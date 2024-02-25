«Челси» – 1-й клуб, проигравший 6 финалов английских кубков кряду
«Челси» установил антирекорд Англии, уступив «Ливерпулю» (0:1).
Команда Маурисио Почеттино потерпела поражение в финале Кубка английской лиги.
Лондонцы стали первыми, кто проиграл шесть финалов английских кубковых турниров кряду.
В 2019 году «Челси» уступил в Кубке лиги, в 2020-м и 2021-м – в Кубке Англии, в 2022-м – и в Кубке лиги, и в Кубке Англии.
Играет на чистых мячах, в принципе мадуэке такой же топ
Дожали Челси молодыми пацанами в Лондоне, ещё и с предвзятым судейством. Браво дядя Юрген!
Развязка кстати очень напомнила финал кубка Англии Уиган Манчестер Сити, тоже Уэмбли, тоже самая концовка игры, тоже корнер и итоговый 1:0 в пользу Уигана:)
Как же это жалко выглядит 😆
То что там разделили никого не волнует, кроме бюрократов футбольных.
Да и как бы персофаны главного провала в футболе 21 века не пытались зацепиться за соломинку, итог один: мудрик тотальное 👇 дно)