Дмитрий Хомуха: «Болельщики ЦСКА хотели бы видеть Семака тренером армейцев. Абсолютно адекватное желание»

Теги ЦСКА Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия болельщики Дмитрий Хомуха Футбол

Дмитрий Хомуха считает, что Сергей Семак в будущем мог бы возглавить ЦСКА.

«Семак зарекомендовал себя с наилучшей стороны во время выступлений за ЦСКА, поэтому, полагаю, каждому болельщику армейцев хотелось бы видеть Сергея Богдановича главным тренером красно-синих. Это абсолютно адекватное желание фанатов, несмотря на его столь долгую и успешную работу в «Зените».

Успех Семака в «Зените» связан не только с тем, что в его распоряжении большие возможности и сильный состав. Все-таки до Семака были такие специалисты, как Манчини и Луческу, в их распоряжении были те же ресурсы, но они так ничего и не добились. Поэтому будет неправильным говорить, что только благодаря уровню футболистов «Зенит» становится чемпионом на протяжении пяти лет подряд.

Семак очень хорошо находит баланс взаимодействия между легионерами высокого уровня и российскими футболистами. Он правильно расставляет акценты, что позволяет его команде из раза в раз приходить к чемпионству. 

К тому же Семак настоящий профессионал, он очень воспитан и вежлив. Еще будучи футболистом, он во многих командах был капитаном, это уже много говорит о его характере», — сказал бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита».

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55 комментариев
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Я об этом даже не думал.
+57
-3
+54
Почему он говорит за всех болельщиков ЦСКА?
+58
-7
+51
Ответ Трусики в крови
Мало кто думал. Но вот свежий взгляд от товарища. А он так-то в топовой спартаковской фирме пылил(околофутбол). Они Семака называют конём. И им глубоко пофиг на то что он Зенит тренирует 5 лет. Один хрен он Конь. На мой взгляд было бы интересно на сиё действо посмотреть.
Что интересного Семак может дать ЦСКА, если у команды нету возможности покупать бразильцев пачками. Ответ очевиден - ничего
+49
-8
+41
Уровень Семака видели в еврокубках .
+31
-16
+15
При всем вегетарианстве Семака, он из звезд, тем более капризных бразильцев, умеет делать команду. При этом не стесняется недовольных или не тянущих уровень Зенита сажать на лавку
+11
-4
+7
Нет, не хотели!
+8
-1
+7
Ответ Abu Ibrahim
Уровень Семака видели в еврокубках .
Уровень цска в еврокубках мы тоже видели))
+14
-8
+6
Ответ Чебурашка от Гены
а с Медведевым в нагрузку? 😊
А что Медведев ? Из своего кармана что-ли отвалит денег ? Команде дай аналогичные возможности как дает Зениту Газпром, и Федотов для чемпионства вполне сгодился бы
+7
-2
+5
Ответ Алексей Полиенков
Как болельщик ЦСКА с 20-ти летним стажем отвечу: нет, не хотим. Не думаю, что он клубу сможет помочь стать сильнее. Он только с дорогостоящими бразильцами может успеха достигать.
Ну да
Вот в первый сезон с Эрнани например
+8
-4
+4
В нём армейского давно уже ничего нет.
Спасибо, не надо.
+6
-2
+4
Ответ petgusev917@gmail.com
Сто пудов,до середняков команду опустит.
да, опустит. а сейчас вы на каком месте? Напомню, на восьмом
+3
0
+3
Семака уважаю, но сейчас по ресурсам мы середняки, не нужны семаку.
И он нам, какого-то тренерского почерка у семака трудно обнаружить,
Что он может дать цска, непонятно
+5
-2
+3
Ответ Алексей Полиенков
Как болельщик ЦСКА с 20-ти летним стажем отвечу: нет, не хотим. Не думаю, что он клубу сможет помочь стать сильнее. Он только с дорогостоящими бразильцами может успеха достигать.
Ну сколько было бразильцев в первом сезоне у Семака? Один, и тот бракованный-Эрнани
+2
0
+2
Ответ Трусики в крови
а кто у нас в еврокубках феерил? Напомни, а то подзабыл.
Романцев в ЛЧ со Спартаком
Газзаев с ЦСКА в Кубке УЕФА
Слуцкий один раз выстрелил и довел ЦСКА до 1/4
Рубин с Бердыевым неплохо бился с топами .
Не думаю что у кого из них был сильнее состав .
А Семак отхватывает от любой команды которая попадалась хоть с испанской лиги середняк хоть топ бельгийской лиги .
Семак неплохо рулит клубом в рамках РПЛ , , но думаю туда посади хоть Слуцкого хоть другого тренера с опытом тренерства топ клуба РПЛ- будет не хуже .
+8
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+2
Нет уж,спасибо.
+7
-5
+2
Блиахамуха, шо ты несёшь..
+4
-2
+2
Как болельщик ЦСКА с 20-ти летним стажем отвечу: нет, не хотим. Не думаю, что он клубу сможет помочь стать сильнее. Он только с дорогостоящими бразильцами может успеха достигать.
+8
-6
+2
Ответ analogia
А что Медведев ? Из своего кармана что-ли отвалит денег ? Команде дай аналогичные возможности как дает Зениту Газпром, и Федотов для чемпионства вполне сгодился бы
ну я, в общем то это и имел ввиду. Газпром.Зачем просто Медведев?
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Ответ analogia
Что интересного Семак может дать ЦСКА, если у команды нету возможности покупать бразильцев пачками. Ответ очевиден - ничего
Сто пудов,до середняков команду опустит.
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Ответ Шурик Шурик
Уровень цска в еврокубках мы тоже видели))
То есть Семак и ЦСКА идеально подходят друг другу
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Интересное заявление, проверять факты мы, конечно, не будем
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Нет не хотим! Лично я уж точно да и многие наши которых знаю!
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А мне вот буквально вчера вечером один заядлый и активный (до фанайди) конь на эту тему совершенно четко ответил "нет, нет и ещё раз нет". И это помимо личного и мнение движа. Так что Хомуха лучше бы помолчал, раз ни хрена не знает.
+1
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Ответ Алексей Полиенков
Как болельщик ЦСКА с 20-ти летним стажем отвечу: нет, не хотим. Не думаю, что он клубу сможет помочь стать сильнее. Он только с дорогостоящими бразильцами может успеха достигать.
успех, это когда есть конкуренты и ты что-то среди них выигрываешь. в рпл у зенита нет конкурентов, в плане бюджета, количества бразильцев, ну и игры соответственно. как наступают еврокубки, и появляются настоящие конкуренты, зенит попой садится в лужу, скажем мягко...
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Ответ Мистер Блин
успех, это когда есть конкуренты и ты что-то среди них выигрываешь. в рпл у зенита нет конкурентов, в плане бюджета, количества бразильцев, ну и игры соответственно. как наступают еврокубки, и появляются настоящие конкуренты, зенит попой садится в лужу, скажем мягко...
Какое место занимает команда со вторым бюджетом в лиге?
а то что на результат влияет количество бразильцев в составе это вообще смех.
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Ответ Алексей Селезнёв
да, опустит. а сейчас вы на каком месте? Напомню, на восьмом
А вы на каком, на первом что ли? 😄
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Ответ воробей джек
Я об этом даже не думал.
Теперь задумались?!
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Ага, уже вижу хмурого Медведева и новость "Семак покидает сборы и будет тренировать Зенит-2" ^_^

Думаю, в ближайшие пару лет никаких изменений не будет на тренерском мостике Зенита. Ну только если что-то экстраординарное произойдёт в стране или на уровне ген.спонсора клуба.
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В ЦСКА и Федотов хорошо справляется, сам Семак об этом наверное даже не думал, не то что болельщики!
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Ответ analogia
Что интересного Семак может дать ЦСКА, если у команды нету возможности покупать бразильцев пачками. Ответ очевиден - ничего
Африканцы не пойдут?
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