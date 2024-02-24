Тренер «Сосьедада» о травме Захаряна: «Он не мог даже самостоятельно одеться. В субботу сделают МРТ» 

Иманол Альгуасиль рассказал о травме Арсена Захаряна.

Хавбек «Сосьедада» был заменен на 72-й минуте матча с «Вильярреалом» (1:3). Перед этим россиянин столкнулся с защитником соперника в борьбе за мяч, после чего упал, ударившись правой рукой о газон. Захарян покинул поле в сопровождении врачей, держась за плечо.

« даже не мог самостоятельно одеться, завтра [в субботу] ему сделают МРТ. Нам нужно, чтобы игроки восстановились от травм», – сказал главный тренер « ».

У Захаряна 13 матчей подряд нет результативных действий. Он сделал 1 ассист за 28 игр в «Сосьедаде»