Тренер «Сосьедада» о травме Захаряна: «Он не мог даже самостоятельно одеться. В субботу сделают МРТ» 

Теги Реал Сосьедад Ла Лига травмы Иманоль Альгуасиль Арсен Захарян Футбол

Иманол Альгуасиль рассказал о травме Арсена Захаряна.

Хавбек «Сосьедада» был заменен на 72-й минуте матча Ла Лиги с «Вильярреалом» (1:3). Перед этим россиянин столкнулся с защитником соперника в борьбе за мяч, после чего упал, ударившись правой рукой о газон. Захарян покинул поле в сопровождении врачей, держась за плечо.

«Захарян даже не мог самостоятельно одеться, завтра [в субботу] ему сделают МРТ. Нам нужно, чтобы игроки восстановились от травм», – сказал главный тренер «Сосьедада».

У Захаряна 13 матчей подряд нет результативных действий. Он сделал 1 ассист за 28 игр в «Сосьедаде»

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28 комментариев
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Ответ Зелёный гопник
Пора Арсену возвращаться в РПЛ - для него Испания слишком сложная
Лол, и чего вы так быстро выводы то делаете?) нужно как минимум 1-1,5 сезона подождать.
Фабиньо когда в Ливерпуль переходил в первый год вообще таким бревном был, такие как вы сразу гнали обратно, а в итоге человек одним из лучших опорников стал.
+39
-7
+32
Ответ За Валенсию с 1999
Баски наверное уже сто раз пожалели, что купили это полено
А ты смотрел вчерашний матч ? Он играл лучше Кубо. У Захаряна было больше полезных действий, чем у лучшего игрока Сесъедада. Причем еще даже период адаптации не прошел. Так что рано еще делать выводы
+26
-3
+23
И чему вы здесь так радуетесь????? Что за люди такие???? Действительно непруха у человека(
+24
-5
+19
Здоровья пацану. Всё что не нога, не травма для футболиста.
+12
0
+12
Ответ Хызыр
Где непруха? Чел не тянет ла лигу, пора возвращаться в родную говень (рпл)
А он не вернется ,адаптируется…
+7
0
+7
Головин в начале французской карьеры тоже постоянно ломался...
+3
0
+3
Второй сезон будет показателен . Сейчас только подготовка
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