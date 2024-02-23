Де Брюйне – приоритетная цель саудовских клубов на лето. Каземиро и Салах им тоже интересны

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Кевин де Брюйне Каземиро Мохамед Салах Футбол

Кевин де Брюйне заинтересовал клубы из Саудовской Аравии.

По данным The Times, бельгийский хавбек – приоритетная цель саудовских клубов. И в «Ман Сити» готовы к тому, что летом ему поступит крупное предложение из Саудовской Аравии.

Отмечается, что четыре ведущих клуба Саудовской Аравии поместили де Брюйне в список трансферных целей, «стремясь повысить престиж футбола в стране».

Отмечается, что саудовским клубам также интересен полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро. Возможно, будет предпринято попытка подписать Мохамеда Салаха из «Ливерпуля».

Материалы по теме

31 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рано еще Кевину в Кэмел-лигу. Он в хорошей форме, еще с МС пару чемпов возьмет, глядишь и еще одного ушастого прихватят. А пески никуда не денутся, подождут
+21
-4
+17
Надеюсь Кевин останется в Европе, слишком хорош для пустыни
+11
-2
+9
Ответ Андрей Кастуев
Де Брейне можно продавать только при гарантированной покупке Виртца. Бельгиец гений, но уже в возрасте и все ближе к хрусталю. Молодой Виртц - оптимальная замена. Плюс выйти почти в ноль можно, если хорошенько подогреть саудитов.
Из за травмы сразу к хрусталю ? Кто мля это еще плюсует??? Самый основной в Сити. Годами играет. Что за бред?
+11
-2
+9
Хоть Кевин и лучший игрок моего самого нелюбимого клуба, не хочу его ухода в пустыню. Такие игроки — украшение европейского футбола, ещё года 2-3 должен поиграть на высоком уровне, а там как здоровье позволит
+7
-1
+6
Чепуха просто. С Салахом там идеология по вере, это более чем понятно. Он для этой лиги икона. Но с Кевином это полнейший бред. Ему еще минимум 2-3 года пылить на самом высоком уровне, до отъезда в пустыню или МЛС.
+6
-1
+5
Сбагрить бы Каза и Варан в СА за вменяемые бабки
+7
-4
+3
Для Де Брюйне наверно футбол важнее денег. Да и свой ЗМ получить нужно.
+3
0
+3
Ответ Андрей Кастуев
Де Брейне можно продавать только при гарантированной покупке Виртца. Бельгиец гений, но уже в возрасте и все ближе к хрусталю. Молодой Виртц - оптимальная замена. Плюс выйти почти в ноль можно, если хорошенько подогреть саудитов.
Ты видел его Ляхи? Какой там ближе к хрусталю. Сити его продаст только если Кевин сам попросит
+4
-1
+3
Хотелось бы его в Испанию
+2
-1
+1
Ответ Лунев спасет
А я претендую на алкаша года и что? 8 премий. Осталось 2
Гномович не отдаст оставшие две
+1
0
+1
Ответ Андрей Кастуев
Де Брейне можно продавать только при гарантированной покупке Виртца. Бельгиец гений, но уже в возрасте и все ближе к хрусталю. Молодой Виртц - оптимальная замена. Плюс выйти почти в ноль можно, если хорошенько подогреть саудитов.
Виртц так хорош?
+1
0
+1
Кому срочно нужны деньги-велкам в пустыню))
+1
0
+1
не потянет он погодные условия в Аравии, скорее всего сбежит в Амстердам
0
0
0
Уже несколько раз видел информацию, что кдб не собирается никуда уходить
0
0
0
Ответ Enchanter WIZZARD
Комментарий скрыт
На место Талиски много кого можно взять. А вот указанная линия полузащиты была бы вполне себе уровня клубного ЧМ.
0
0
0
А я претендую на алкаша года и что? 8 премий. Осталось 2
0
0
0
Если МЮ впарит Каземиро арабам это будет большая удача для них
0
0
0
За КДБ наверное придётся лямов 400 выложить. Сити и так небедный клуб, чтоб такой бриллиант отдать даже за 200.
+1
-1
0
Ответ #SharkTeam
Виртц так хорош?
Ну до уровня Де Брейне ещё далеко
0
0
0
Ответ Андрей Кастуев
Де Брейне можно продавать только при гарантированной покупке Виртца. Бельгиец гений, но уже в возрасте и все ближе к хрусталю. Молодой Виртц - оптимальная замена. Плюс выйти почти в ноль можно, если хорошенько подогреть саудитов.
Полностью согласен ☝️
0
0
0
Ответ Виталий Ан
Из за травмы сразу к хрусталю ? Кто мля это еще плюсует??? Самый основной в Сити. Годами играет. Что за бред?
Ну не совсем самый , после Родри и Берни
0
0
0
Ответ Андрей Кастуев
Де Брейне можно продавать только при гарантированной покупке Виртца. Бельгиец гений, но уже в возрасте и все ближе к хрусталю. Молодой Виртц - оптимальная замена. Плюс выйти почти в ноль можно, если хорошенько подогреть саудитов.
Футболист в прайме, один из лучших в мире, но из-за пары травм болелы его готовы продать. А потом спрашивают за преданность клубу.
0
0
0
Ответ Этот Райола хочет денег
Рано еще Кевину в Кэмел-лигу. Он в хорошей форме, еще с МС пару чемпов возьмет, глядишь и еще одного ушастого прихватят. А пески никуда не денутся, подождут
мне кажется, пески долго ждать не будут. После ЧМ аттракцион неслыханной щедрости прекратится
0
0
0
Думаю, если за КДБ предложат приличную сумму, то Сити согласится продать. Всё-таки, Сити держится на Гвардиоле, а не на игроках. Всё зависит от желания Кевина.

Салах вряд ли согласится. Скорее всего, продлит контракт с Ливерпулем. Или отправится в ПСЖ, где можно много получать и играть на высоком уровне.
+2
-2
0
Ответ Roman Dancev
Кому срочно нужны деньги-велкам в пустыню))
Ирония в том, что тех кому действительно нужны деньги в пустыню не позовут. Там своих верблюдов хватает.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий