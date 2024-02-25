Почеттино о поражении в финале Кубка лиги: «Игрокам «Челси» надо почувствовать эту боль. Мы были близки к победе после 90 минут, но силы начали иссякать»

Маурисио Почеттино расстроился после поражения от «Ливерпуля» (0:1).

«Наши игроки – профессионалы. Они настоящие бойцы. Теперь нужно двигаться дальше. Игрокам надо почувствовать боль. Ничто из того, что вы мне скажете, не поможет мне почувствовать себя лучше. Ничто. И игрокам тоже нужно почувствовать эту боль.

Нам нужно прибавлять и бороться за победу на этом уровне в матче против команды, которая претендует на большие свершения последние восемь лет.

Конечно, нам было тяжело, мы расстроены. Игроки ощущают разочарование. Мы были очень близки к победе после 90 минут, но затем силы начали иссякать. Команда чувствовала, что, возможно, лучше дойти до серии пенальти. Предпринимались колоссальные усилия, и этим я доволен. Нужно продолжать верить, хоть мы и не получили той награды, которую хотели», – сказал главный тренер «Челси» после финала Кубка английской лиги.

«Челси» – 1-й клуб, проигравший 6 финалов английских кубков кряду