Жерар Пике: «Гвардиола – гений. Лучший тренер в истории футбола»

Теги Манчестер Сити Барселона Жерар Пике Ла Лига Пеп Гвардиола Футбол

Жерар Пике назвал Пепа Гвардиолу лучшим тренером в истории футбола.

«Гвардиола – гений. Для меня и для многих он лучший тренер в истории футбола.

Признание часто приходит, когда ты не работаешь, когда оцениваешь себя с точки зрения исторического контекста. У Гвардиолы есть все. Он также руководил лучшим поколением футболистов [«Барсы»].

Он был блестящим тренером в команде очень хороших игроков. Все сложилось. Месси был великолепен, а каждый в своей роли смог сделать клуб лучше.

Думаю, Гвардиола помог многим из нас в карьере. Пеп каждый день доказывает, что он лучший», – сказал экс-защитник «Барселоны».

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55 комментариев
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Ну, мнение конкретного человека.
Имеет право на это мнение.
У него безусловно будут свои доводы в поддержку своих слов.
У кого-то другого будут свои справедливые доводы в пользу другого тренера.
Уж не знаю, как там в лучший в истории, но то, что Пеп один из лучших тренеров в этой истории, точно.
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По факту. Гвардиола времён Барсы - это страшный сон Фергюсона, да и вообще любого тренера на Земле.
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Ответ Роман
Комментарий скрыт
Всегда ли тот, кто лучше, выиграл больше ЛЧ?
В таком случае, и ди Маттео будет лучше того же Сарри.
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+12
Гвардиола считается лучшим не только из-за количество трофеев, но и за игру, которую он ставит. Не было до него ни одного тренера на таком уровне, кто выигрывал столько с придачей красивой игрой.
+16
-4
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Ответ Vlad Zhadejko
Всегда ли тот, кто лучше, выиграл больше ЛЧ? В таком случае, и ди Маттео будет лучше того же Сарри.
Ди Маттео, по такой логике, лучше не только Сарри, но и Венгера, Конте, Аллегри, Симеоне, Манчини, Пеллегрини и т д
+12
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+9
Ответ Pozharskiy
Когда думаешь, что история началась с твоего рождения и до тебя ничего не было.
Любит: Реал Мадрид

Дальше можно не читать 🤣🤣
+8
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Гвардиола выбирал лучшие команды, а все лучшие хотели его. Никто не мешает кому-то приходить в лучшие команды и побеждать там. Представьте на минуточку:

Трехкратный чемпион Испании;
Трехкратный чемпион Германии;
Пятикратный чемпион Англии;
Трехкратный победитель ЛЧ;
Куча кубков и суперкубков...
37 трофеев к 53 годам. К примеру, у Карло Анчелотти 27 трофеев за всю карьеру. Это просто количество, без учета значимости трофеев. Это статистика лучшего тренера в истории. Думаю, у Пепа впереди еще минимум 10 лет активной карьеры, и представьте цифры, которые у него будут в конце карьеры.
+13
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Когда думаешь, что история началась с твоего рождения и до тебя ничего не было.
+21
-16
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Смешны те, кто говорит про миллиарды. А гонщик выиграет формулу 1 на копейке? Любому гению нужен материал для работы. Ему это и дают. И он не играет бей-беги или отбейся. Он выстраивает неповторимый рисунок игры.
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Ответ xQcoW
Физруола без триллионов на трансферы никакой
Поэтому в первый же сезон взял 6 трофеев из 6 возможных.

Представляете, даже без миллиардов на трансферы.
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Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
«Даже Должун» высоко же ты оценил жалкого хейтера)
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Полностью согласен, гениальный тренер, лучший в истории на мой взгляд
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Ответ Шурум-Бурум
Интересно, ему знакомо имя и фамилия -- Ринус Михелс, так, если задуматься в какой футбол играл некто Пеп Гвардиола, если бы такого человека не существовало?
🤣 Ты видимо из тех людей, которые думают, что если Александр Белл не изобрёл бы телефон, то никто и никогда бы не додумался до этого, команды Гвардиолы берут кучу трофеев, играя при этом в футбол который радует глаз, всё остальное не имеет значения, возможно на данный момент он и не лучший в истории, но к концу карьеры у него есть абсолютно все шансы, чтобы им стать
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Громкие фразы, наследник Лапорты тренируется.
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Ответ S. A.
Ди Маттео, по такой логике, лучше не только Сарри, но и Венгера, Конте, Аллегри, Симеоне, Манчини, Пеллегрини и т д
Просто Сарри - первое, что пришло мне в голову)
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Ответ احمد الي
«Даже Должун» высоко же ты оценил жалкого хейтера)
Да ладно, хороший парень!:))
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Ответ احمد الي
Гвардиола считается лучшим не только из-за количество трофеев, но и за игру, которую он ставит. Не было до него ни одного тренера на таком уровне, кто выигрывал столько с придачей красивой игрой.
Я бы не сказал красивая, а доминирующая игра. Мне например нравился контратакующая игра Мадрида Моуриньо.
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Ответ Виталий Ан
Ко всему что он выиграл, он задает тенденции к которым позже стремятся другие. Копируют его идеи. Команды после его ухода на автопилоте еще играют много лет. Он меняет стиль и все опять начинают придерживаться такому футболу. Он брал требл с двумя командами, которые вообще не похожи друг на друга. За все время что я смотрю футбол он однозначно лучший с отрывом тренер.
Хейтеры не хотят это понимать. У них все сводится к деньгам и тратам. У Гвардиолы игроки выходят на новый уровень, его стиль копируют другие тренеры и т.д.
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Ответ Pozharskiy
Когда думаешь, что история началась с твоего рождения и до тебя ничего не было.
Я помню так думал, что Советский союз существовал до 2000, и только с новым веком началась история России
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Сложно не согласиться. Где появляется Пеп, другим делать нечего.
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С миллиардом на кармане Пеп непобедим
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А кто лучше? За всю историю?
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Ответ Шурум-Бурум
Интересно, ему знакомо имя и фамилия -- Ринус Михелс, так, если задуматься в какой футбол играл некто Пеп Гвардиола, если бы такого человека не существовало?
Причем тут кто в какой футбол играл, кто че придумал, если Гвардиола берет трофеи в футболе лучше всех?
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Гений мешков
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Ответ S. A.
Только не Моуриньо😏
Согласен особо по 5:0 это заметно было
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Ответ евГений
Согласен особо по 5:0 это заметно было
Или по полуфиналу ЛЧ с Интером
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Комментарий удален модератором
Ответ Evgueniy
А кто лучше? За всю историю?
Моё мнение, что никто, но если уже и выбирать конкурента, то я бы назвал Анчелотти и Моуриньо в его лучшие времена. Все таки взять ЛЧ с Порто - это не сяськи масяськи)) но я учитываю карьеру на протяжении 5+ лет
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Ответ blooooomka
Блин ну чего его так привозносят . Он пришёл в барсу когда она была одной из фаворитов, он пришёл в Баварию лучшую в Германии( там вообще смешно, если ты более менее норм тренер , то возьмёшь чемп немецкий с баварией хотя Лч не выиграл где величие?) Пришёл щя в Мс к шейхам кое как в том году выиграл у Интерв 1-0, ах да апл- но состав!!!. Он тренировал Рому , Порту ? Как жозе? Он брал требл с Интером ? Когда доминировала Барса? Тот же Карло тренировал в 5ти чемпионатах. Вот Клопп тренировал Боруссию ( не ровня Баварии- это ч только про германию) финал лч. Пришёл в перекомканный Ливер(моя любимая команда) опа 2 финала и шейхи не спонсируют. Меня заминусуют , правда я не пойму за что? Пусть добьётся чего с Псж в финал войдёт , с Монако , С Порту. Даже Тоттенхем в финал лиги чемпионов выводили. Я никогда не признаю его величие( пока он не перейдёт в команду , если в Италию , то не интер, а Милан или Юве хотя бы, если в Германию то вон как Алонсо в Байер или хотя бы Боруссию или условный Порту и когда он с ними сделает хотя бы дубль но с лч) Я скажу да, он точно практически тренерский гоат, а пока.... чего ж он не перешёл в Мю? На перестрлйке клуб то великий, не в челси, не в шпоры , а именно в сити?!
Чего уж там с Монако или Порту, пусть попробует с Лютоном для начала)) А если серьезно, то кто еще настолько стабильно набирает очки и делает команду командой, а игроков игрочищами?
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Не такой, как Семак, но тоже сойдёт.
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