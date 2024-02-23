Клубы поздравили болельщиков с Днем защитника Отечества. «Ростов» пожелал «мирного неба», «Химки» написали: «Чествуем всех, кто стоит на страже мира и спокойствия страны»
Российские клубы поздравили болельщиков с Днем защитника Отечества.
«Химки» написали: «Поздравляем всех россиян с Днем защитника Отечества! Этот праздник — символ мужества, стойкости и героизма.
Сегодня мы чествуем всех, кто служит в Вооруженных Силах, кто стоит на страже мира и спокойствия нашей страны. Мы благодарим вас за вашу преданность и верность долгу».
В сообщении «Динамо» сказано: «Поздравляем всех динамовцев с Днем защитника Отечества ⚪️🔵 Желаем вам профессиональных успехов, удачи во всем, новых достижений и побед любимой команды 🙌 С праздником!»
«Поздравляем защитников Отечества с праздником! Мужество, надежность и крепость духа – то, что говорит о вас. Желаем вам здоровья, стойкости, сил, удачи, успехов и мирного неба над головой!» – написал «Ростов».
Также поздравления опубликовали «Зенит», «Локомотив», «Крылья Советов», ЦСКА, «Сочи» и другие российские клубы.
Мы - ваша нежность, мы - ваши котеньки, сладенькие пирожочки. Берегите нас, любимые, а мы всегда будем за вас!
За какой бы клуб вы не болели, знайте - у вас есть надёжный тыл!
Эспаньола! Слава России!