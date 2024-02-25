Почеттино о поражении в финале Кубка лиги: «Игрокам «Челси» надо почувствовать эту боль. Мы были близки к победе после 90 минут, но силы начали иссякать»
Маурисио Почеттино расстроился после поражения от «Ливерпуля» (0:1).
«Наши игроки – профессионалы. Они настоящие бойцы. Теперь нужно двигаться дальше. Игрокам надо почувствовать боль. Ничто из того, что вы мне скажете, не поможет мне почувствовать себя лучше. Ничто. И игрокам тоже нужно почувствовать эту боль.
Нам нужно прибавлять и бороться за победу на этом уровне в матче против команды, которая претендует на большие свершения последние восемь лет.
Конечно, нам было тяжело, мы расстроены. Игроки ощущают разочарование. Мы были очень близки к победе после 90 минут, но затем силы начали иссякать. Команда чувствовала, что, возможно, лучше дойти до серии пенальти. Предпринимались колоссальные усилия, и этим я доволен. Нужно продолжать верить, хоть мы и не получили той награды, которую хотели», – сказал главный тренер «Челси» после финала Кубка английской лиги.
«Челси» – 1-й клуб, проигравший 6 финалов английских кубков кряду
Но Тоттенхэм из тебя уже никогда не уйдёт...
Поэтому зная это, Хюн Мин Сон никуда не уходит ))
Не согласен по Почеттино. У него был план, и не плохой. Они как некогда раньше вышли 4 3 3 и в принципе, логика была. Другое дело, он полностью провалил управление игрой во втором тайме. Да, непривычно было видеть Ливерпуль в 4 1 4 1. Даже мне. Но перестраиваться и в конце в 4 4 2 и потом 4 2 3 1 для сушки игры - я лично не понял, что Почеттино хотел этим добиться, особенно когда у Ливерпуля играли дети и Вирджил с Эндо и Цими. Смысл выпускать быстрых вингов и садить их глубоко в полузащиту…я лично не понял.
И да, с трибун лучше было видно, какое же недоразумение было покупать Кайседо и Энцо за эти деньги. Это трэш, особенно Энцо, который в конце вместо покатить на Мудрика на пустые один в один, посмотрел, и ЗРЯЧЕ катнул в борьбу направо на Мадуэке.
Вся вина в очередной позорной концовке на тренере, с которым игроки не только не растут, но даже потеряли свои лучшие качества.
Коуч- аут! И давненько уже!
Когда у курицы отрезают голову, она бегает как игроки Челси.
Тренера бы вам.