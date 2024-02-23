Подписной бонус Мбаппе в «Реале» – 100+ млн евро. Его будут выплачивать в течение 5 лет контракта

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Килиан Мбаппе деньги Фабрицио Романо Футбол

Фабрицио Романо рассказал, как «Реал» будет выплачивать бонус Килиану Мбаппе.

По данным итальянского журналиста, подписной бонус нападающего после перехода в «Реал» из «ПСЖ» на правах свободного агента превысит 100 миллионов евро. В некоторых медиа появлялась информация о том, что он составит 150 млн евро, но, по данным Романо, сумма будет ниже.

Бонус Мбаппе выплатят не одним траншем, у «Реала» будет возможность распределить его на пять лет контракта форварда. Его будут платить вместе с зарплатой, которая у Мбаппе будет на уровне других звезд «Реала» – например, Джуда Беллингема и Винисиуса Жуниора.

В этом сезоне у 25-летнего форварда 32 гола и семь результативных передач в 31 матче за «ПСЖ» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

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49 комментариев
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Ответ Хызыр
Интересно, с кого началась эта схема с подписным бонусом? Теперь игроки специально тянут до конца контракта, что бы клубы платили цену игрока им самим
Это и клубу выгодно, подписной бонус выплачивается частями и только в том случае если игрок отработает Весь подписанный контракт. То есть если черепаха через 3 года свалит куда нибудь из Реала, он получит только часть подписанного бонуса. Обычная практика в бизнесе которая перекочевала и в футбол, в условном Гугл или Майкрософт тоже есть такая практика, для стимулирования сотрудников не уходить в другие компании.
+60
-3
+57
Интересно, с кого началась эта схема с подписным бонусом? Теперь игроки специально тянут до конца контракта, что бы клубы платили цену игрока им самим
+34
-3
+31
Что тут скажешь, Реал Мадрид дела вести умеет.
+25
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+16
Ответ Кудрат Усманов
Хорошо так Дядя Фло уделал, катарского жулика
По мнению хейтерков, Нассер, продлив Мбаппе в 2022, поводил по губам Флорентино, хотя на самом деле катарский мафиози просто отсрочил неизбежное. Это позор, когда от тебя уходит свободным агентом один из лучших игроков мира в пиковом возрасте)
+19
-9
+10
Ответ Хызыр
Интересно, с кого началась эта схема с подписным бонусом? Теперь игроки специально тянут до конца контракта, что бы клубы платили цену игрока им самим
Это все агенты так работают сейчас , Мендеш , Захави … ранее Райола
+12
-2
+10
Хорошо так Дядя Фло уделал, катарского жулика
+22
-14
+8
Ответ Человек1991
Реальная ЗП Мбаппе 70 лимонов в год чистыми, это 120 грязными, после 70 чистыми в ПСЖ его мама и он не согласились бы на меньшее. 20-30 по контракту, остальное в конверте, чтобы не было финансовых проблемок у судейской реалки, и проблем в раздевалке. Контракт на 5 лет по 120 это 600, плюс подписной бонус 150, итого 750 лимонов ! Почти Миллиард ! Фанатики реалки последние 3 года: мы возьмём Мбаппе бесплатно. Хахаха))
🤡
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+4
Все переходы свободных агентов - это покупка игроков самих у себя. Реал платит игроку за переход.
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Если бы не было футбольных агентов, насколько чище стал бы футбол)
+4
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Подписной бонус 150 млн Мбаппе+100 окружению +100 агенту
Глоры реала: Мбаппе перешёл бесплатно
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+2
Ответ Born is the King
Подписной бонус 150 млн Мбаппе+100 окружению +100 агенту Глоры реала: Мбаппе перешёл бесплатно
Глоры Реала: Очередной бриллиант взяли за копейки
+6
-5
+1
Ответ Хызыр
Интересно, с кого началась эта схема с подписным бонусом? Теперь игроки специально тянут до конца контракта, что бы клубы платили цену игрока им самим
это выгодно всем, кроме клуба ИЗ которого уходят
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Ответ Баир Намдаков
Если бы не было футбольных агентов, насколько чище стал бы футбол)
Возможно, но и не стоит исключать того, что не добросовестные владельцы клубов предлагали бы кабальные контракты игрокам.
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Очень, очень хитро, Фло.
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Ответ Zemanuha
Зарплата у него будет 21млн грязными. Плюс каждый год 20млн бонусам. Итого около 20млн чистыми, небольшие деньги за такого игрока. Отличие от Барсы который платит 40млн чистыми Де Йонгу и 26млн чистыми поляку.
Де Йонг получает 40 чистыми!? Серьезно!???
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Ответ гель кристины
Никто чистыми 40 лям не платит Френки, откуда такие беретесь. Мандрилские газеты рвут задницу, но понятно, что Мбаппе будут платить 21 чистыми
Ты наверное походу еще не знаешь что Де Йонга купили за 100млн, и курву за 85млн.
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Ответ &_Bishep_&
Реал очень успешный, процветающий и самодостаточный клуб. В течении 4 лет умудрились реконструировать стадион, еще походу взяв ЛЧ и проведя качественную смену поколений. Фантастика. А где то горькими слезами несут на рынок последний рычаг.
А эта качественная смена поколений сейчас с вами в одной комнате?
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Ответ Zemanuha
Зарплата у него будет 21млн грязными. Плюс каждый год 20млн бонусам. Итого около 20млн чистыми, небольшие деньги за такого игрока. Отличие от Барсы который платит 40млн чистыми Де Йонгу и 26млн чистыми поляку.
Никто чистыми 40 лям не платит Френки, откуда такие беретесь. Мандрилские газеты рвут задницу, но понятно, что Мбаппе будут платить 21 чистыми
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Ответ Виталий Ан
Хорошо Перес подкопил деньжат)). Теперь второй галактикос покупает. Очень много лет Реал не тратился особо.
Не тратились особо всего лишь на Хазара выкинули пол лярда💪😅
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Ответ Человек1991
Реальная ЗП Мбаппе 70 лимонов в год чистыми, это 120 грязными, после 70 чистыми в ПСЖ его мама и он не согласились бы на меньшее. 20-30 по контракту, остальное в конверте, чтобы не было финансовых проблемок у судейской реалки, и проблем в раздевалке. Контракт на 5 лет по 120 это 600, плюс подписной бонус 150, итого 750 лимонов ! Почти Миллиард ! Фанатики реалки последние 3 года: мы возьмём Мбаппе бесплатно. Хахаха))
ну в отличии от барсы где один арг всё ещё высасывает бабки, реал может спокойно позволить себе этот контракт
+6
-6
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Зарплата у него будет 21млн грязными. Плюс каждый год 20млн бонусам. Итого около 20млн чистыми, небольшие деньги за такого игрока. Отличие от Барсы который платит 40млн чистыми Де Йонгу и 26млн чистыми поляку.
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0
Ответ Покерный Футбол
Это и клубу выгодно, подписной бонус выплачивается частями и только в том случае если игрок отработает Весь подписанный контракт. То есть если черепаха через 3 года свалит куда нибудь из Реала, он получит только часть подписанного бонуса. Обычная практика в бизнесе которая перекочевала и в футбол, в условном Гугл или Майкрософт тоже есть такая практика, для стимулирования сотрудников не уходить в другие компании.
Выплачиваться он может как угодно по договоренности сторон, с чего решили что обязательно частями?
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Ответ Homelander_666
По мнению хейтерков, Нассер, продлив Мбаппе в 2022, поводил по губам Флорентино, хотя на самом деле катарский мафиози просто отсрочил неизбежное. Это позор, когда от тебя уходит свободным агентом один из лучших игроков мира в пиковом возрасте)
Вы новости почитайте и комментарии к ним.
Большего взрыва на спортсе не было никогда.
Под года все писали, что все решено, Мбаппе - фанат Реала, Реалу никто не отказывает, а второй раз не зовут и так далее.
А потом желчь на черепаху лилась еще добрые месяца три в огромном объеме.
Так что друг другу по нубам поводили очень успешно. В ПСЖ сейчас, кстати, такой реакции и близко не видно.
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Перес топ
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Ответ Покерный Футбол
Это и клубу выгодно, подписной бонус выплачивается частями и только в том случае если игрок отработает Весь подписанный контракт. То есть если черепаха через 3 года свалит куда нибудь из Реала, он получит только часть подписанного бонуса. Обычная практика в бизнесе которая перекочевала и в футбол, в условном Гугл или Майкрософт тоже есть такая практика, для стимулирования сотрудников не уходить в другие компании.
Откуда инфа про не выплату бонуса в полном объеме в случае ухода?
Это Мбаппе, бонус подписной. Он с вероятностью 95% гарантированный, просто нагрузку распределили. Более того, не удивлюсь, если бонус на самом деле выплачивается полностью или почти полностью сейчас, а вот в расходы ложиться в течении 5 лет равными долями.
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Ответ Хызыр
Интересно, с кого началась эта схема с подписным бонусом? Теперь игроки специально тянут до конца контракта, что бы клубы платили цену игрока им самим
С Шамаха)
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Ответ <Inter>
Он получит весь бонус даже, если свмлит. Клубу никакой разницы между трансфером и выплатой бонусов игроку не.
Неймар вроде как не получил от Барселоны, когда свалил, судился потом и был послан.
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Они берут на него кредит. Значит по 4% в год - 20% будет переплата для банка, и столько же для самого Мбаппе, которому за рассрочку выплатят тоже банковский процент - это стандартная практика.
В тотале по факту получиться под 40% переплаты
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Ответ <Inter>
Он получит весь бонус даже, если свмлит. Клубу никакой разницы между трансфером и выплатой бонусов игроку не.
Подписной бонус по любому будет меньше стоимости трансфера.
Мадрид купил бы мбаппе минимум за 220млн,а подписной бонус только 100.
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