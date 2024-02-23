Дмитрий Хомуха: «Болельщики ЦСКА хотели бы видеть Семака тренером армейцев. Абсолютно адекватное желание»

Дмитрий Хомуха считает, что Сергей Семак в будущем мог бы возглавить ЦСКА.

«Семак зарекомендовал себя с наилучшей стороны во время выступлений за ЦСКА, поэтому, полагаю, каждому болельщику армейцев хотелось бы видеть Сергея Богдановича главным тренером красно-синих. Это абсолютно адекватное желание фанатов, несмотря на его столь долгую и успешную работу в « ».

Успех Семака в «Зените» связан не только с тем, что в его распоряжении большие возможности и сильный состав. Все-таки до Семака были такие специалисты, как Манчини и Луческу, в их распоряжении были те же ресурсы, но они так ничего и не добились. Поэтому будет неправильным говорить, что только благодаря уровню футболистов «Зенит» становится чемпионом на протяжении пяти лет подряд.

Семак очень хорошо находит баланс взаимодействия между легионерами высокого уровня и российскими футболистами. Он правильно расставляет акценты, что позволяет его команде из раза в раз приходить к чемпионству.

К тому же Семак настоящий профессионал, он очень воспитан и вежлив. Еще будучи футболистом, он во многих командах был капитаном, это уже много говорит о его характере», — сказал бывший полузащитник и «Зенита».