Станислав Черчесов: «Талант» как слово не очень люблю, люблю «способности». Когда мальчику говоришь, что он талантлив, это не доводит до добра»

Станислав Черчесов признал, что не любит применять слово «талант» к футболистам.

– Сложнее тренировать или играть?

– И там, и там – несложно, но ответственно. «Талант» как слово не очень люблю, люблю слово «способности». Когда мальчику говоришь, что он талантлив, это не доводит до добра.

Талант нельзя развивать, а способности – можно. Есть люди талантливые, но когда они сами начинают это понимать, то дорога их уводит не туда, куда нужно.

– Как тренировать талантливых людей? Как с ними работать?

– Если ты боксер, то делай что хочешь, тренируешься – побеждаешь. А в футболе есть сценарий, и игрок должен подстраиваться под сценарий матча.

Любой футболист должен на 85% выполнять установку, 15% – свое. Если больше, то это хаос, – сказал бывший главный тренер сборной России Черчесов.

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Никогда не произносите эти слова при Черчесове