиге по версии ПФА (4): 2017/18, 2019/20, 2020/21, 2021/22
Лучший ассистент английской Премьер-лиги (4): 2016/2017 (18 передач), 2017/2018 (16 передач), 2019/2020 (20 передач), 2022/2023 (16 передач)
Лучший ассистент Лиги чемпионов УЕФА 2022/2023 (7 передач)
Входит в состав символической сборной Лиги чемпионов (6): 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23[49]
Входит в состав символической сборной года Лиги Европы УЕФА: 2014/15
Входит в состав символической сборной чемпионата мира: 2018
Игрок сезона английской Премьер-лиги (2): 2019/20, 2021/22
Игрок года по версии футболистов ПФА (2): 2020, 2021
Лучший полузащитник Лиги чемпионов УЕФА: 2019/20
Лучший плеймейкер года по версии IFFHS: 2020, 2021
Лучший игрок Европы по версии УЕФА 2-е место: 2019/20, 2020/21, 2021/22
«Золотой мяч» по версии France Football 3-е место: 2022
+9
0
+9
у саудитов только деньги, а в млс жизнь в удовольствие )
+10
-5
+5
Ответ Гагантура
А кого-то забили камнями?)) В чем проблема ходить в легких штанах, в которых тебе еще и лучше будет? Да и часовой пояс для людей
Классно, что ты решил написать кому в чем будет лучше. А за шорты могут даже посадить.
+5
0
+5
Контракт до: 30 июня 2025 г., в 34 года может и подумать о пенсии, но не этим летом
+4
0
+4
Де Брюйне еще довольной долго может быть лидером Ман Сити, это футболист высочайшего уровня, хотелось ты видеть его в топ - 5 лигах
+3
0
+3
70 млн зарплаты с ума просто сойти можно 🤦‍♂️
+2
0
+2
Ответ Ман Сити 07
Де Брюйне уже 32 года, самое время его продать за миллионов 100 и купить например Виртца ☝️
Если Пеп хочет слить АПЛ можно и продать
+2
0
+2
Ответ Ярик01
Контракт до: 30 июня 2025 г., в 34 года может и подумать о пенсии, но не этим летом
С его уровнем он может как модрич до 38 в топ лиге
+1
0
+1
Ответ Born is the King
Де Брюйне поздно раскрылся, как и Модрич или Дрогба. Может спокойно ещё 3-4 год на высоком уровне поиграть
Чего только не прочитаешь от комментаторов спортс.
+3
-2
+1
Де Брюйне поздно раскрылся, как и Модрич или Дрогба. Может спокойно ещё 3-4 год на высоком уровне поиграть
+7
-6
+1
Ответ Гагантура
🤡🤡🤡🤡🤡🤡
С тобой все в порядке? у него 7 сухарей , у лидеров пока 8
+2
-1
+1
Ответ Отец Абду
У КДБ 8 ассистов за 508 минут У Бруну 7 ассистов за 2995 минут А у Эдегора 6 ассистов за 2686 минут Кто кто, но КДБ даже после травмы играет лучше, чем Бруну и Эдегор вместе взятые
Ну ты сравнил конечно, Эдегор и Бруно конечно игроки очень хорошие, но КДБ это уже считай легенда мирового футбола.
+2
-1
+1
Ответ Ман Сити 07
Лучше сейчас продать его за миллионов 120 арабам и купить молодого Виртца ☝️
Продать лучшего игрока клуба, чтоб получить 100м.? Ты думаешь тебе перепадет что то?)). Сити и так может купить не напрягаясь. Ты не не болельщик Сити, иначе не говорил бы такой бред.
+1
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+1
Надо продлевать КДБ,100%
+1
0
+1
Кдб ещё два-три сезона сможет отыграть на достойном уровне , зачем куда то уходить .
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0
+1
Ответ deadjoker
Наконец сможет там выиграть ЗМ. Схема проверенная :))
да, осталось выиграть для этого самую малость - ЧМ
+1
0
+1
Кроме МЛС и Аравийского п-ова есть множество и других вариантов. Тот же чемпионат Бельгии, к примеру.
+2
-1
+1
Ответ Ман Сити 07
Де Брюйне уже 32 года, самое время его продать за миллионов 100 и купить например Виртца ☝️
Пеп вместе с Де Брейне уйдет и там покупай хоть самых лучших, а игра будет уже не та.
0
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Ответ Н.Ф.
Кроме МЛС и Аравийского п-ова есть множество и других вариантов. Тот же чемпионат Бельгии, к примеру.
В чемпионате Бельгии не дадут столько денег((
+1
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Ответ Ман Сити 07
Лучше сейчас продать его за миллионов 120 арабам и купить молодого Виртца ☝️
Лучше продлить контракт Кевина и купить Виртца
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Ответ zzzeeerrrooo
Летом будет очередная закупка
Ну вот как раз и продадут легенду вратарского мастерства, чтобы деньги появились
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Ответ Дима Рытвин
А щас он в чьей команде играет? Вроде в АПЛ их несколько: ОАЭ США (в основном) пара Англичан (евреев) При всём уважении к умнейшему футболисту, как тут говорят в комментариях, именно американские владельцы раздувают бюджеты, которые потом перекладывают на рекламодателей и в итоге на конечного потребителя, а эмиры на удивление вкладываются в структуру и узнаваемость клуба больше. Саудиты хотят построить что-то свое, вкладывая в футбол и лигу деньги, а не паразитировать, увеличивая футбольную инфляцию и перекидывая все траты на болел. Так что я бы на месте рыжего задумался где лучше доиграть: в государстве-паразите или в государстве без прав для женщин. Честно говоря, не знал, до этого комментария, что большая часть английских клубов уже принадлежит американским компаниям.
К чему это вы все написали ? 🤔
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Ответ Гагантура
Ну это надо у великого тактика спрашивать, он то на состав постоянно жалуется
Летом будет очередная закупка
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Ответ zzzeeerrrooo
Кого еще покупать? Сначала нужно очистить состав
Ну это надо у великого тактика спрашивать, он то на состав постоянно жалуется
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