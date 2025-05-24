«ПСЖ» подпишет 5-летний контракт с 18-летним голкипером «Ромы» Марином. Тенас может покинуть французский клуб

«ПСЖ» подпишет голкипера «Ромы».

Французский клуб подпишет соглашение на пять лет с 18-летним вратарем Ренато Марином .

Как пишет L’Equipe, голкипер должен стать третьим вратарем «ПСЖ », поскольку голкипер Арнау Тенас этим летом должен покинуть команду.

Тем не менее Марин не сможет сыграть за парижан на клубном чемпионате мира, поскольку «Рома » отказалась отпускать вратаря до завершения договора.

В этом сезоне Марин провел 11 матчей за молодежную команду «Ромы».