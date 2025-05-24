Дмитрий Васильев о «Зените»: «В такой год надо обязательно выигрывать, но настолько невыразительно проводит концовку сезона – с таким сильным составом и серьезными возможностями»

Дмитрий Васильев считает, что «Зенит» играет невыразительно.

Команда тренера Сергея Семака на один балл отстает от «Краснодара » в борьбе за чемпионство перед заключительным туром Мир РПЛ .

«Конечно, будет обидно не выиграть золотые медали чемпионата России в юбилейный год, тем более в год 100-летия основания клуба.

Хотелось бы победы, и в такой год надо обязательно выигрывать чемпионат.

Но, к сожалению, «Зенит» настолько невыразительно проводит концовку сезона, что даже удивительно. С таким сильным составом и с такими серьезными [финансовыми] возможностями. А результат не очень-то впечатляющий. «Зениту» сейчас сложно, и многое должно совпасть для того, чтобы он снова стал чемпионом страны.

Но сейчас у «Зенита» появились серьезные шансы, потому что «Краснодару» нужна только победа. Но надо учитывать и то обстоятельство, что «Динамо» претендует на бронзовые медали, и им тоже нужна только победа.

И если они обыграют «Краснодар», то «Зениту » для завоевания чемпионства достаточно будет и ничьи», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.