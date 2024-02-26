Невилл о Клоппе: «Особенные тренеры делают особенные вещи – он один из лучших, кого АПЛ когда-либо видела. Не могу дождаться, когда он уйдет»

Гари Невилл назвал Юргена Клоппа одним из лучших тренеров в истории АПЛ.

Вчера « » выиграл английской лиги, обыграв в финале «Челси» в дополнительное время (1:0).

«Особенные тренеры делают особенные вещи, и он один из лучших, кого когда-либо видела Премьер-лига. Монструозный тренер, у которого команда в среднем или легком весе бьет как тяжеловес. Это все благодаря ему.

Посмотрите на энергию , его страсть, дух. Я не могу дождаться, когда он уйдет!» – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» в эфире Sky Sports.

Клопп взял этот финал детьми. Победа в Кубке лиги – подвиг «Ливерпуля»