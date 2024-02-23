Подписной бонус Мбаппе в «Реале» – 100+ млн евро. Его будут выплачивать в течение 5 лет контракта

Фабрицио Романо рассказал, как «Реал» будет выплачивать бонус Килиану Мбаппе.

По данным итальянского журналиста, подписной бонус нападающего после перехода в « » из «ПСЖ» на правах свободного агента превысит 100 миллионов евро. В некоторых медиа появлялась информация о том, что он составит 150 млн евро, но, по данным , сумма будет ниже.

Бонус Мбаппе выплатят не одним траншем, у «Реала» будет возможность распределить его на пять лет контракта форварда. Его будут платить вместе с зарплатой, которая у Мбаппе будет на уровне других звезд «Реала» – например, Джуда Беллингема и Винисиуса Жуниора.

В этом сезоне у 25-летнего форварда 32 гола и семь результативных передач в 31 матче за « » во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.