«МЮ» проиграл впервые в 2024 году – после 6 побед и ничьей
«Манчестер Юнайтед» потерпел первое поражение в 2024 году.
Команда Эрика тен Хага проиграла «Фулхэму» (1:2) в 26-м туре АПЛ.
В последний раз до этого дня манкунианцы уступали 30 декабря – «Ноттингем Форест» (1:2). С тех пор у них было 6 побед и ничья в матчах чемпионата и Кубка Англии.
28 февраля «МЮ» снова встретится с «Ноттингемом» – в Кубке.
"Фулхэму будет за счастье увезти ничью на Трафорде, но такое чувство, что гости могут замахнуться на большее"
Видимо он матчи МЮ не смотрит. Там Лутоны и даже Ньюпорты с 4 дивизиона играют против МЮ с позиции силы и доминирования 😂😂
Каждый раз читал его комментарии про вернувшийся МЮ, гения 7хага и смеялся
Почему сегодня его нет?))
Заранее спасибо
Швейцарский Тун из швейцарского ПерДива ждёт
Мю без Роналду - 0 трофеев. Живи с этим) и помни