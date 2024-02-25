Вратарь «Ливерпуля» Келлехер сделал 9 сэйвов и предотвратил 3 гола в финале Кубка лиги с «Челси»

Куивин Келлехер сумел сохранить ворота сухими в матче «Ливерпуля» с «Челси» (1:0).

Вратарь мерсисайдцев в финале Кубка английской лиги сделал 9 сэйвов, 6 из них – после ударов из пределов штрафной площади. В этом матче он предотвратил 2,95 гола.

принял участие в 4-й игре « » подряд на фоне проблем Алиссона со здоровьем. Подробно со статистикой 25-летнего ирландца можно ознакомиться здесь.