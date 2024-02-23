Круговой опубликовал фото с Медведевым: «Всем спасибо! Все свободны» 

Данил Круговой опубликовал фото с Александром Медведевым.

Переведенный в « » защитник разместил снимок с председателем правления « » сразу после закрытия зимнего трансферного окна в Мир .

«Всем спасибо! Все свободны», – написал , который по окончании сезона перейдет в свободным агентом.