Руни не хотел переходить в «МЮ» в 14 лет: «Передайте Фергюсону – пусть #########»

Уэйн Руни не хотел переходить в «Манчестер Юнайтед», когда ему было 14 лет.
Воспитанник «Эвертона» дебютировал в АПЛ в 2002 году в 16-летнем возрасте, а в 2004-м его приобрел «МЮ».
«Сэр Алекс Фергюсон хотел подписать меня, когда мне еще было 14. Он созванивался с моими родителями.
Они мне сказали: «Звонил Алекс, «Манчестер Юнайтед» хочет пригласить себя».
Я тогда ответил: «Передайте ему – пусть #########. Я хочу играть за «Эвертон».
Потом со временем я понял, что хочу играть у Фергюсона. Я перешел в «Юнайтед» из-за него», – признался Руни.
Уэйн выиграл в «МЮ» 16 трофеев (2004-2017), включая Лигу чемпионов и 5 чемпионских титулов в АПЛ. Он лучший бомбардир «Юнайтед» за всю историю – забил 253 гола за 559 матчей.