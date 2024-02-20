Эльгера о словах Хави про большие данные и лидерство в Ла Лиге: «Он занимается самообманом и пытается убедить фанатов. Но 1-й – «Реал», а «Барселона» даже не 2-я, и это неспроста»
Иван Эльгера раскритиковал слова Хави о продвинутой статистике.
Ранее главный тренер «блауграны» заявил: «Анализ больших данных говорит, что «Барселона» должна лидировать, исходя из создаваемых за матч моментов».
«Большие данные не особо важны для меня. Надо знать, как их использовать. Если ты идешь третьим, то это неспроста.
Не думаю, что за этим кроется что-то еще, честно говоря. Знаю лишь, что первым идет «Реал», а «Барселона» даже не вторая, и это не просто так.
Он использует эти данные для того, чтобы убедить фанатов. Не думаю, что от них есть еще какая-то польза. Он занимается самообманом», – сказал бывший защитник «Реала» в эфире DAZN.
«Барселона» должна лидировать в Ла Лиге», – считает Хави. Цифры говорят, что он прав
Всем, кто рассуждает в подобном стиле, рекомендую, как минимум, посмотреть фильм Moneyball.
И что, что Барса не вторая? Реал, когда ЛЧ часто брал, иногда тоже в топ-2 не попадал, но от этого он не переставал быть топ-клубом.
2) Против Интера были очень странные судейские решения, Фати еле коснулся рукой, это не повлияло на полёт мяча.
Ну и пенальти за руку Думфриса все помнят, там даже Индзаги за голову схватился.
Кстати, занимательный факт: в тех двух матчах на ВАР главным был один и тот же человек.
3) Ответные матчи с Интером и Баварией прошли бы по другому сценарию, если бы Барса выиграла в первых, про которые я написал выше
4) В финале Суперкубка. А что тогда было? Два быстрых гола от Вини, потом намечавшийся камбек Барсы, но пенальти (как по мне, незаслуженный) абсолютно уничтожил морально каталонцев. Никакой колоссальной трагедии, как все говорят, не было.