«Челси» – 1-й клуб, проигравший 6 финалов английских кубков кряду

Теги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия Кубок Англии Кубок английской лиги Маурисио Почеттино Футбол

«Челси» установил антирекорд Англии, уступив «Ливерпулю» (0:1).

Команда Маурисио Почеттино потерпела поражение в финале Кубка английской лиги.

Лондонцы стали первыми, кто проиграл шесть финалов английских кубковых турниров кряду.

В 2019 году «Челси» уступил в Кубке лиги, в 2020-м и 2021-м – в Кубке Англии, в 2022-м – и в Кубке лиги, и в Кубке Англии.

Материалы по теме

78 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мудрик вообще в курсе что его покупали почти за 100 млн голы забивать ??
+76
-16
+60
Ответ Злой Руся
Мудрик вообще в курсе что его покупали почти за 100 млн голы забивать ??
Он в курсе и как мог помог голу состояться.
+62
-4
+58
ДНК Тотенхема успешно передалось
+57
-5
+52
Вчера тен хаг рекорд поставил, сегодня поч. Ну что за битва
+28
-5
+23
Ответ Bunyod Turgunov
Когда Абрамович пришёл в клуб у них был цель выиграть каждый сезон любой кубок, кажется у них теперь цель поменялось
5 из этих финалов слили при Абрамовиче. Дело в том, что в составе давно нет игроков с характером, что могут зарядить остальных и повести за собой, как тот же Терри или Коста.
+24
-4
+20
Ответ Bunyod Turgunov
Когда Абрамович пришёл в клуб у них был цель выиграть каждый сезон любой кубок, кажется у них теперь цель поменялось
при Ромке не было бы в составе Мудрика, Кайседо, Чуквеэмеки и прочих средних игроков.
+19
-6
+13
Я только не понял, почему не показали, как Кавана получает серебряную медаль
+17
-5
+12
Когда Абрамович пришёл в клуб у них был цель выиграть каждый сезон любой кубок, кажется у них теперь цель поменялось
+15
-6
+9
Пончик - именно тот тренер, который заслужил поставить данный рекорд.
+11
-5
+6
Зато украинский мбаппе за 100 лямов не зря вышел, помог Ван Дейку красиво, на классе 🙂
+9
-3
+6
абсолютно ничем не примечательный клуп после ухода Абрамыча, что то уровня Эвертона
+7
-1
+6
Поч вообще не умеет делать замены. с каждой заменой игра у синих ухудшалось.
+6
-1
+5
Ответ Злой Руся
70+30 бонусами . Не 100? Или что то поменялось в математике, я просто не в кухсе
Бонусы будут если только Челси добьётся успехов в разных турнирах. Если не знаешь всех деталей - не пиши, хотя о чём я, плюсики то собрать надо которые ничего не значат.
+19
-15
+4
Мудрик не выиграл ни одного единоборства
Играет на чистых мячах, в принципе мадуэке такой же топ
+4
0
+4
Это должно уехать в пердив.
+4
0
+4
Ответ KeriLLo
Бонусы будут если только Челси добьётся успехов в разных турнирах. Если не знаешь всех деталей - не пиши, хотя о чём я, плюсики то собрать надо которые ничего не значат.
Какая разница 100 или 70, он даже на 20 миллионов не играет
+5
-2
+3
Ответ David Avagyan
А Хойлунд Мунт Антони играют за свою цену?
А ты давно игру Хейлунда видел?
+3
0
+3
Ливерпуль просто восторг.
Дожали Челси молодыми пацанами в Лондоне, ещё и с предвзятым судейством. Браво дядя Юрген!

Развязка кстати очень напомнила финал кубка Англии Уиган Манчестер Сити, тоже Уэмбли, тоже самая концовка игры, тоже корнер и итоговый 1:0 в пользу Уигана:)
+3
0
+3
Ответ David Avagyan
За 70
Ахаха
Как же это жалко выглядит 😆
+5
-2
+3
Рекорд на века)).
+3
0
+3
Боули Легенда
+3
0
+3
Ответ KeriLLo
Бонусы будут если только Челси добьётся успехов в разных турнирах. Если не знаешь всех деталей - не пиши, хотя о чём я, плюсики то собрать надо которые ничего не значат.
Дак в итоге 100 лямов
То что там разделили никого не волнует, кроме бюрократов футбольных.
Да и как бы персофаны главного провала в футболе 21 века не пытались зацепиться за соломинку, итог один: мудрик тотальное 👇 дно)
+2
0
+2
Думаю, у них теперь "проклятье абрамовича", не выиграют теперь долго трофеи, как в своё время проклятье у бенфики...
+3
-1
+2
Ответ Айнур Гайсин
Какая разница 100 или 70, он даже на 20 миллионов не играет
Эт верно ;) многообещающее ничто 😢
+2
0
+2
Ответ KeriLLo
Комментарий скрыт
70+30 бонусами . Не 100? Или что то поменялось в математике, я просто не в кухсе
+10
-8
+2
Не мудрствуя лукаво, Почеттино все таки умудрился проиграть, перемудрив лишь с одной заменой
+1
0
+1
Ответ David Avagyan
Да ты что и это оправдывает их ценник и кто подскажи рекламировал его как будушего обладателя ЗМ кроме украинцев?
Бразильский защитник Лукас Тейлор у нас уже украинское гражданство получил? Или это в угоду новому тренду, что от украинцев произошли все народы мира, вплоть до ирландцев?)))
+2
-1
+1
Ответ Злой Руся
Мудрик вообще в курсе что его покупали почти за 100 млн голы забивать ??
Мудрик не про голы ©
+1
0
+1
Ответ Акер
5 из этих финалов слили при Абрамовиче. Дело в том, что в составе давно нет игроков с характером, что могут зарядить остальных и повести за собой, как тот же Терри или Коста.
Действительно, со времён Косты бесхарактерные, правда Лигу Чемпионов в 21 забрали и КЧМ в 22. А так да, со времен Косты
+1
0
+1
Ответ Злой Руся
70+30 бонусами . Не 100? Или что то поменялось в математике, я просто не в кухсе
Бонусы эти всё равно недостижимы, особенно учитывая его отвратительную игру. Их всё равно что нет.
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий