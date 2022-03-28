Руни не хотел переходить в «МЮ» в 14 лет: «Передайте Фергюсону – пусть #########»

не хотел переходить в «Манчестер Юнайтед», когда ему было 14 лет.

Воспитанник дебютировал в в 2002 году в 16-летнем возрасте, а в 2004-м его приобрел «МЮ».

«Сэр Алекс Фергюсон хотел подписать меня, когда мне еще было 14. Он созванивался с моими родителями.

Они мне сказали: «Звонил Алекс, хочет пригласить себя».

Я тогда ответил: «Передайте ему – пусть #########. Я хочу играть за «Эвертон».

Потом со временем я понял, что хочу играть у Фергюсона. Я перешел в «Юнайтед» из-за него», – признался Руни.

Уэйн выиграл в «МЮ» 16 трофеев (2004-2017), включая Лигу чемпионов и 5 чемпионских титулов в АПЛ. Он лучший бомбардир «Юнайтед» за всю историю – забил 253 гола за 559 матчей.