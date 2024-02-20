Эльгера о словах Хави про большие данные и лидерство в Ла Лиге: «Он занимается самообманом и пытается убедить фанатов. Но 1-й – «Реал», а «Барселона» даже не 2-я, и это неспроста»

Иван Эльгера раскритиковал слова Хави о продвинутой статистике.

Ранее главный тренер «блауграны» заявил: «Анализ больших данных говорит, что «Барселона» должна лидировать, исходя из создаваемых за матч моментов».

«Большие данные не особо важны для меня. Надо знать, как их использовать. Если ты идешь третьим, то это неспроста.

Не думаю, что за этим кроется что-то еще, честно говоря. Знаю лишь, что первым идет «Реал», а «Барселона» даже не вторая, и это не просто так.

Он использует эти данные для того, чтобы убедить фанатов. Не думаю, что от них есть еще какая-то польза. Он занимается самообманом», – сказал бывший защитник « » в эфире DAZN.

«Барселона» должна лидировать в Ла Лиге», – считает Хави. Цифры говорят, что он прав