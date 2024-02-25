Мостовой о трансферах «Зенита» на 30 млн евро: «Они могут купить кого угодно, хоть три команды, у них самый большой бюджет в РПЛ. Но «Краснодар» идет первым»
Александр Мостовой не удивлен тратам «Зенита» в зимнее трансферное окно.
Клуб из Санкт-Петербурга потратил почти 30 млн евро этой зимой, у всех остальных клубов Мир РПЛ в сумме – 39 млн.
«Если честно, то я не вижу особого смысла говорить о трансферах «Зенита». Нет смысла – они могут купить себе кого угодно. Хоть три команды. Всем известно, что у них самый большой бюджет в РПЛ.
Тот же «Краснодар» не может столько тратить, но тем не менее команда идет на первом месте. Сейчас «Зенит» будет делать все, чтобы догнать команду Ивича», – сказал бывший хавбек «Спартака» и сборной России Мостовой.
«Зенит» и «Спартак» тратят больше всех за 10 лет. У ЦСКА – лучший баланс
Думаю окончание сезона Зенит проведет на очень высоком уровне. Семак справится
Людей, которые помнят в рамке Бирюкова и даже Ткаченко.
Зенит один из старейших клубов СССР между прочим . А вы говорите полит проект )
Играл, кстати, намного лучше распиаренного Дасаева, которого протаскивали в сборную, потому что он был из политпроекта.
Если со средним клубом РПЛ - мешок.
Если с каким-нибудь МС, Реалом, ПСЖ - то махонький мешочек.:))
Чемпионат СССР был соревнованием ведомств (армия, милиция и КГБ) и республик СССР (Украина, Грузия, Узбекистан).
В чемпионате России советские министерства преобразовались в госкорпорации (Газпром, ВТБ, РЖД), а вместо Пахтакора и Жальгириса теперь Рубин и Ахмат.
Но история клуба то осталась
За нее может быть и болеем .
Да и конкуренция вратарей в сборной была будь здоров