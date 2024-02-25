Станислав Черчесов: «Талант» как слово не очень люблю, люблю «способности». Когда мальчику говоришь, что он талантлив, это не доводит до добра»

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Матч ТВ почитать Футбол

Станислав Черчесов признал, что не любит применять слово «талант» к футболистам.

– Сложнее тренировать или играть?

– И там, и там – несложно, но ответственно. «Талант» как слово не очень люблю, люблю слово «способности». Когда мальчику говоришь, что он талантлив, это не доводит до добра.

Талант нельзя развивать, а способности – можно. Есть люди талантливые, но когда они сами начинают это понимать, то дорога их уводит не туда, куда нужно.

– Как тренировать талантливых людей? Как с ними работать?

– Если ты боксер, то делай что хочешь, тренируешься – побеждаешь. А в футболе есть сценарий, и игрок должен подстраиваться под сценарий матча.

Любой футболист должен на 85% выполнять установку, 15% – свое. Если больше, то это хаос, – сказал бывший главный тренер сборной России Черчесов.

Вот 24 слова, которые не нравятся Черчесову. Почему он их запретил?

Никогда не произносите эти слова при Черчесове

34 комментария
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Не безработный, а эксперт на Матче.
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+74
Надо все нейросети по речам Черчесова обучать. Лучше лингвиста на свете не сыскать.
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+40
Ответ Ничего Смешного
Скоро нужно будет выпустить словарь Черчесова.
В виде рулона а если только
+38
-4
+34
Ответ Покерный Футбол
Не безработный, а эксперт на Матче.
Не безработный, а самозанятый оратор
+31
-1
+30
Скоро нужно будет выпустить словарь Черчесова.
+24
-2
+22
Не футболист, а спортсмен с мячом на газоне
+18
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+18
Не признал, а выразил мнение!
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Словарь Даля, словарь Ожегова и Словарь Черчесова. 3 столпа фразеилогизмов.
+11
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Не люблю слово "тренер", люблю выражение "полевой командир". Когда мальчику говоришь, что ты полевой командир, он по-другому к тебе относится.
+10
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+9
Ответ Red Line
В виде рулона а если только
Едва ли такие обои будут продаваться...
+6
0
+6
А если говорить мальчику, что он способный, то это, получается, путь к добру.
+6
-1
+5
Не талант, а способности. По Черчесову. Так и запишем
+6
-1
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«Что ты вообще, чёрт побери, несёшь?»(с)
Да пусть хоть словарь, что ли, откроет - способности и талант это не одно и то же.
А что до добра доведет? Сказать человеку, что он никто? Ну расскажите это бабушке Месси, она его с малолетства учила, что он будет лучшим игроком в мире.
А боксёры, прочитав это, про «ну тренируйся - и побеждаешь», вообще наверное офигели бы… Хорошо, что они новости футбола не часто читают, а то стыда не оберёшься…
+5
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Ему никто, похоже, не говорил, что он глупо смотрится со своим словарем
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Безжалостный Стас, уже и талантов отменил)
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Тренировать - не очень люблю это слово. Правильно будет - выполнять определённые технико-тактические установки полевых командиров с применением физических упражнений.
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Дичь у стаса в голове. Вроде и выразить пытается верную вещь, но слова не слушают полевого командира.
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Но если кто и талант - это я, - добавил Черчесов
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Черчесов на очень высоком уровне владеет русским языком. Он прекрасно понимает, что разные слова, которые словари определяют, как синонимы, на самом деле, имеют немного разную эмоциональную окраску. Черчесов понимает важность эмоциональной окраски слов и, поэтому, часто переформулирует слова собеседников и/или свои собственные, меняя какие-то слова на "синонимы" и добиваясь именно той эмоциональной окраски беседы, которая кажется ему наиболее уместной.
Его проблема в том, что он владеет русским языком лучше журналистов, которые задают ему вопросы, и, уж тем более, лучше юзеров спортса. Они не понимают и не чувствуют эмоциональной окраски слов, все эмоции привыкли выражать через тон и/или гримасы, а поведение Черчесова считают издевательством.
Но Черчесов не издевается ни над кем. Его, просто, не понимают. Его не понимают не потому, что он хуже других преобразует смыслы в текст, а, наоборот, потому что он это делает лучше большинства окружающих.
+3
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+1
Ответ Timur_A
Черчесов на очень высоком уровне владеет русским языком. Он прекрасно понимает, что разные слова, которые словари определяют, как синонимы, на самом деле, имеют немного разную эмоциональную окраску. Черчесов понимает важность эмоциональной окраски слов и, поэтому, часто переформулирует слова собеседников и/или свои собственные, меняя какие-то слова на "синонимы" и добиваясь именно той эмоциональной окраски беседы, которая кажется ему наиболее уместной. Его проблема в том, что он владеет русским языком лучше журналистов, которые задают ему вопросы, и, уж тем более, лучше юзеров спортса. Они не понимают и не чувствуют эмоциональной окраски слов, все эмоции привыкли выражать через тон и/или гримасы, а поведение Черчесова считают издевательством. Но Черчесов не издевается ни над кем. Его, просто, не понимают. Его не понимают не потому, что он хуже других преобразует смыслы в текст, а, наоборот, потому что он это делает лучше большинства окружающих.
также Черчесов: "перевожа по-русски..."
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Ответ Валера Баралгин
«Что ты вообще, чёрт побери, несёшь?»(с) Да пусть хоть словарь, что ли, откроет - способности и талант это не одно и то же. А что до добра доведет? Сказать человеку, что он никто? Ну расскажите это бабушке Месси, она его с малолетства учила, что он будет лучшим игроком в мире. А боксёры, прочитав это, про «ну тренируйся - и побеждаешь», вообще наверное офигели бы… Хорошо, что они новости футбола не часто читают, а то стыда не оберёшься…
А причем тут бабушка Месси? У латиноамериканских пацанов все бабушки думают и надеются, что их внучек будет лучшим в мире, и у бабули Лео всё срослось. Но талант и загубить можно. А то все семилетние пацаны сейчас на миллионных контрактах сидли бы.
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Ответ Олег Акимов
Не безработный, а самозанятый оратор
Скорее говоритель ртом.
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Ответ Алексѣй Пестовъ
Раньше: словарь Ожегова, словарь Даля Сейчас: словарь Черчесова
Какое время, такие и словари.
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Ответ Ничего Смешного
Скоро нужно будет выпустить словарь Черчесова.
Раньше: словарь Ожегова, словарь Даля
Сейчас: словарь Черчесова
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Ответ Алексей Горланов
Едва ли такие обои будут продаваться...
Зато туалетная бумага такая - точно будет. На больший формат шашлычнику претендовать нечего.
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Скилловики
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Габулов "способный" шашлычник, больше никак не могу прокоментировать его в заявке на ЧМ, добавил Станислав
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>>А в футболе есть сценарий, и игрок должен подстраиваться под сценарий матча.

это он про договорняки, что ли?
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Сама мысль действительно мудрая, но в комментах как всегда парад петросянов. Хотя смешно шутят, чертяки 😄
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Толковый словарь Черчесова пополняется новыми словами
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