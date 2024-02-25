Станислав Черчесов: «Талант» как слово не очень люблю, люблю «способности». Когда мальчику говоришь, что он талантлив, это не доводит до добра»
Станислав Черчесов признал, что не любит применять слово «талант» к футболистам.
– Сложнее тренировать или играть?
– И там, и там – несложно, но ответственно. «Талант» как слово не очень люблю, люблю слово «способности». Когда мальчику говоришь, что он талантлив, это не доводит до добра.
Талант нельзя развивать, а способности – можно. Есть люди талантливые, но когда они сами начинают это понимать, то дорога их уводит не туда, куда нужно.
– Как тренировать талантливых людей? Как с ними работать?
– Если ты боксер, то делай что хочешь, тренируешься – побеждаешь. А в футболе есть сценарий, и игрок должен подстраиваться под сценарий матча.
Любой футболист должен на 85% выполнять установку, 15% – свое. Если больше, то это хаос, – сказал бывший главный тренер сборной России Черчесов.
Вот 24 слова, которые не нравятся Черчесову. Почему он их запретил?
Да пусть хоть словарь, что ли, откроет - способности и талант это не одно и то же.
А что до добра доведет? Сказать человеку, что он никто? Ну расскажите это бабушке Месси, она его с малолетства учила, что он будет лучшим игроком в мире.
А боксёры, прочитав это, про «ну тренируйся - и побеждаешь», вообще наверное офигели бы… Хорошо, что они новости футбола не часто читают, а то стыда не оберёшься…
Его проблема в том, что он владеет русским языком лучше журналистов, которые задают ему вопросы, и, уж тем более, лучше юзеров спортса. Они не понимают и не чувствуют эмоциональной окраски слов, все эмоции привыкли выражать через тон и/или гримасы, а поведение Черчесова считают издевательством.
Но Черчесов не издевается ни над кем. Его, просто, не понимают. Его не понимают не потому, что он хуже других преобразует смыслы в текст, а, наоборот, потому что он это делает лучше большинства окружающих.
Сейчас: словарь Черчесова
это он про договорняки, что ли?