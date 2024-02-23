Клубы поздравили болельщиков с Днем защитника Отечества. «Ростов» пожелал «мирного неба», «Химки» написали: «Чествуем всех, кто стоит на страже мира и спокойствия страны»

Теги ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Ростов Химки премьер-лига Россия Первая лига Динамо Москва Сочи Футбол

Российские клубы поздравили болельщиков с Днем защитника Отечества.

«Химки» написали: «Поздравляем всех россиян с Днем защитника Отечества! Этот праздник — символ мужества, стойкости и героизма.

Сегодня мы чествуем всех, кто служит в Вооруженных Силах, кто стоит на страже мира и спокойствия нашей страны. Мы благодарим вас за вашу преданность и верность долгу».

В сообщении «Динамо» сказано: «Поздравляем всех динамовцев с Днем защитника Отечества ⚪️🔵 Желаем вам профессиональных успехов, удачи во всем, новых достижений и побед любимой команды 🙌 С праздником!»

«Поздравляем защитников Отечества с праздником! Мужество, надежность и крепость духа – то, что говорит о вас. Желаем вам здоровья, стойкости, сил, удачи, успехов и мирного неба над головой!» – написал «Ростов».

Также поздравления опубликовали «Зенит», «Локомотив», «Крылья Советов», ЦСКА, «Сочи» и другие российские клубы.

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15 комментариев
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Ростов реально мечтает о мирном небе - в том смысле, чтобы аэропорт открыли.
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Поздравляю дорогих уважаемых мужчин от всей души! Успехов в самых что ни на есть различных сферах жизни 😊, любви, здоровья и денежных ресурсов! Мира, побольше весёлых и радостных событий, волноваться только при просмотре матчей любимой команды, ну и глядя на интересных женщин! С праздником! 😀🥰
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Всех болельщиков независимо от пристрастий - С Праздником. Пусть всё у вас будет хорошо!
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Мальчишки, пацаны, мужчины!
Мы - ваша нежность, мы - ваши котеньки, сладенькие пирожочки. Берегите нас, любимые, а мы всегда будем за вас!
За какой бы клуб вы не болели, знайте - у вас есть надёжный тыл!
Эспаньола! Слава России!
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🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️
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Ответ Mr. Sh.
Кроме динамовцев никто и ни читает их посты.
Оно и заметно.
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Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
И этот праздник пофигачен
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Для меня не существует праздников, кроме Дня Победы. ДР и НГ для детей, остальное бред, религия и премия к профессиональному "празднику".
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Ответ Дмитрий9779
Т е Динамо только своих поздравляет,отделились от всех,почему-то это не удивляет.
Комментарий удален модератором
Ответ Why always me?!
Комментарий удален модератором
С праздником!
+5
-5
0
Ответ Дмитрий9779
Т е Динамо только своих поздравляет,отделились от всех,почему-то это не удивляет.
Противный менеджмент, еще более отвратительная медиа-служба
+5
-5
0
Ответ ika Life_tv
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