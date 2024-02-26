Невилл о Клоппе: «Особенные тренеры делают особенные вещи – он один из лучших, кого АПЛ когда-либо видела. Не могу дождаться, когда он уйдет»

Теги Гари Невилл Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Кубок английской лиги Футбол

Гари Невилл назвал Юргена Клоппа одним из лучших тренеров в истории АПЛ.

Вчера «Ливерпуль» выиграл Кубок английской лиги, обыграв в финале «Челси» в дополнительное время (1:0).

«Особенные тренеры делают особенные вещи, и он один из лучших, кого когда-либо видела Премьер-лига. Монструозный тренер, у которого команда в среднем или легком весе бьет как тяжеловес. Это все благодаря ему.

Посмотрите на энергию Клоппа, его страсть, дух. Я не могу дождаться, когда он уйдет!» – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» в эфире Sky Sports.

Клопп взял этот финал детьми. Победа в Кубке лиги – подвиг «Ливерпуля»

Материалы по теме

29 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Несмотря на то, что Клопп не доминировал в АПЛ, хотя прилично пополнил музей клуба, он действительно один из лучших в истории лиги. Живое воплощение, что кубки второстепенны.
+30
-4
+26
Ответ Marcus-light
Несмотря на то, что Клопп не доминировал в АПЛ, хотя прилично пополнил музей клуба, он действительно один из лучших в истории лиги. Живое воплощение, что кубки второстепенны.
был бы у него бездонный кошелек, как у пепа...
+28
-6
+22
Невилл : наконец-то он не будет кошмарить МЮ 😌
+14
-3
+11
Ответ oka79410
был бы у него бездонный кошелек, как у пепа...
Не уверен, что было бы сильно лучше. У Пепа куда больше опыта работы с суперзвездами, Клопп по большей части любит их делать.
+17
-7
+10
Ответ rude.
Эээ чето непонятно Или кривой перевод или Гари не правильно выразился
Нет-нет, все правильно переведено. Смысл в том, что Невилл за Юнайтед и ждёт, что Клопп уйдет из Ливера и АПЛ и перестанет заклятым соперникам приносить успех. У Гарри постоянно подколы такие в сторону Ливерпуля, в основном с Каррагером друг друга стебут
+5
-1
+4
Эээ чето непонятно
Или кривой перевод или Гари не правильно выразился
+4
-2
+2
Ответ Topar Topovic
3 украли судьи
Опять заговор, ясно
+3
-1
+2
Ответ rude.
Эээ чето непонятно Или кривой перевод или Гари не правильно выразился
Как бывшего игрока МЮ, его можно понять
+3
-1
+2
Ответ Уладзіслаў Рабіч
Невилл о Клоппе: «Особенные тренеры делают особенные вещи – он один из лучших, кого АПЛ когда-либо видела. Не могу дождаться, когда он уйдет. Нам надоело, что Клопп е..т МЮ, поэтому мы ждем, когда Юрген свалит»
Он так и сказал)). С русского на русский перевёл?))
+1
0
+1
Ответ Marcus-light
Не уверен, что было бы сильно лучше. У Пепа куда больше опыта работы с суперзвездами, Клопп по большей части любит их делать.
Пеп вывел на высокий уровень всех игроков той самой Барсы именно он
У Пепа не очень вышло с звездами Баварии а в Сити он практический собрал всех под себя
У Клоппа в принципе не было варианта работать со звездами
+2
-1
+1
Кайфы кайфы кайфули
0
0
0
Олицетворение болельщиков МЮ: главное, чтобы у соседа было хуже :)
+3
-3
0
«Особенные тренеры делают особенные вещи.» - это он про свою недолгую тренерскую карьеру в Валенсии.
+1
-1
0
Ответ oka79410
я точно уверен, что трофеев у юргена было бы не меньше
История не знает сослагательного наклонения, но титул АПЛ, когда Вилла вела 2:0 у МС и последний финал с Реалом в Лиге чемпионов могли быть чемпионскими
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий