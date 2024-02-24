«МЮ» проиграл впервые в 2024 году – после 6 побед и ничьей

«Манчестер Юнайтед» потерпел первое поражение в 2024 году.

Команда проиграла « » (1:2) в 26-м туре .

В последний раз до этого дня манкунианцы уступали 30 декабря – « » (1:2). С тех пор у них было 6 побед и ничья в матчах чемпионата и Кубка Англии.

28 февраля « » снова встретится с «Ноттингемом» – в Кубке.