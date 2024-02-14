Пеп о де Брюйне: «Кевин становится лучше, как хорошее вино – Брунелло ди Монтальчино или Сассикайя. Он особенный»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Кевин де Брюйне Футбол

Пеп Гвардиола доволен игрой Кевина де Брюйне после возвращения на поле.

Хавбек «Манчестер Сити» вернулся на поле в начале января после пяти месяцев восстановления от травмы. В 7 матчах с начала года де Брюйне отметился 2 голами и 6 ассистами.

«Кевин Де Брюйне становится лучше, как хорошее вино. Возможно, он как Брунелло ди Монтальчино (самое дорогостоящее из традиционных вин Италии – Sports.ru) или Сассикайя (знаменитое тосканское вино – Sports.ru).

Он вернулся свежим не только физически, но и морально. Его вклад всегда особенный, и Кевин особенный», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

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26 комментариев
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Сассикайя в закупе тысяч 45 деревянных стоит кстати говоря
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А мне Кевин напоминает главный герой боевиков восьмидесятых. Появляется в нужный момент и со всеми разбирается
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Так и запишем, Пеп балуется винишком
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Ответ Н.Ф.
Пеп любитель итальянских вин?
Пеп профессионал
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Ответ dzenga 1
Обычно такое говорят о женщинах 🧐
Ошибаешься. Так говорят про мужчин, что они как вино, с возрастом становятся лучше. И это правда. Но это не относится с алкашам и завсегдатаям спортса.
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А как насчёт портвейна 53?))
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"...и Кевин особенный». Маур поперхнулся
+3
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Ответ Amsterdam
Сассикайя в закупе тысяч 45 деревянных стоит кстати говоря
Брунелло Фернандеш в закупке , вообще, под сотку миллионов зеленых стоит
+4
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+2
Пеп не пробовал Абрау Дюрсо?!?
+2
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+1
Ответ arisstopane
каталонец предпочитает итальянские вина? - на дыбу его!)
Каталонец, судя по всему, разбирается в вине, и любит хорошее вино, независимо от места происхождения.
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Сассикевин
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Ответ Александр Падутин
Акции этих винных брендов взлетят сейчас до небес
Реально. Два слово человек сказал и эти ребята щас ахереют там у себя в шато
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Ответ Amsterdam
Сассикайя в закупе тысяч 45 деревянных стоит кстати говоря
Ну а ты думал что Пеп пьёт кабуки?!
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Кевин лучший уже лет 5. Почему Пеп об этом никогда не говорит?!!!! И как можно при живом КДБ в вопросе обладателя ЗМ делать ставку на норвежское бревно… это касается не только тренера, но и клуба в целом.
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Акции этих винных брендов взлетят сейчас до небес
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Ответ football.in.kg
Так и запишем, Пеп балуется винишком
Так это не секрет, Пеп любит вино и говорил об этом. И сигары хорошие тоже)
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Ответ Amsterdam
Сассикайя в закупе тысяч 45 деревянных стоит кстати говоря
Инфляция, однако, в 2021-м во Флоренции покупал Сассикайю по 200 евро за бутылку, да она разная есть и по разному стоит. А Брунелло стоило от 30 евро.
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Как цимлянский-красностоп
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мудрик как портвишок 777, случайно купленный с дополнительным 0 в цене 🙂
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Обычно такое говорят о женщинах 🧐
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Пеп любитель win
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При Особенном он болтался по арендам
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каталонец предпочитает итальянские вина? - на дыбу его!)
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Пеп любитель итальянских вин?
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