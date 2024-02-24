Захарян избежал серьезной травмы в матче с «Вильярреалом». У него ушиб локтя
Арсен Захарян избежал серьезной травмы.
У полузащитника «Реал Сосьедад»диагностирован ушиб локтя.
«Арсену уже лучше, и ему не нужна дополнительная медицинская помощь. МРТ не понадобилось. Все хорошо.
У Захаряна ушиб локтя, но мы надеемся, что он примет участие в следующем матче», – сказал пресс-атташе клуба Йон Андер Мундуате.
23 февраля в матче 26-го тура Ла Лиги против «Вильярреала» (1:3) Захарян был заменен на 72-й минуте. Хавбек держался за плечо.
20-летний россиянин в этом сезоне провел за «Сосьедад» 27 матчей и сделал одну голевую передачу.
начал прибавлять, очень важно закрепить действующие позиции и продолжать завоевывать место и авторитет
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