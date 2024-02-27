Некоторые игроки «МЮ» попросили выходной после поражения от «Фулхэма». Тренеры были удивлены и не согласились
Некоторые игроки «Манчестер Юнайтед» захотели отдохнуть после матча с «Фулхэмом».
Как сообщает The Guardian, отдельные футболисты после поражения от лондонского клуба (1:2) в 26-м туре АПЛ попросили предоставить им выходной. Обычно следующий после матча день посвящается восстановительным процедурам и просмотру видеоразбора.
Такая просьба вызвала удивление, учитывая качество игры «МЮ» в последней встрече. Тренерский штаб отклонил ее и напомнил игрокам об их обязательствах. При этом предполагается, что главный тренер Эрик тен Хаг не был в курсе пожеланий футболистов.
28 февраля манкунианцы встретятся с «Ноттингем Форест» в Кубке Англии.
— Можно, только без "ной" в конце.
Ты там никак с Карингтона вещаешь, не иначе?
-можно уйти на х#й?