Круговой опубликовал фото с Медведевым: «Всем спасибо! Все свободны» 

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Вторая лига Б Александр Медведев Зенит-2 Данил Круговой Футбол

Данил Круговой опубликовал фото с Александром Медведевым.

Переведенный в «Зенит-2» защитник разместил снимок с председателем правления «Зенита» сразу после закрытия зимнего трансферного окна в Мир РПЛ.

«Всем спасибо! Все свободны», – написал Круговой, который по окончании сезона перейдет в ЦСКА свободным агентом.

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18 комментариев
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Не будут же они держать тебя полгода на скамейке? - говорили ему новые работодатели. Оказалось, что действительно - не будут. Для таких случаев у них есть вторая команда
+17
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+15
Ответ Злодей Спб
Ну Кругу надо еще до лета дожить в Зените-2 и здоровье не потерять. Поэтому, не стоит подтролливать Медведева, он еще как минимум 4 месяца распоряжается активом под названием "Круговой Даниил Владиславович". И пока остальные футболисты Зенит-2 играют в футбол, "Круговой Даниил Владиславович" будет бегать марафоны или убивать себя штангой в зале. Или пока остальные футболисты едут отдыхать на Бали после завершения сезона, "Круговой Даниил Владиславович" строго до 30/06/2024 будет наматывать круги на базе в Удельной. Так что смеётся тот, кто смеётся последним.
Зенит-2 на Верности базируется
+10
0
+10
Да по-моему свободны не все…….
+8
-3
+5
Ответ MstAndreev
Не будут же они держать тебя полгода на скамейке? - говорили ему новые работодатели. Оказалось, что действительно - не будут. Для таких случаев у них есть вторая команда
Так это было сразу объявлено.
+2
-1
+1
Ответ тот самый Кадрус
Я правильно понимаю, что у Зенита был вариант отдать Кругового в платную аренду в ЦСКА, по окончании которой футболист перешел бы свободным агентом в этот же клуб но Зенит решил из мести за то, что футболист не продлил с ними контракт, замариновать игрока полгода в дубле?? Если все так, что это очень мелко. Великие клубы так не поступают.
Насколько я слышал от нейтральных инсайдеров (например, Гурцкайа), Круговой соврал, что ни с кем не ведёт переговоров. Изначально с Зенитом был уговор, что они обсудят контракт по истечению сезона, чтобы посмотреть на результаты. Я так подозреваю (прямо об этом никто не говорил), что сумма контракта бы зависела от результативности Кругового в остатке сезона, те скорее всего предложили бы зарплату явно ниже. Слово он нарушил и в итоге его решили во вторую команду отправить, чтобы другим было неповадно так делать. Можно это, конечно, местью назвать, но клуб имеет право показательную порку иногда производить.
Как на самом деле было, я не знаю, но озвученная информация кажется вполне правдоподобной, с учётом того, что зп у Кругового большая, а уменьшать её ему бы не хотелось. Посмотрим как он будет играть в новой команде
+2
-1
+1
А что спасибо? Ему ж ещё до конца сезона пылить в Зените-2, где ещё попоробуй сохрани и поддерживай форму чтобы потом не провалить старт в ЦСКА.
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