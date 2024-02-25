Фанаты «ПСЖ» не будут освистывать Мбаппе за уход по просьбе окружения Килиана – как минимум до официального объявления. Они могут устроить акцию в честь игрока в конце сезона
Ультрас «ПСЖ» не будут освистывать Килиана Мбаппе, хотя он уходит из клуба.
Ожидается, что 25-летний чемпион мира перейдет в «Реал» на правах свободного агента по окончании сезона. «ПСЖ» и Мбаппе совместно объявят об уходе, как только форвард подпишет контракт с «Мадридом».
Окружению Килиана удалось наладить отношения с влиятельными лидерами фанатского сообщества парижан, поэтому отношение к нападающему с их стороны довольно мягкое.
Collectif Ultra Paris (CUP) попросили не освистывать Мбаппе и никак не реагировать на информацию о возможном уходе игрока как минимум до официального объявления.
Более того, фанаты могут устроить акцию в честь форварда в конце сезона.
Мбаппе забил 244 гола за «ПСЖ» – он лучший бомбардир в истории клуба. Его статистика – здесь.
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Единственный финал в ЛЧ случился во многом из-за игры Неймара в том сезоне.
А про чемпионат говорить даже смешно, там тащить то не приходится.
По итогу Нассер теперь потерялся в медиа пространстве, потому что это его личный провал, упустить игрока из топ-3 мира бесплатно.