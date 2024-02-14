Пеп о де Брюйне: «Кевин становится лучше, как хорошее вино – Брунелло ди Монтальчино или Сассикайя. Он особенный»

Пеп Гвардиола доволен игрой Кевина де Брюйне после возвращения на поле.

Хавбек «Манчестер Сити» вернулся на поле в начале января после пяти месяцев восстановления от травмы. В 7 матчах с начала года де Брюйне отметился 2 голами и 6 ассистами.

« становится лучше, как хорошее вино. Возможно, он как Брунелло ди Монтальчино (самое дорогостоящее из традиционных вин Италии – Sports.ru) или Сассикайя (знаменитое тосканское вино – Sports.ru).

Он вернулся свежим не только физически, но и морально. Его вклад всегда особенный, и Кевин особенный», – сказал главный тренер « ».