Почеттино о поражении в финале Кубка лиги: «Игрокам «Челси» надо почувствовать эту боль. Мы были близки к победе после 90 минут, но силы начали иссякать»

Теги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия Кубок английской лиги Маурисио Почеттино Футбол

Маурисио Почеттино расстроился после поражения от «Ливерпуля» (0:1).

«Наши игроки – профессионалы. Они настоящие бойцы. Теперь нужно двигаться дальше. Игрокам надо почувствовать боль. Ничто из того, что вы мне скажете, не поможет мне почувствовать себя лучше. Ничто. И игрокам тоже нужно почувствовать эту боль.

Нам нужно прибавлять и бороться за победу на этом уровне в матче против команды, которая претендует на большие свершения последние восемь лет.

Конечно, нам было тяжело, мы расстроены. Игроки ощущают разочарование. Мы были очень близки к победе после 90 минут, но затем силы начали иссякать. Команда чувствовала, что, возможно, лучше дойти до серии пенальти. Предпринимались колоссальные усилия, и этим я доволен. Нужно продолжать верить, хоть мы и не получили той награды, которую хотели», – сказал главный тренер «Челси» после финала Кубка английской лиги.

«Челси» – 1-й клуб, проигравший 6 финалов английских кубков кряду

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77 комментариев
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«Команда чувствовала, что, возможно, лучше дойти до серии пенальти» – вот вся суть. Тут что-то комментировать – только портить.
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Лучше дойти до пенальти в такой ситуации? Ну теперь прямо говорит Почеттино - он психологически очень слабый тренер не для клуба с амбициями, ТТХ ждёт.
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Вы в 2 раза больше отдыхали перед матчем чем Ливерпуль, не имея таких проблем с составом.
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ахах, дойти до серии пенальти, там выходят парни у Ливерпуля из команд U21/U18, а ты чувствуешь, что пенальти лучше, вся суть Почеттино, может он хороший и добрый человек, но как тренер он трус
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Ну да, вы ж во всех турнирах принимаете участие, что после 90 минут силы исчезли
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Ответ Veni-Vidi-Vici
«Команда чувствовала, что, возможно, лучше дойти до серии пенальти» – вот вся суть. Тут что-то комментировать – только портить.
Непонятно только лучше в чем? Серия пенальти это лотерея и зачем до этого доводить если все можно решить в игре? Клопп это понимает, игроки его понимают, поэтому он тренер и победил а этот...
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Футбол — боль. Почеттино научить. ДНК «Тотенхэма»
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Не комментарий а цирк
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А так вот зачем ты заменами слил овертайм против уставшего Ливерпуля в унитаз, чтобы игроки боль почувствовали. Спасибо Поч. Сезон ведь так успешно складывается, почему бы и не слить одну чашку, действительно.
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Ну может Поч и привык в Тоттенхэме терпеть боль во всех позах, но в Челси такое дно неприемлемо. Во всяком случае было неприемлемо до Боэли.
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Скажите ему что Ливерпуль играл в середине недели игру в отличие от Челси которому любезно перенесли матч на потом. А они тут устали не смогли перебегать бедняжки....
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Можно уйти из Тоттенхэма
Но Тоттенхэм из тебя уже никогда не уйдёт...

Поэтому зная это, Хюн Мин Сон никуда не уходит ))
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Просто школьники унизили середняка. Это все , что можно сказать.
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Поч проиграл очередной финал. Ничего нового
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Ответ Homer Simpson
Это другое, просто то роки просели, а молодежь Ливерпуля она ж задорная
У меня сложилось впечатление, что красная молодежь что-то хотела доказать и показать.
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Ответ А.В. Бубнов
У меня сложилось впечатление, что красная молодежь что-то хотела доказать и показать.
А тут без вариантов, им и нужно было доказывать
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Приехал домой с Вэмбли. Поделюсь коротко увиденным.
Не согласен по Почеттино. У него был план, и не плохой. Они как некогда раньше вышли 4 3 3 и в принципе, логика была. Другое дело, он полностью провалил управление игрой во втором тайме. Да, непривычно было видеть Ливерпуль в 4 1 4 1. Даже мне. Но перестраиваться и в конце в 4 4 2 и потом 4 2 3 1 для сушки игры - я лично не понял, что Почеттино хотел этим добиться, особенно когда у Ливерпуля играли дети и Вирджил с Эндо и Цими. Смысл выпускать быстрых вингов и садить их глубоко в полузащиту…я лично не понял.
И да, с трибун лучше было видно, какое же недоразумение было покупать Кайседо и Энцо за эти деньги. Это трэш, особенно Энцо, который в конце вместо покатить на Мудрика на пустые один в один, посмотрел, и ЗРЯЧЕ катнул в борьбу направо на Мадуэке.
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Чемодан, вокзал, Буэнос-Айрес.
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Вся суть Почеттино в этом вью
Вся вина в очередной позорной концовке на тренере, с которым игроки не только не растут, но даже потеряли свои лучшие качества.
Коуч- аут! И давненько уже!
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Менять Галлахера и Стерлинга, это же надо быть настолько "умным", два игрока которые строили игру по моему мнению. У Клоппа молодёжка лучше в разы выглядела
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+2
Ответ Трент 66
Вы в 2 раза больше отдыхали перед матчем чем Ливерпуль, не имея таких проблем с составом.
Это другое, просто то роки просели, а молодежь Ливерпуля она ж задорная
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Им надо привыкать к боли, они игроки Челси
+2
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Ответ a2wai
Игроки может и профессионалы, а вот тренер явно нет)
Школьники в красном сегодня делали зондирование для изыскания - тренер у Челси обнаружен не был)
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Его стиль тренера - терпила. Все время плач, отмазки, надежда на будущее, а в итоге ничего
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Фанаты Челси чувствуют эту боль уже больше года…
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Лузертино.Эту философию он и Челси прививает.
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Ответ rusichi
Вся суть Почеттино в этом вью Вся вина в очередной позорной концовке на тренере, с которым игроки не только не растут, но даже потеряли свои лучшие качества. Коуч- аут! И давненько уже!
лучший коммент про высказывания Почеттино
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Ответ Промах Мораты
По загубленным моментам?
По обьему работы, активности и желанию. Один из не многих, у которого глаза не были стеклянные от страха
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Ответ А.В. Бубнов
А вот игрокам "моего" МЮ доказывать нечего! 10 Хагов никуда не уходят, вот...
Ну после Фулхема, мне больно за твой МЮ🤣🤣
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Ответ Proper Chels
Комментарий скрыт
Ну будем честны, скоростным футбол сегодня был в редкие короткие промежутки времени.
Когда у курицы отрезают голову, она бегает как игроки Челси.

Тренера бы вам.
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