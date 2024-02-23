Круговой опубликовал фото с Медведевым: «Всем спасибо! Все свободны»
Данил Круговой опубликовал фото с Александром Медведевым.
Переведенный в «Зенит-2» защитник разместил снимок с председателем правления «Зенита» сразу после закрытия зимнего трансферного окна в Мир РПЛ.
«Всем спасибо! Все свободны», – написал Круговой, который по окончании сезона перейдет в ЦСКА свободным агентом.
Как на самом деле было, я не знаю, но озвученная информация кажется вполне правдоподобной, с учётом того, что зп у Кругового большая, а уменьшать её ему бы не хотелось. Посмотрим как он будет играть в новой команде