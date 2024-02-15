Угальде о гонке в РПЛ: «У «Спартака» есть шансы. Мы должны победить «Зенит». Я оптимист»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Краснодар Манфред Угальде Футбол

Манфред Угальде считает, что у «Спартака» есть шансы в чемпионской гонке в Мир РПЛ.

Новый форвард красно-белых высказался после матча с «Кайратом» (6:0) в Winline Зимнем Кубке РПЛ.

— Я оптимист. Мне кажется, у нас есть шансы. Да, сложно, до «Краснодара» 8 очков. Но надо бороться и побеждать.

Знаю, что игру с «Зенитом» можно назвать дерби. Это важный матч. Будет сложно, но мы должны победить. Сыграть так, как надо, чтобы взять три очка. Это наша цель. 

Сколько забью «Зениту»? Посмотрим, только бог знает.

— Сколько голов хотите забить за оставшийся сезон?

— Не скажу точное количество голов. Сколько у нас осталось матчей? Кажется, 13? Хочу забивать в каждом. Понимаю, что в каждом не получится, но это моя цель.

— Был ли «Спартак» близок к той игре, которую хочет видеть в чемпионате?

— Действительно, сегодня все сыграли так как надо, с хорошей энергией. Особенно здорово провели первый тайм. Мне кажется, мы могли все решить еще на первых минутах. Есть к чему стремиться, – сказал Угальде.

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13 комментариев
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Отведал уже таки борща животворящего😇😁
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+9
Оптимизма этого хватает до первой игры, дальше уже реалист
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Что значит "игру с Зенитом можно назвать дерби"?Кто-то лажаёт🤔😁или мы чего-то не знаем😂
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Ахахахахах. У них там у каждого новичка в контракте прописано, что нужно обязательно ляпнуть про то, что шансы на чемпионство есть?😂
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Некий ноунейм решил местных жизни поучить. Какрицо, определись, парасёнок.
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Вничью хоть сыграйте😡
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Ответ ДМ-1чемпион
Угальде не оптимист, а фантазер!
О, люди с маяка подъехали )))
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