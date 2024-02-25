Вратарь «Ливерпуля» Келлехер сделал 9 сэйвов и предотвратил 3 гола в финале Кубка лиги с «Челси»

Теги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия Кубок английской лиги Куивин Келлехер Футбол

Куивин Келлехер сумел сохранить ворота сухими в матче «Ливерпуля» с «Челси» (1:0).

Вратарь мерсисайдцев в финале Кубка английской лиги сделал 9 сэйвов, 6 из них – после ударов из пределов штрафной площади. В этом матче он предотвратил 2,95 гола.

Келлехер принял участие в 4-й игре «Ливерпуля» подряд на фоне проблем Алиссона со здоровьем. Подробно со статистикой 25-летнего ирландца можно ознакомиться здесь.

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31 комментарий
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Скромный и неприметный главный Герой матча 🔥💪
При всём уважении к Вирджилу
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-2
+67
спас Ливерпуль сегодня именно Келлехер, а Ван Дейк привел к победе
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-1
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Вратарь Челси тоже впорядке был
+42
-1
+41
Ответ Куба99
Комментарий скрыт
Сравнивать вратаря и вингера.Интересна сколько тебе лет.
+18
-2
+16
Гений , бесспорно , а так же пацаны с u - 21, YNWA пацаны
+15
-1
+14
Когда врубил режим "Куртуа финальный"
+16
-5
+11
а сколько вратарь Челси ? Лучший в своей команде однозначно
+12
-1
+11
Ответ Бритые_ноги_Неймара
спас Ливерпуль сегодня именно Келлехер, а Ван Дейк привел к победе
Да, так и есть 🔥🌪️💯🤙
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+9
Топовый перформанс Кэллехера.
Просто затащил финал, особенно в конце второго тайма.
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Келлехер стоял за себя и за всех тех травмированных парней
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Клоп получил сегодня супер-оргазм!!!! Пацаны рвали налево и направо...Бредли и в рукопашную пошел....этот матч надо показать во всех футбольных школах!!!! ....не важно сколько тебе лет,если есть голова на плечах, огонь в сердце и мышцы в ногах,и за спиной стоит Клоп то ты непобедим
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Ради справедливости скажем, что Петрович тоже был великолепен.
+6
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+6
Нужно отметить, это уже второй финал имени Келлехера, в прошлый раз тоже он принес победу
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+5
Ответ Куба99
Комментарий скрыт
кехлер бесплатный , он воспитанник
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как второй вратарь отличный вариант, на плей офф лч наверно не тянет, но всё остальное норм
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Второй Кубок Лиги имени Келлехера.
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Очень рад за Куивина и очень жаль его...очень талантливый игрок и скромный парень, в любом другом клубе был бы основным! Этот матч вытащил он, честно удивился, что не ему дали лучшего, хотя ВВД тоже заслужил, но именно Келлехер сохранил шансы Ливерпуль в матче.
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Келлехер- это проклятие Челси. то мм офсайд, то штанги, то сумасшедший сейф. Петрович тоже молодцом. не повезло с голом Вирджила так как зона Мудрика была🗿 Дисаси как не старался, не успел.( Вообще дуэт Колуилл- Дасиси мне нравится.
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Я даже не уверен, что Алиссон бы сегодня так отыграл. Жаль, писали что он хочет уйти за практикой летом
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Келлехер однозначно спас. У него задатки большого вратаря, респект ему и удачной карьеры
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Келлехер так может и Алисона подвинуть )
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по келлехеру не знаю, я смотрю только матчи Челси по этому не знаю какой он но могу говорить точно,все вратари против Челси играют в топовый футбол потому что ни один из них кроме иногда Палмера не может реализовать 100% моменты
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Этот парень прилично подорожал за один вечер
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Ответ Куба99
Судя по стате мудрик тоже вратарь 😆
Уже можеш не отвечать понятно сколько тебе лет.
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