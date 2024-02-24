Жерар Пике: «Гвардиола – гений. Лучший тренер в истории футбола»

Жерар Пике назвал Пепа Гвардиолу лучшим тренером в истории футбола.

«Гвардиола – гений. Для меня и для многих он лучший тренер в истории футбола.

Признание часто приходит, когда ты не работаешь, когда оцениваешь себя с точки зрения исторического контекста. У Гвардиолы есть все. Он также руководил лучшим поколением футболистов [«Барсы»].

Он был блестящим тренером в команде очень хороших игроков. Все сложилось. Месси был великолепен, а каждый в своей роли смог сделать клуб лучше.

Думаю, Гвардиола помог многим из нас в карьере. Пеп каждый день доказывает, что он лучший», – сказал экс-защитник «Барселоны».