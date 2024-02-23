Де Брюйне – приоритетная цель саудовских клубов на лето. Каземиро и Салах им тоже интересны

Кевин де Брюйне заинтересовал клубы из Саудовской Аравии.

По данным The Times, бельгийский хавбек – приоритетная цель саудовских клубов. И в « » готовы к тому, что летом ему поступит крупное предложение из Саудовской Аравии.

Отмечается, что четыре ведущих клуба Саудовской Аравии поместили де Брюйне в список трансферных целей, «стремясь повысить престиж футбола в стране».

Отмечается, что саудовским клубам также интересен полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро. Возможно, будет предпринято попытка подписать Мохамеда Салаха из «Ливерпуля».