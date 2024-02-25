Мостовой о трансферах «Зенита» на 30 млн евро: «Они могут купить кого угодно, хоть три команды, у них самый большой бюджет в РПЛ. Но «Краснодар» идет первым»

Теги Зенит премьер-лига Россия трансферы Александр Мостовой Краснодар деньги Футбол

Александр Мостовой не удивлен тратам «Зенита» в зимнее трансферное окно.

Клуб из Санкт-Петербурга потратил почти 30 млн евро этой зимой, у всех остальных клубов Мир РПЛ в сумме – 39 млн.

«Если честно, то я не вижу особого смысла говорить о трансферах «Зенита». Нет смысла – они могут купить себе кого угодно. Хоть три команды. Всем известно, что у них самый большой бюджет в РПЛ.

Тот же «Краснодар» не может столько тратить, но тем не менее команда идет на первом месте. Сейчас «Зенит» будет делать все, чтобы догнать команду Ивича», – сказал бывший хавбек «Спартака» и сборной России Мостовой.

«Зенит» и «Спартак» тратят больше всех за 10 лет. У ЦСКА – лучший баланс

Материалы по теме

46 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ космонавт на дереве
Удачи Краснодару в борьбе с политпроектом
Политпроект это когда чиновники всех мастей начинают отмазывать импортного уголовника, но каким местом Спартак конкурирует с Краснодаром - ума не приложу.
+48
-10
+38
Надеюсь что Краснодар справится и станет чемпионом России. Удачи
+31
-10
+21
Зенит силен на длинных дистанциях.
Думаю окончание сезона Зенит проведет на очень высоком уровне. Семак справится
+22
-7
+15
Ответ mean machine/
А нефть?
Это другое,нефть она кого надо нефть.
+17
-3
+14
Как однако удобно рисовать цифры, учитывая трансфер Педро и летом и зимой ))) И вот уже у Зенита не 20 с чем-то миллионов, а 30. Давайте этот трансфер впредь учитывать каждое трансферное окно, причем по 2-3 раза. Таким нехитрым способом можно каждое трансферное окно пририсовывать Зениту не по 9, а сразу по 18-27 миллионов. И качественный срач в комментах будет обеспечен ;)
+20
-11
+9
Ответ Динар
Ну вроде история с Круговым всё показала, зенит это не про бизнес и близко, отказаться от миллиона евро из за прихоти гендира у нас мало кто может
Вот когда один тушинский допинго-уголовный клуб заставлял свою легенду Д.Аленичева вместо тренировок с командой бегать по кругу на базе и зажимал зарплату, то "это другое" ;) Стоит ли вспоминать, что Аленичеву при этом пришлось выбивать из этого клуба долг по зарплате при помощи знакомых политиков из ГосДумы?.. Ведь это всё, безусловно, говорит о прекрасной деловой этике и это всё "про бизнес" ;)
+11
-3
+8
Ответ космонавт на дереве
Удачи Краснодару в борьбе с политпроектом
Встречаю тут немало людей, которые болели за Зенит когда тот еще не был никаким «проектом».
Людей, которые помнят в рамке Бирюкова и даже Ткаченко.
Зенит один из старейших клубов СССР между прочим . А вы говорите полит проект )
+12
-5
+7
Ответ Electro
Встречаю тут немало людей, которые болели за Зенит когда тот еще не был никаким «проектом». Людей, которые помнят в рамке Бирюкова и даже Ткаченко. Зенит один из старейших клубов СССР между прочим . А вы говорите полит проект )
"Ворота Зенита надёжней ста замков - стоит в воротах Миша Бирюков!"
Играл, кстати, намного лучше распиаренного Дасаева, которого протаскивали в сборную, потому что он был из политпроекта.
+8
-3
+5
Ответ Геннадий Тёкин
Комментарий удален пользователем
А нефть?
+9
-4
+5
Ответ космонавт на дереве
Удачи Краснодару в борьбе с политпроектом
Полтипроект - это когда один тушинский клуб уже 20+ лет "волшебством" избегает расследования массовой кормежки допингом своих футболистов (о чем были их интервью) и справедливого наказания...
+9
-4
+5
Ответ Шухрат Казыев
Надеюсь что Краснодар справится и станет чемпионом России. Удачи
Ну камон, Краснодар не станет уже чемпионом в ближайшие 5-10 лет точно . Надо было усиливаться сейчас, но они этого не сделали
+6
-3
+3
Ответ Динар
Ну вроде история с Круговым всё показала, зенит это не про бизнес и близко, отказаться от миллиона евро из за прихоти гендира у нас мало кто может
А теперь ты нам расскажешь как ты опрелелил,что Круговой,перейдя зимой в ЦСКА не смог бы помочь им дойти до финала кубка и не выиграл там у Зенита(например)(возможный доход считай сам),а так же как уложилось в "исория все показала"то что Круговой не сможет забить гол Зениту в очной встрече,лишив последнего чемпионства и соответственно бОльших денег чем 80 млн руб,а это не миллион долларов кстати
+6
-3
+3
Ответ Electro
Встречаю тут немало людей, которые болели за Зенит когда тот еще не был никаким «проектом». Людей, которые помнят в рамке Бирюкова и даже Ткаченко. Зенит один из старейших клубов СССР между прочим . А вы говорите полит проект )
А были ещё и вратарь Иванов Леонид и защитник Василий Данилов бронзовый призёр чемпионата мира 1966 года (4-е место).
+3
0
+3
Ответ Динар
Ну вроде история с Круговым всё показала, зенит это не про бизнес и близко, отказаться от миллиона евро из за прихоти гендира у нас мало кто может
А у тебя есть какие то официальные документы? Ты видел оффер который прислали ЦСКА ? Ты видел ответ Зенита?! Ты знаешь условия?! К тому же что дадут эти 80 млн?!
+4
-1
+3
Ответ Циник Петербургский
Вот когда один тушинский допинго-уголовный клуб заставлял свою легенду Д.Аленичева вместо тренировок с командой бегать по кругу на базе и зажимал зарплату, то "это другое" ;) Стоит ли вспоминать, что Аленичеву при этом пришлось выбивать из этого клуба долг по зарплате при помощи знакомых политиков из ГосДумы?.. Ведь это всё, безусловно, говорит о прекрасной деловой этике и это всё "про бизнес" ;)
Там клейма ставить негде. Договора владельца с гендиром на салфетке и рекордные откаты агентам по мутным схемам за всякий шлак, типа Равиолло, которого никто в глаза не видел, а мега-звезда Урунов, где он сейчас?
+4
-1
+3
Ответ Redwhite heart
Нет не мешок!
Ну, это смотря с чем сравнивать.
Если со средним клубом РПЛ - мешок.
Если с каким-нибудь МС, Реалом, ПСЖ - то махонький мешочек.:))
+3
-1
+2
Ответ analogia
Споры про политпроект в РПЛ это как замкнутый круг, но если говорить языком фактов, весь наш футбол в России политпроектный, разве что кроме Краснодара, остальные же клубы на прямую зависят от того или иного государственного спонсирования, и конечно, безусловно, Зенит занимает тут первую строчку, потом идет Спартак, Динамо, локомотив, ну и ЦСКА, последние хотя бы из всего этого списка в основном попали только из за стадиона и государственного кредита, в вопросах трансферов, они никогда не тратили и не тратят огромные деньги на футболистов, и всегда умели игроков продавать, но в совокупности, РПЛ обязан был отстранен от государственного спонсирования от слово - совсем. Государственные деньги должны вкладываться в города и людей, а не в посредственный футбол и посредственных футболистов где платят неадекватные зарплаты, как будто они играют как минимум в Интере
Российский футбол остался по своей сути советским.

Чемпионат СССР был соревнованием ведомств (армия, милиция и КГБ) и республик СССР (Украина, Грузия, Узбекистан).

В чемпионате России советские министерства преобразовались в госкорпорации (Газпром, ВТБ, РЖД), а вместо Пахтакора и Жальгириса теперь Рубин и Ахмат.
+2
0
+2
Ответ Electro
Дасаев был все таки уникальным Да и конкуренция вратарей в сборной была будь здоров
Уровень вратарей тогда и правда был высок. Но только про Дасаева, например, есть факты, что он сдавал матчи за деньги.
+2
0
+2
Ответ космонавт на дереве
так того Зенита больше нет, над ним надругались и закопали
Так ничего ТОГО больше нет . Увы .
Но история клуба то осталась
За нее может быть и болеем .
+1
0
+1
Ответ mean machine/
"Ворота Зенита надёжней ста замков - стоит в воротах Миша Бирюков!" Играл, кстати, намного лучше распиаренного Дасаева, которого протаскивали в сборную, потому что он был из политпроекта.
Дасаев был все таки уникальным
Да и конкуренция вратарей в сборной была будь здоров
+1
0
+1
Ответ Max Zhomkov
а Зенит хорошо утонул в Брюгге и что дальше? а ещё Зенит единственный клуб который смог купить игрока за 50 тысяч рублей, получил стадион за 1 рубль и додумался на трибуне активных фанатов сделать музыкальную сцену.
А что Брюгге у нас какой то дно клуб?! на момент игры с Зенитом Брюгге выиграл 3 раза подряд чемпионат , стабильно команда в лч занимала первое место в один год например в группе с псж реал и Галатасарай заняло 3 место , в другой год в группе с Боруссией Д. Атлетико и Монако тоже 3 место заняли . Поэтому если ты не знаешь про этот клуб ничего, это не значит , что это какой то лёгкий соперник. Или для вас Галатасарай и Монако тоже дно клубы ?! Насчёт 50к, там у меня больше вопросов к рубину , чем к зениту . Сначала разузнай , как рубин умудрился подписать игрока, которого вели зенит , в выходной день и именно в тот день когда у зенита было два матча и рубин уж слишком оперативно тогда даже снял видос. Стадион тебя волновать вообще не должен . Насчёт сцены согласен, очень низкий ход
+1
0
+1
Ответ Max Zhomkov
а Зенит хорошо утонул в Брюгге и что дальше? а ещё Зенит единственный клуб который смог купить игрока за 50 тысяч рублей, получил стадион за 1 рубль и додумался на трибуне активных фанатов сделать музыкальную сцену.
Брюгге - не Санкт-Галлен или Кошице, содержание стадиона - не 1 рубль, а 50 тысяч - это гонорар фантазёра Карпова, но при чем тут Зенит?
+2
-1
+1
Ответ mean machine/
В книге А. Бубнова описано, как Бесков ( вот, кстати, ещё пример политпроектности, когда, чтобы вытащить Спартак из пердива, политическим решением без учёта мнения самого Бескова, игроков и болельщиков, его дёрнули из динамо в Спартак ) брезговал здороваться за руку с Дасаевым и Романцевым, зная об их "договорняках" ( в частности, сдача матча минскому Динамо).
Интересно! Спасибо !
+1
0
+1
Споры про политпроект в РПЛ это как замкнутый круг, но если говорить языком фактов, весь наш футбол в России политпроектный, разве что кроме Краснодара, остальные же клубы на прямую зависят от того или иного государственного спонсирования, и конечно, безусловно, Зенит занимает тут первую строчку, потом идет Спартак, Динамо, локомотив, ну и ЦСКА, последние хотя бы из всего этого списка в основном попали только из за стадиона и государственного кредита, в вопросах трансферов, они никогда не тратили и не тратят огромные деньги на футболистов, и всегда умели игроков продавать, но в совокупности, РПЛ обязан был отстранен от государственного спонсирования от слово - совсем. Государственные деньги должны вкладываться в города и людей, а не в посредственный футбол и посредственных футболистов где платят неадекватные зарплаты, как будто они играют как минимум в Интере
+2
-1
+1
Пора бы уже футбольной провинции перестать считать чужие деньги и сидеть тихо перед Гегемоном и Доминатором из Футбольной столицы России - Санкт-Петербургом! Зенит - флагман нашего футбола! Что хорошо для Зенита - то хорошо для всей страны!👆😎
+15
-14
+1
Ответ Electro
Никогда не слышал об этом. Попробую найти почитать .
В книге А. Бубнова описано, как Бесков ( вот, кстати, ещё пример политпроектности, когда, чтобы вытащить Спартак из пердива, политическим решением без учёта мнения самого Бескова, игроков и болельщиков, его дёрнули из динамо в Спартак ) брезговал здороваться за руку с Дасаевым и Романцевым, зная об их "договорняках" ( в частности, сдача матча минскому Динамо).
+1
-1
0
Ответ mean machine/
Уровень вратарей тогда и правда был высок. Но только про Дасаева, например, есть факты, что он сдавал матчи за деньги.
Никогда не слышал об этом. Попробую найти почитать .
0
0
0
Ответ mean machine/
Политпроект это когда чиновники всех мастей начинают отмазывать импортного уголовника, но каким местом Спартак конкурирует с Краснодаром - ума не приложу.
Это точно.
+1
-1
0
Да что то есть ощущение что не удержит Краснодар первое место
+8
-8
0
Ответ Юра Коленко
Как же ты Саша хочешь в Зенит
Похоже точно с удовольствием бы пошёл.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий