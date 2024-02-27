Некоторые игроки «МЮ» попросили выходной после поражения от «Фулхэма». Тренеры были удивлены и не согласились

Теги Манчестер Юнайтед Фулхэм премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Некоторые игроки «Манчестер Юнайтед» захотели отдохнуть после матча с «Фулхэмом».

Как сообщает The Guardian, отдельные футболисты после поражения от лондонского клуба (1:2) в 26-м туре АПЛ попросили предоставить им выходной. Обычно следующий после матча день посвящается восстановительным процедурам и просмотру видеоразбора.

Такая просьба вызвала удивление, учитывая качество игры «МЮ» в последней встрече. Тренерский штаб отклонил ее и напомнил игрокам об их обязательствах. При этом предполагается, что главный тренер Эрик тен Хаг не был в курсе пожеланий футболистов.

28 февраля манкунианцы встретятся с «Ноттингем Форест» в Кубке Англии.

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22 комментария
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— Можно уйти на выходной?

— Можно, только без "ной" в конце.
+63
-2
+61
А разве в матче с Фулхэмом не отдохнули?
+24
0
+24
Наглость 80 лвла. Совсем уже берегов не видят.
+23
-1
+22
Ответ Фарид Харисов
— Можно уйти на выходной? — Можно, только без "ной" в конце.
И без "выход"
+14
-1
+13
Ответ JohnnyMulka
И без "выход"
"х" можной оставить)
+9
0
+9
Надорвались бедолаги, как же хочется уже слить всех лентяев и позеров, тошнит уже от этих бесхребетных нытиков и паразитов🤦🏻‍♂️
+11
-3
+8
Ответ Today I feel Qatari
Лысый своими безумными нагрузками решил остатки состава окончательно доломать чтобы точно на финиш сезона отмазка была
То Эрик физрук и ничего не делает, то у него «безумные» тренировки

Ты там никак с Карингтона вещаешь, не иначе?
+8
-2
+6
Да уж, этот факт много говорит о команде и командном духе. С таким подходом конечно сложно исправлять ситуацию.
+5
-1
+4
Ответ Макс Голубцов
То Эрик физрук и ничего не делает, то у него «безумные» тренировки Ты там никак с Карингтона вещаешь, не иначе?
🤣🤣🤣
+4
-1
+3
Ответ MU4evainmyheart!!!
А разве в матче с Фулхэмом не отдохнули?
Они наслаждались процессом
+3
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И дали два думал в конце будет
+3
0
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Некоторые - это Рэшфорд? )
+2
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Больше похоже на вброс, что бы игроков выставить в плохом свете.
+1
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+1
Может вообще не будете играть?)))
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Ответ Евгений Сидоров
Наглость 80 лвла. Совсем уже берегов не видят.
Так "черный" рэпчик в раздевалке, там другого быть не может.
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я смотрю на вас вы не готовы!
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Устали бедолаги 🤭
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Ответ CyberUnited
"х" можной оставить)
и «й» тоже, а «о» между ними зацензурить в стиле спортса
-можно уйти на х#й?
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