Угальде о гонке в РПЛ: «У «Спартака» есть шансы. Мы должны победить «Зенит». Я оптимист»

Манфред Угальде считает, что у «Спартака» есть шансы в чемпионской гонке в Мир РПЛ.

Новый форвард красно-белых высказался после матча с «Кайратом» (6:0) в Winline Зимнем Кубке РПЛ.

— Я оптимист. Мне кажется, у нас есть шансы. Да, сложно, до « » 8 очков. Но надо бороться и побеждать.

Знаю, что игру с « » можно назвать дерби. Это важный матч. Будет сложно, но мы должны победить. Сыграть так, как надо, чтобы взять три очка. Это наша цель.

Сколько забью «Зениту»? Посмотрим, только бог знает.

— Сколько голов хотите забить за оставшийся сезон?

— Не скажу точное количество голов. Сколько у нас осталось матчей? Кажется, 13? Хочу забивать в каждом. Понимаю, что в каждом не получится, но это моя цель.

— Был ли « » близок к той игре, которую хочет видеть в чемпионате?

— Действительно, сегодня все сыграли так как надо, с хорошей энергией. Особенно здорово провели первый тайм. Мне кажется, мы могли все решить еще на первых минутах. Есть к чему стремиться, – сказал .