Угальде о гонке в РПЛ: «У «Спартака» есть шансы. Мы должны победить «Зенит». Я оптимист»
Манфред Угальде считает, что у «Спартака» есть шансы в чемпионской гонке в Мир РПЛ.
Новый форвард красно-белых высказался после матча с «Кайратом» (6:0) в Winline Зимнем Кубке РПЛ.
— Я оптимист. Мне кажется, у нас есть шансы. Да, сложно, до «Краснодара» 8 очков. Но надо бороться и побеждать.
Знаю, что игру с «Зенитом» можно назвать дерби. Это важный матч. Будет сложно, но мы должны победить. Сыграть так, как надо, чтобы взять три очка. Это наша цель.
Сколько забью «Зениту»? Посмотрим, только бог знает.
— Сколько голов хотите забить за оставшийся сезон?
— Не скажу точное количество голов. Сколько у нас осталось матчей? Кажется, 13? Хочу забивать в каждом. Понимаю, что в каждом не получится, но это моя цель.
— Был ли «Спартак» близок к той игре, которую хочет видеть в чемпионате?
— Действительно, сегодня все сыграли так как надо, с хорошей энергией. Особенно здорово провели первый тайм. Мне кажется, мы могли все решить еще на первых минутах. Есть к чему стремиться, – сказал Угальде.