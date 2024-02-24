Захарян избежал серьезной травмы в матче с «Вильярреалом». У него ушиб локтя

Теги Вильярреал Реал Сосьедад травмы Арсен Захарян Футбол

Арсен Захарян избежал серьезной травмы.

У полузащитника «Реал Сосьедад»диагностирован ушиб локтя.

«Арсену уже лучше, и ему не нужна дополнительная медицинская помощь. МРТ не понадобилось. Все хорошо.

У Захаряна ушиб локтя, но мы надеемся, что он примет участие в следующем матче», – сказал пресс-атташе клуба Йон Андер Мундуате.

23 февраля в матче 26-го тура Ла Лиги против «Вильярреала» (1:3) Захарян был заменен на 72-й минуте. Хавбек держался за плечо.

20-летний россиянин в этом сезоне провел за «Сосьедад» 27 матчей и сделал одну голевую передачу.

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19 комментариев
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Ууух, пронесло. Теперь снова продолжит разрывать ла Лигу.
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Ответ Ivan Ivanych
Ушиб локтя? Он поэтому, по словам тренера, не мог идти?
слова тренера были, что не мог переодеться самостоятельно
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Хорошо если просто ушиб. 👍Здоровья.
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Травма была бы не вовремя, начал стабильно играть, постепенно втянется, заиграет
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Результативных действий тоже избежал.
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Слава Богу.

начал прибавлять, очень важно закрепить действующие позиции и продолжать завоевывать место и авторитет
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ушиб локтя...

ударился об угол доски для игры в нарды?
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Ну все! Гори Ла Лига!!!
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