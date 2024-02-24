«МЮ» проиграл впервые в 2024 году – после 6 побед и ничьей

Теги Манчестер Юнайтед Фулхэм премьер-лига Англия Кубок Англии Ноттингем Форест Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» потерпел первое поражение в 2024 году.

Команда Эрика тен Хага проиграла «Фулхэму» (1:2) в 26-м туре АПЛ.

В последний раз до этого дня манкунианцы уступали 30 декабря – «Ноттингем Форест» (1:2). С тех пор у них было 6 побед и ничья в матчах чемпионата и Кубка Англии.

28 февраля «МЮ» снова встретится с «Ноттингемом» – в Кубке.

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58 комментариев
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В трансляции комментатор сказал:
"Фулхэму будет за счастье увезти ничью на Трафорде, но такое чувство, что гости могут замахнуться на большее"

Видимо он матчи МЮ не смотрит. Там Лутоны и даже Ньюпорты с 4 дивизиона играют против МЮ с позиции силы и доминирования 😂😂
+75
-5
+70
Справедливо,лимит отскоков исчерпан
+47
-1
+46
Не получилось отскочить))
+30
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+30
Где там юзер с аватаркой игрока Юве?))
Каждый раз читал его комментарии про вернувшийся МЮ, гения 7хага и смеялся
Почему сегодня его нет?))
+24
-4
+20
Игра ровно такая же как и в предыдущих матчах. Даже xg +- такой же, просто в этот раз соперник реализовал свое преимущество
+19
0
+19
Отскоки кончились.
+15
-2
+13
Почему Онана даже не прыгнул?)))) Ну и Мага лучший и в защите и в атаке)
+11
0
+11
Ответ GibsonFlyingV
Почему Онана даже не прыгнул?)))) Ну и Мага лучший и в защите и в атаке)
Он перед ударом Ивоби сделал шажок влево, на противоходе его поймали.
+8
0
+8
Фулхэм тайм.
+7
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+7
Ответ Кот Дивуар
Он перед ударом Ивоби сделал шажок влево, на противоходе его поймали.
"Могу я хоть раз ошибиться?"))
+6
0
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Проигрывать и выигрывать можно по всякому! Но скажите люди добрые? Верите ли вы в мем хага? Это же клоун !у Султшера был рисунок и план игры! У этого?! Бей-беги!
+7
-2
+5
Редакторы спортс исправьте пожалуйста заголовок "После 6 побед" на "После 6 отскоков"
Заранее спасибо
+6
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+5
Узнаю брата Колю (с)
+5
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+5
Классическая классика Мю Хага
+6
-1
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Фулхэм сделал то, что должен был делать Лутон.
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На самом деле пофиг на всех! Но я жутко не понимаю тех, кто поддерживает мем хага!?
+4
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Лутон подарил им два гола и не справился дальше. Вознесли Тен Хага до небес. Игра та же, скучно
+4
-2
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Узнал родной мю
+3
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+2
футбол хага как лотерея, сегодня отскочили другие
+2
0
+2
Фулхэм с победой. Класс сильнее денег и понтов.
+2
0
+2
Должны были АВ ещё проиграть, непонятно как Эмери не взял такие лёгкие 3 очка
+3
-2
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Обосраться на Олд Траффорде при тен Хаге стало нормой.
+3
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Тун Хаг аут
Швейцарский Тун из швейцарского ПерДива ждёт
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Пора Сульшера возвращать, пока Бавария не перехватила))
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Лысый сегодня опять будет рассказывать как они сильны и что могут любого обыграть
+1
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Узнаю брата-Колю)
+1
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Ответ This DayWalker
Хватит ли смелости у этх уйти самому
🤣🤣🤣🤣
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Ответ Verziloff
С него началась эта позорная игра, еще при Сульшере.
С него начиналась золотая эпоха МЮ с ЛЧ+ЗМ+ЗБ+3АПЛ подряд + 2 раза подряд Роналду лучший игрок Англии. Реви)
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Ответ Гагантура
Где там юзер с аватаркой игрока Юве?)) Каждый раз читал его комментарии про вернувшийся МЮ, гения 7хага и смеялся Почему сегодня его нет?))
Дель Пьеро
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Ответ Verziloff
МЮ до второго прихода Роналду. Уверенное второе место, вслед за МС. МЮ после второго прихода Роналду, падение во тьму
МЮ с Роналду - ЛЧ+ЗМ+ЗБ+3АПЛ Подряд+ Лучший игрок Англии 2 года подряд.
Мю без Роналду - 0 трофеев. Живи с этим) и помни
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