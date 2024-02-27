Некоторые игроки «МЮ» попросили выходной после поражения от «Фулхэма». Тренеры были удивлены и не согласились

Некоторые игроки «Манчестер Юнайтед» захотели отдохнуть после матча с «Фулхэмом».

Как сообщает The Guardian, отдельные футболисты после поражения от лондонского клуба (1:2) в 26-м туре попросили предоставить им выходной. Обычно следующий после матча день посвящается восстановительным процедурам и просмотру видеоразбора.

Такая просьба вызвала удивление, учитывая качество игры « » в последней встрече. Тренерский штаб отклонил ее и напомнил игрокам об их обязательствах. При этом предполагается, что главный тренер тен Хаг не был в курсе пожеланий футболистов.

28 февраля манкунианцы встретятся с «Ноттингем Форест» в Кубке Англии.