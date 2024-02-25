Фанаты «ПСЖ» не будут освистывать Мбаппе за уход по просьбе окружения Килиана – как минимум до официального объявления. Они могут устроить акцию в честь игрока в конце сезона

Ультрас «ПСЖ» не будут освистывать Килиана Мбаппе, хотя он уходит из клуба.

Ожидается, что 25-летний чемпион мира перейдет в «Реал» на правах свободного агента по окончании сезона. «ПСЖ» и Мбаппе совместно объявят об уходе, как только форвард подпишет контракт с « ».

Окружению Килиана удалось наладить отношения с влиятельными лидерами фанатского сообщества парижан, поэтому отношение к нападающему с их стороны довольно мягкое.

Collectif Ultra Paris (CUP) попросили не освистывать Мбаппе и никак не реагировать на информацию о возможном уходе игрока как минимум до официального объявления.

Более того, фанаты могут устроить акцию в честь форварда в конце сезона.

Мбаппе забил 244 гола за «ПСЖ» – он лучший бомбардир в истории клуба. Его статистика – здесь.

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