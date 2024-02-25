«Челси» – 1-й клуб, проигравший 6 финалов английских кубков кряду

«Челси» установил антирекорд Англии, уступив «Ливерпулю» (0:1).

Команда Маурисио Почеттино потерпела поражение в финале Кубка английской лиги.

Лондонцы стали первыми, кто проиграл шесть финалов английских кубковых турниров кряду.

В 2019 году « » уступил в Кубке лиги, в 2020-м и 2021-м – в Кубке Англии, в 2022-м – и в Кубке лиги, и в Кубке Англии.