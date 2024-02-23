Дмитрий Хомуха: «Болельщики ЦСКА хотели бы видеть Семака тренером армейцев. Абсолютно адекватное желание»
Дмитрий Хомуха считает, что Сергей Семак в будущем мог бы возглавить ЦСКА.
«Семак зарекомендовал себя с наилучшей стороны во время выступлений за ЦСКА, поэтому, полагаю, каждому болельщику армейцев хотелось бы видеть Сергея Богдановича главным тренером красно-синих. Это абсолютно адекватное желание фанатов, несмотря на его столь долгую и успешную работу в «Зените».
Успех Семака в «Зените» связан не только с тем, что в его распоряжении большие возможности и сильный состав. Все-таки до Семака были такие специалисты, как Манчини и Луческу, в их распоряжении были те же ресурсы, но они так ничего и не добились. Поэтому будет неправильным говорить, что только благодаря уровню футболистов «Зенит» становится чемпионом на протяжении пяти лет подряд.
Семак очень хорошо находит баланс взаимодействия между легионерами высокого уровня и российскими футболистами. Он правильно расставляет акценты, что позволяет его команде из раза в раз приходить к чемпионству.
К тому же Семак настоящий профессионал, он очень воспитан и вежлив. Еще будучи футболистом, он во многих командах был капитаном, это уже много говорит о его характере», — сказал бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита».
Вот в первый сезон с Эрнани например
Спасибо, не надо.
И он нам, какого-то тренерского почерка у семака трудно обнаружить,
Что он может дать цска, непонятно
Газзаев с ЦСКА в Кубке УЕФА
Слуцкий один раз выстрелил и довел ЦСКА до 1/4
Рубин с Бердыевым неплохо бился с топами .
Не думаю что у кого из них был сильнее состав .
А Семак отхватывает от любой команды которая попадалась хоть с испанской лиги середняк хоть топ бельгийской лиги .
Семак неплохо рулит клубом в рамках РПЛ , , но думаю туда посади хоть Слуцкого хоть другого тренера с опытом тренерства топ клуба РПЛ- будет не хуже .
а то что на результат влияет количество бразильцев в составе это вообще смех.
Думаю, в ближайшие пару лет никаких изменений не будет на тренерском мостике Зенита. Ну только если что-то экстраординарное произойдёт в стране или на уровне ген.спонсора клуба.