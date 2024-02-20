Эльгера о словах Хави про большие данные и лидерство в Ла Лиге: «Он занимается самообманом и пытается убедить фанатов. Но 1-й – «Реал», а «Барселона» даже не 2-я, и это неспроста»

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Иван Эльгера Ла Лига Футбол

Иван Эльгера раскритиковал слова Хави о продвинутой статистике.

Ранее главный тренер «блауграны» заявил: «Анализ больших данных говорит, что «Барселона» должна лидировать, исходя из создаваемых за матч моментов».

«Большие данные не особо важны для меня. Надо знать, как их использовать. Если ты идешь третьим, то это неспроста.

Не думаю, что за этим кроется что-то еще, честно говоря. Знаю лишь, что первым идет «Реал», а «Барселона» даже не вторая, и это не просто так.

Он использует эти данные для того, чтобы убедить фанатов. Не думаю, что от них есть еще какая-то польза. Он занимается самообманом», – сказал бывший защитник «Реала» в эфире DAZN.

«Барселона» должна лидировать в Ла Лиге», – считает Хави. Цифры говорят, что он прав

Материалы по теме

60 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вся Барса занимается самообманом
+58
-17
+41
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Даже если так, ты к этому никакого отношения не имеешь)
+41
-7
+34
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Пиковый Роналдиньо, когда ему ещё нравилось играть в футбол, всех возил
+29
0
+29
Барса даже в Каталонии вторая, все мы знаем...но не надо упоминать так часто, а то у 7 летних сосьос со спортса случится нервный тик.
+44
-30
+14
Действительно, ну зачем какие-то данные, продвинутая статистика и т.д.?

Всем, кто рассуждает в подобном стиле, рекомендую, как минимум, посмотреть фильм Moneyball.
+20
-10
+10
Хави тот ещё нытик.
+29
-20
+9
Ответ v.belorussky
Действительно, ну зачем какие-то данные, продвинутая статистика и т.д.? Всем, кто рассуждает в подобном стиле, рекомендую, как минимум, посмотреть фильм Moneyball.
Да даже в футболе есть пример Брайтона
+9
-1
+8
Ответ Гномович!
Барса даже в Каталонии вторая, все мы знаем...но не надо упоминать так часто, а то у 7 летних сосьос со спортса случится нервный тик.
о гномович ещё живой
+13
-6
+7
Ответ Гномович!
Барса даже в Каталонии вторая, все мы знаем...но не надо упоминать так часто, а то у 7 летних сосьос со спортса случится нервный тик.
Аж так вторая, что против якобы первого каталонского набила в 2 раза больше xG (то есть, ужасно не везло с реализацией) и проиграла аж в первый раз за всю историю.
+16
-11
+5
Но вот ведь штука: в конечном итоге обмануть можно кого угодно, но только не себя.
+6
-3
+3
Ответ v.belorussky
Действительно, ну зачем какие-то данные, продвинутая статистика и т.д.? Всем, кто рассуждает в подобном стиле, рекомендую, как минимум, посмотреть фильм Moneyball.
В бейсболе это сработало. Даже так Атлетикc проиграл в первой же серии плей-офф. В НБА точно также Мори пытался построить команду-чемпиона через статистику, но в плей-офф это опять не работало
+8
-5
+3
Обманываться рады
+4
-2
+2
Ответ SaH4r.
Почему маргариновые набросились на Чави? Он же прав
Поэтому и набросились. Сливки не любят правду
+7
-5
+2
Ответ Гномович!
Барса даже в Каталонии вторая, все мы знаем...но не надо упоминать так часто, а то у 7 летних сосьос со спортса случится нервный тик.
до тех пор пока Мадрид не взял титул, Барселона чемпион Испании, так что скули дальше
+3
-1
+2
Ответ Роман
Барса даже не 2-ая. Всё что нужно знать об их уровне. Сколько можно сравнивать с Реалом, они не ровня им.
Поэтому по победам в Эль Класико у Реала очень маленький отрыв, что говорит об историческом паритете этих двух команд.
И что, что Барса не вторая? Реал, когда ЛЧ часто брал, иногда тоже в топ-2 не попадал, но от этого он не переставал быть топ-клубом.
+2
0
+2
Ответ Эркинбек Апаканов
Хави тот ещё нытик.
Прям как кринж)
+1
0
+1
У Барсы хорошая атака и губит команду не Хави , а линия защиты . В таком клубе и не могут пригласить солидных защитников ? Когда игроки команды уверены в своём вратаре и защитниках , то и легче играется в атаку , без оглядки на свои ворота . Я не говорю об анархии на поле , но должен же быть какой-то баланс и порядок на поле ? Барсе срочно надо укреплять оборону .
+1
0
+1
Барса с немалой вероятностью окажется второй, а большего от нее и желать покамест нельзя. В прошлом году Хави вместе с командой удалось прыгнуть выше головы, теперь устаканилось.
+1
0
+1
Ответ mj23.net
Футбол - это игра, где один подает 20 безголевых угловых, а его соперник забивает с одного единственного и потом берет ЛЧ) Данные тут нужны чисто для внутренней кухни, но их нельзя предъявлять публике как отмазку.
разве угловые являются какой-то важной метрикой в оценке результата? Один угловой о котором вы говорите привёл к большому голевому моменту и значительно отразиться на результате матча
+2
-1
+1
Ответ Артём Поддубный
оправдание из песни если бы у бабки был ..., бабка была бы дедкой. во как получается, сплошной мировой заговор против бедной Барселоны, которая и играет прекрасно, но вот что-то вечно мешает, как танцору.
Никакого мирового заговора против Барселоны, конечно, нет. Но мои аргументы имеют смысл, как мне кажется. Барселона в последнее время — очень невезучая команда, например, сегодня на спортсе вышла статья, в которой было написано, что по ожидаемым очкам Барса должна была забирать чемпионство в 3 последних сезонах подряд.
0
0
0
Да да даааа. Ох, неспроста!
0
0
0
Ответ slavik12345
Мадрид в Ла Лиге возили рылом, спасибо ручному судейке не поставившему 100% точку на Араухо. Джуд вам тот матч в одиночку вытащил.
мдаа, 15 ударов на своем поле против 13 у Реала, в створ 3 на 4. владение 52 на 48. вот это конечно возили рылом. а в суперкубке что, рылом принимали?
0
0
0
Ответ Vlad Zhadejko
1) Против Баварии в первом матче играли очень хорошо, не повезло, что не забили + не поставили пенальти за фол на Дембеле 2) Против Интера были очень странные судейские решения, Фати еле коснулся рукой, это не повлияло на полёт мяча. Ну и пенальти за руку Думфриса все помнят, там даже Индзаги за голову схватился. Кстати, занимательный факт: в тех двух матчах на ВАР главным был один и тот же человек. 3) Ответные матчи с Интером и Баварией прошли бы по другому сценарию, если бы Барса выиграла в первых, про которые я написал выше 4) В финале Суперкубка. А что тогда было? Два быстрых гола от Вини, потом намечавшийся камбек Барсы, но пенальти (как по мне, незаслуженный) абсолютно уничтожил морально каталонцев. Никакой колоссальной трагедии, как все говорят, не было.
оправдание из песни если бы у бабки был ..., бабка была бы дедкой. во как получается, сплошной мировой заговор против бедной Барселоны, которая и играет прекрасно, но вот что-то вечно мешает, как танцору.
0
0
0
Ответ Артём Поддубный
Боже, включите кто-то Хави повтор матчей в исполнении его команды. Я настолько унылой игры Барселоны не видел на своем веку, о каком первом месте этот клоун говорит, он проиграл и Мадриду и Жироне, команду тянет 16-ти летний пацан, какое первое место?
Мадрид в Ла Лиге возили рылом, спасибо ручному судейке не поставившему 100% точку на Араухо. Джуд вам тот матч в одиночку вытащил.
0
0
0
Ответ Артём Поддубный
особенно в прошлом розыгрыше Лиги Чемпионов. посмотрим на Барсу против серьезного соперника в ЛЧ, если пройду Наполи. А так я видел настрой Барселоны в этом сезоне, особенно в финале Суперкубка.
1) Против Баварии в первом матче играли очень хорошо, не повезло, что не забили + не поставили пенальти за фол на Дембеле
2) Против Интера были очень странные судейские решения, Фати еле коснулся рукой, это не повлияло на полёт мяча.
Ну и пенальти за руку Думфриса все помнят, там даже Индзаги за голову схватился.
Кстати, занимательный факт: в тех двух матчах на ВАР главным был один и тот же человек.
3) Ответные матчи с Интером и Баварией прошли бы по другому сценарию, если бы Барса выиграла в первых, про которые я написал выше
4) В финале Суперкубка. А что тогда было? Два быстрых гола от Вини, потом намечавшийся камбек Барсы, но пенальти (как по мне, незаслуженный) абсолютно уничтожил морально каталонцев. Никакой колоссальной трагедии, как все говорят, не было.
0
0
0
Ответ Vlad Zhadejko
Ну не знаю, Хави как-то умеет настраивать Барсу на важные матчи, и почти всегда они оказывают серьёзное сопротивление.
особенно в прошлом розыгрыше Лиги Чемпионов. посмотрим на Барсу против серьезного соперника в ЛЧ, если пройду Наполи. А так я видел настрой Барселоны в этом сезоне, особенно в финале Суперкубка.
0
0
0
Ответ TumanBay
Пожалуй ты прав. Если б Барса стала чемпионом в этом сезоне с такой игрой,меня бы это не сильно порадовало.
да в прошлом сезоне они тоже не блистали прекрасной игрой, но в сравнение с этим сезоном все же поярче были.
0
0
0
Ответ TumanBay
Пожалуй ты прав. Если б Барса стала чемпионом в этом сезоне с такой игрой,меня бы это не сильно порадовало.
Хотя они одни из лучших в топ-5 лигах по созданным моментам
0
0
0
Ответ Артём Поддубный
Боже, включите кто-то Хави повтор матчей в исполнении его команды. Я настолько унылой игры Барселоны не видел на своем веку, о каком первом месте этот клоун говорит, он проиграл и Мадриду и Жироне, команду тянет 16-ти летний пацан, какое первое место?
Ну не знаю, Хави как-то умеет настраивать Барсу на важные матчи, и почти всегда они оказывают серьёзное сопротивление.
0
0
0
Ответ Артём Поддубный
Боже, включите кто-то Хави повтор матчей в исполнении его команды. Я настолько унылой игры Барселоны не видел на своем веку, о каком первом месте этот клоун говорит, он проиграл и Мадриду и Жироне, команду тянет 16-ти летний пацан, какое первое место?
Пожалуй ты прав. Если б Барса стала чемпионом в этом сезоне с такой игрой,меня бы это не сильно порадовало.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий