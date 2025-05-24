Обсуждаем развязку РПЛ в «Это футбол, брат!» – задавайте вопросы в комментариях, на лучшие ответят в эфире
Шоу «Это футбол, брат!» пройдет в интерактивном формате.
В эфире, приуроченном к заключительному туру Мир Премьер-лиги, примут участие Леонид Слуцкий, Александр Дорский, Тимур Гурцкая и Севастиан Терлецкий.
В преддверии последнего игрового дня чемпионата «Краснодар» на одно очко опережает «Зенит» в борьбе за титул.
Вы можете задавать свои вопросы в комментариях под этой новостью – на лучшие ответят в эфире!
Ноттингем Форест
Будет ничья
Челси
Опубликовано: Sports
Источник: «Это футбол, брат!»
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