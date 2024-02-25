Фанаты «ПСЖ» не будут освистывать Мбаппе за уход по просьбе окружения Килиана – как минимум до официального объявления. Они могут устроить акцию в честь игрока в конце сезона

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция болельщики Килиан Мбаппе Футбол

Ультрас «ПСЖ» не будут освистывать Килиана Мбаппе, хотя он уходит из клуба.

Ожидается, что 25-летний чемпион мира перейдет в «Реал» на правах свободного агента по окончании сезона. «ПСЖ» и Мбаппе совместно объявят об уходе, как только форвард подпишет контракт с «Мадридом».

Окружению Килиана удалось наладить отношения с влиятельными лидерами фанатского сообщества парижан, поэтому отношение к нападающему с их стороны довольно мягкое.

Collectif Ultra Paris (CUP) попросили не освистывать Мбаппе и никак не реагировать на информацию о возможном уходе игрока как минимум до официального объявления.

Более того, фанаты могут устроить акцию в честь форварда в конце сезона.

Мбаппе забил 244 гола за «ПСЖ» – он лучший бомбардир в истории клуба. Его статистика – здесь.

Зарплата Мбаппе в «Реале», как вписаться в ФФП: главное о контракте Килиана

🔥 Все, Мбаппе покидает Париж. Уже сообщил президенту «ПСЖ»

Материалы по теме

52 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Che Foot
Наемнкиов в виде Неймара и Месси освистывали за каждое движение на поле и даже вне, а своего воспитанника, который шантажирует клуб вот уже на протяжени несколько лет и который покинет их наплевав на них, ему же, конечно, они устроят почетный коридор. неудиаительно, что во Франци их болельщиков считают малолетними глорами
В какой это момент он стал воспитанником ПСЖ?! Бонди , Клерфонтен , Монако и только потом ПСЖ…
+95
-3
+92
правильно. лучше лишний раз освистать Месси
+94
-19
+75
Может тогда освистают Месси?
+31
-8
+23
Наемнкиов в виде Неймара и Месси освистывали за каждое движение на поле и даже вне, а своего воспитанника, который шантажирует клуб вот уже на протяжени несколько лет и который покинет их наплевав на них, ему же, конечно, они устроят почетный коридор. неудиаительно, что во Франци их болельщиков считают малолетними глорами
+47
-31
+16
Ответ Che Foot
Наемнкиов в виде Неймара и Месси освистывали за каждое движение на поле и даже вне, а своего воспитанника, который шантажирует клуб вот уже на протяжени несколько лет и который покинет их наплевав на них, ему же, конечно, они устроят почетный коридор. неудиаительно, что во Франци их болельщиков считают малолетними глорами
Воспитание обошлось в 180 млн 😂
+15
0
+15
Ответ Иван Лапин
Ну так правильно. Мбаппе немало лет тащил клуб, а лёня Меси пришел, походил по полю, провалился по всем фронтам, получал десятки миллионов и свалил.
Куда Мбаппе тащил ПСЖ?
Единственный финал в ЛЧ случился во многом из-за игры Неймара в том сезоне.
А про чемпионат говорить даже смешно, там тащить то не приходится.
+23
-12
+11
Ответ Геннадий Тимченко
Ты считаешь, за пенальти Реалу и в целом за ZERO по системе гол+пас во всех сыгранных Месси матчах плей-офф ЛЧ за ПСЖ у болел к нему возможно другое отношение ❓🤔
ZERO, это Кока-кола без сахара да?
+20
-10
+10
а зачем вообще освистывать? он же не в Марсель уходит. А так по факту он лучший бомбардир и игрок в истории этого недавно еще довольно среднего клуба. Пусть радуются, что вместо того, чтобы его удерживать, в клубе, возможно, наконец то начнут грамотную политику.
+9
-1
+8
Никто Мбаппе и не планировал освистывать и не будет этого делать. Он отдал 7 лет клубу, став лучшим бомбардиром в его истории. Его уважают фанаты. В конце концов он француз и игрок Сборной Франции 🇫🇷
+11
-4
+7
Ответ Роща Вангл
Игрок распиаренный и ПСЖ даже уход незаметит . но мадридский мешок однозначно на дно потянет так что только удачи ему. Освистывают только тех кто важен. Замыкателей полно. Вон Ранальда ушел из Реала но такое бревно как Бензема запросто заменил. Хотя глоры Реала помню называли бездарем и хотели его продать.
Минус 40-50 голов за сезон. Круто заменил 👍
+7
-1
+6
Ответ Che Foot
Наемнкиов в виде Неймара и Месси освистывали за каждое движение на поле и даже вне, а своего воспитанника, который шантажирует клуб вот уже на протяжени несколько лет и который покинет их наплевав на них, ему же, конечно, они устроят почетный коридор. неудиаительно, что во Франци их болельщиков считают малолетними глорами
Какой он воспитанник?
+7
-1
+6
Команды фас от шейхов не было в отличие от "теплого" прощания с Месси.
+8
-2
+6
Ответ Любезный Коссутий
правильно. лучше лишний раз освистать Месси
Ты считаешь, за пенальти Реалу и в целом за ZERO по системе гол+пас во всех сыгранных Месси матчах плей-офф ЛЧ за ПСЖ у болел к нему возможно другое отношение ❓🤔
+46
-42
+4
Ответ Oleg
Так любили что пришли к его дому что бы лично ему сказать - уходи из клуба?
Пришли дурачки из CUP, которых забанили на стадионе.
+4
0
+4
Ясное дело.. Шейх ещё не оплатил свист..
+8
-5
+3
Ответ Геннадий Тимченко
С чего ты выдумал команду "фас" - пересмотри тогда видео, где великий Месси извиняется перед шейхами за прогул тренировки, которое появилось сразу после угрозы последних оштрафовать пешехода☝️🤣
ПСЖ его ещё пожалел, обрезав покаянное видео по пояс. Так-то он на коленях стоял, там даже плинтуса видно.
+6
-3
+3
Ответ Геннадий Тимченко
Комментарий скрыт
😂😂😂
+6
-4
+2
Ответ Marslan Akmataliev
Куда Мбаппе тащил ПСЖ? Единственный финал в ЛЧ случился во многом из-за игры Неймара в том сезоне. А про чемпионат говорить даже смешно, там тащить то не приходится.
Это твоему меси не приходилось, потому что чемпионат тащил Мбаппе.
+9
-8
+1
Ответ Кеулимкосов Бексултан
он француз же впервую очередь
Как и я
+1
0
+1
Ответ Che Foot
Наемнкиов в виде Неймара и Месси освистывали за каждое движение на поле и даже вне, а своего воспитанника, который шантажирует клуб вот уже на протяжени несколько лет и который покинет их наплевав на них, ему же, конечно, они устроят почетный коридор. неудиаительно, что во Франци их болельщиков считают малолетними глорами
А почему месифантики всегда притягивают Неймара к свисту в адрес меси? Неймара любили в Париже, у него было прозвище Le Roi Neymar — король Неймар. Он это заслужил своей игрой и отношением, в 2019-м после переговоров с барсой и соответствующей критики со стороны фанатов, он сходу начал клепать решающие голы из матча в матч, вывел клуб в финал ЛЧ, и после голов бегал извиняться к трибунам. Свист в его адрес если и был, лишь за то, что притащил в клуб меси. Но за это лично перед ним уже извинились лидеры фанатских объединений.
+10
-9
+1
Ответ Tydeus
Какой он воспитанник?
Очевидно имелось ввиду он родился в Париже и вырос там как игрок.
+4
-3
+1
Ответ Young Anton
Ждём статью как после череды нелепых интервью с Дзюбой Леонид пришел и взял Суперкубок Китая еще и удостоил чести Оскара наконец-то у хорошего специалиста потренироваться. Леонид красавчик
А причём тут Оскар
0
0
0
Ответ Neclerque
Никто Мбаппе и не планировал освистывать и не будет этого делать. Он отдал 7 лет клубу, став лучшим бомбардиром в его истории. Его уважают фанаты. В конце концов он француз и игрок Сборной Франции 🇫🇷
Удачи ему и сборной Франции на грядущем Евро!
+1
-1
0
Мбаппе сам виноват, не надо было с футболкой 2025 стоять перед всем стадионом и лыбу давить:)
+9
-9
0
Ответ korysh
а зачем вообще освистывать? он же не в Марсель уходит. А так по факту он лучший бомбардир и игрок в истории этого недавно еще довольно среднего клуба. Пусть радуются, что вместо того, чтобы его удерживать, в клубе, возможно, наконец то начнут грамотную политику.
лучший игрок в истории ПСЖ? что за бред? можно подумать, что именно Мбаппе сделал ПСЖ несредним клубом)
0
0
0
Ответ Sgi
В какой это момент он стал воспитанником ПСЖ?! Бонди , Клерфонтен , Монако и только потом ПСЖ…
Вы не понимаете, это другое) всё что вы перечислили это академии ПСЖ
0
0
0
Ответ Che Foot
Наемнкиов в виде Неймара и Месси освистывали за каждое движение на поле и даже вне, а своего воспитанника, который шантажирует клуб вот уже на протяжени несколько лет и который покинет их наплевав на них, ему же, конечно, они устроят почетный коридор. неудиаительно, что во Франци их болельщиков считают малолетними глорами
Он воспитанный в академии Монако.
0
0
0
Ответ Che Foot
Наемнкиов в виде Неймара и Месси освистывали за каждое движение на поле и даже вне, а своего воспитанника, который шантажирует клуб вот уже на протяжени несколько лет и который покинет их наплевав на них, ему же, конечно, они устроят почетный коридор. неудиаительно, что во Франци их болельщиков считают малолетними глорами
Шантажирует? Руководство ПСЖ просили людей из правительства повлиять на его решение, предложили кучу подъемных, з/п и огромные бонусы. Их никто об этом не просил, могли бы годом ранее отдать его Реалу за +/- 200 млн. евро и все были бы довольны. Им нужно было продлить его любой ценой, чтобы не ушел бесплатно, Аль Хелаифи бы такое никогда не простили.
По итогу Нассер теперь потерялся в медиа пространстве, потому что это его личный провал, упустить игрока из топ-3 мира бесплатно.
0
0
0
Ответ Che Foot
Наемнкиов в виде Неймара и Месси освистывали за каждое движение на поле и даже вне, а своего воспитанника, который шантажирует клуб вот уже на протяжени несколько лет и который покинет их наплевав на них, ему же, конечно, они устроят почетный коридор. неудиаительно, что во Франци их болельщиков считают малолетними глорами
Контракт закончился у него, какие вопросы. То что он уйдет, было понятно в начале года, ПСЖ нужно было скидывать его хоть за какие-то деньги, но пока они тупили и торговались с ним, время истекло. Могли скинуть его ещё год назад в Мадрид, я думаю Перес отдал бы много денег, но….
0
0
0
Ответ Иван Лапин
Ну так правильно. Мбаппе немало лет тащил клуб, а лёня Меси пришел, походил по полю, провалился по всем фронтам, получал десятки миллионов и свалил.
Мбаппе так тащил клуб, что даже в чемпионате умудрился второе место занять.
+5
-5
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий