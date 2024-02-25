Мостовой о трансферах «Зенита» на 30 млн евро: «Они могут купить кого угодно, хоть три команды, у них самый большой бюджет в РПЛ. Но «Краснодар» идет первым»

Александр Мостовой не удивлен тратам «Зенита» в зимнее трансферное окно.

Клуб из Санкт-Петербурга потратил почти 30 млн евро этой зимой, у всех остальных клубов Мир в сумме – 39 млн.

«Если честно, то я не вижу особого смысла говорить о трансферах « ». Нет смысла – они могут купить себе кого угодно. Хоть три команды. Всем известно, что у них самый большой бюджет в РПЛ.

Тот же « » не может столько тратить, но тем не менее команда идет на первом месте. Сейчас «Зенит» будет делать все, чтобы догнать команду Ивича», – сказал бывший хавбек «Спартака» и сборной России Мостовой.

«Зенит» и «Спартак» тратят больше всех за 10 лет. У ЦСКА – лучший баланс