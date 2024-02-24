Жерар Пике: «Гвардиола – гений. Лучший тренер в истории футбола»
Жерар Пике назвал Пепа Гвардиолу лучшим тренером в истории футбола.
«Гвардиола – гений. Для меня и для многих он лучший тренер в истории футбола.
Признание часто приходит, когда ты не работаешь, когда оцениваешь себя с точки зрения исторического контекста. У Гвардиолы есть все. Он также руководил лучшим поколением футболистов [«Барсы»].
Он был блестящим тренером в команде очень хороших игроков. Все сложилось. Месси был великолепен, а каждый в своей роли смог сделать клуб лучше.
Думаю, Гвардиола помог многим из нас в карьере. Пеп каждый день доказывает, что он лучший», – сказал экс-защитник «Барселоны».
Имеет право на это мнение.
У него безусловно будут свои доводы в поддержку своих слов.
У кого-то другого будут свои справедливые доводы в пользу другого тренера.
Уж не знаю, как там в лучший в истории, но то, что Пеп один из лучших тренеров в этой истории, точно.
В таком случае, и ди Маттео будет лучше того же Сарри.
Дальше можно не читать 🤣🤣
Трехкратный чемпион Испании;
Трехкратный чемпион Германии;
Пятикратный чемпион Англии;
Трехкратный победитель ЛЧ;
Куча кубков и суперкубков...
37 трофеев к 53 годам. К примеру, у Карло Анчелотти 27 трофеев за всю карьеру. Это просто количество, без учета значимости трофеев. Это статистика лучшего тренера в истории. Думаю, у Пепа впереди еще минимум 10 лет активной карьеры, и представьте цифры, которые у него будут в конце карьеры.
Представляете, даже без миллиардов на трансферы.