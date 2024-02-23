Подписной бонус Мбаппе в «Реале» – 100+ млн евро. Его будут выплачивать в течение 5 лет контракта
Фабрицио Романо рассказал, как «Реал» будет выплачивать бонус Килиану Мбаппе.
По данным итальянского журналиста, подписной бонус нападающего после перехода в «Реал» из «ПСЖ» на правах свободного агента превысит 100 миллионов евро. В некоторых медиа появлялась информация о том, что он составит 150 млн евро, но, по данным Романо, сумма будет ниже.
Бонус Мбаппе выплатят не одним траншем, у «Реала» будет возможность распределить его на пять лет контракта форварда. Его будут платить вместе с зарплатой, которая у Мбаппе будет на уровне других звезд «Реала» – например, Джуда Беллингема и Винисиуса Жуниора.
В этом сезоне у 25-летнего форварда 32 гола и семь результативных передач в 31 матче за «ПСЖ» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.
Глоры реала: Мбаппе перешёл бесплатно
Большего взрыва на спортсе не было никогда.
Под года все писали, что все решено, Мбаппе - фанат Реала, Реалу никто не отказывает, а второй раз не зовут и так далее.
А потом желчь на черепаху лилась еще добрые месяца три в огромном объеме.
Так что друг другу по нубам поводили очень успешно. В ПСЖ сейчас, кстати, такой реакции и близко не видно.
Это Мбаппе, бонус подписной. Он с вероятностью 95% гарантированный, просто нагрузку распределили. Более того, не удивлюсь, если бонус на самом деле выплачивается полностью или почти полностью сейчас, а вот в расходы ложиться в течении 5 лет равными долями.
В тотале по факту получиться под 40% переплаты
Мадрид купил бы мбаппе минимум за 220млн,а подписной бонус только 100.