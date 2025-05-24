Обсуждаем развязку РПЛ в «Это футбол, брат!» – задавайте вопросы в комментариях, на лучшие ответят в эфире

Шоу «Это футбол, брат!» пройдет в интерактивном формате.

В эфире , приуроченном к заключительному туру Мир Премьер-лиги, примут участие Леонид Слуцкий , Александр Дорский , Тимур Гурцкая и Севастиан Терлецкий.

В преддверии последнего игрового дня чемпионата «Краснодар» на одно очко опережает «Зенит» в борьбе за титул.

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