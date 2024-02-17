Алвес планировал сбежать в Бразилию в случае временного освобождения. Он говорил об этом сокамерникам (Tarde AR)

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Дани Алвес Ла Лига происшествия Футбол

Дани Алвес хотел сбежать в Бразилию в случае временного освобождения из тюрьмы.

С января 2023 года Дани Алвес находится под стражей по обвинению в изнасиловании женщины в ночном клубе Sutton в Барселоне в декабре 2022-го. 14 ноября стало известно, что суд завершил расследование. Прокуратура требует для футболиста 9 лет лишения свободы. Максимальное наказание за изнасилование – 12 лет тюремного заключения.

Судебное разбирательство по этому делу проходило с 5 по 7 февраля. Суд по просьбе прокурора оставил Алвеса под стражей до вынесения приговора. 

В эфире программы Tarde AR на канале Fiesta прозвучала информация о том, что экс-игрок «Барселоны» планировал сбежать в Бразилию в случае временного освобождения. У южноамериканской страны нет соглашения об экстрадиции с Испанией. 

По словам соведущей передачи Сильвии Саламо, Алвес неоднократно говорил сокамерникам о своих планах. Один из них рассказал об этом Саламо. 

«Это не первый раз, когда мне удается поговорить с кем-то в тюрьме. Мы предоставим данные о том, кто участвовал в разговоре и где он происходил», – отметила ведущая. 

Слушания по делу Алвеса завершены. Защита попросила оправдать футболиста, Дани отказался от последнего слова

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38 комментариев
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А мог бы и в Россию. Спартаку как раз правый латераль нужен)))
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Если это действительно так, а я не удивлюсь, то это лишь очередное подтверждение интеллекта данного гражданина.
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Ответ Cristiano Ronaldo
Странно, что Алвес не знал о том, что следствие намеренно подсаживает к подсудимым крыс, или сами зэки выслуживаются перед полицией благодаря доносам, чтобы им срок скастили за стукачество. В камере рот нужно держать на замке.
Ну он просто не смотрел российские бандитские сериалы
+19
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+17
Алвес - не очень умный? Рассказывать сокамерникам о своих планах, когда половина из них сотрудничает с оперотделом любой зоны - ну, такое...)
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0
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безрукий выхватил кинжал
и за безногим побежал,
слепой увидел это дело,
и всё глухому рассказал.

(НАШИ ДНИ)
+11
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+10
Странно, что Алвес не знал о том, что следствие намеренно подсаживает к подсудимым крыс, или сами зэки выслуживаются перед полицией благодаря доносам, чтобы им срок скастили за стукачество. В камере рот нужно держать на замке.
+12
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+8
Отличный план, надежный как швейцарские часы:)
+18
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+8
Ответ Roman Nikov
Алвес - не очень умный? Рассказывать сокамерникам о своих планах, когда половина из них сотрудничает с оперотделом любой зоны - ну, такое...)
Алвес и про произошедшее с ним представил шесть различных версии - типа выбирайте сами☝️
+8
0
+8
Ответ aleksejsencov7@gmail.com
А мог бы и в Россию. Спартаку как раз правый латераль нужен)))
Его бы приняли как родного )
+11
-6
+5
Неужели адвокаты не говорили ему что не стоит делиться обстоятельствами дела с сокамерниками?
+3
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+2
Человек - раб того что сказал, и властелин того, о чём промолчал.
+2
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С Амазонки выдачи нет
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Ответ Cristiano Ronaldo
Странно, что Алвес не знал о том, что следствие намеренно подсаживает к подсудимым крыс, или сами зэки выслуживаются перед полицией благодаря доносам, чтобы им срок скастили за стукачество. В камере рот нужно держать на замке.
Он судя по всему вообще не очень умный дядя
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Ответ Cristiano Ronaldo
Странно, что Алвес не знал о том, что следствие намеренно подсаживает к подсудимым крыс, или сами зэки выслуживаются перед полицией благодаря доносам, чтобы им срок скастили за стукачество. В камере рот нужно держать на замке.
Вот вот, но если учесть, что явно не планировал туда попадать, то ничего странного в этом нет. Его явно волновали другие вопросы, чем - как вести себя в тюрьме.
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Ответ Roman Nikov
Алвес - не очень умный? Рассказывать сокамерникам о своих планах, когда половина из них сотрудничает с оперотделом любой зоны - ну, такое...)
он футболист
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Ответ Vinnipukh Vinni
Ну то, что там не просто попытка выбить деньги, а он реально набедокурил, это давно очевидно. Но вот зачем в камере трепать о своих планах? Вот это вызывает сомнения.
Это то как раз сомнений вызывает меньше всего.
Во-первых, есть такая порода людей: балаболы. Ну вот не умеют держать рот на замке и всё тут. Уверен, что ты сам лично несколько таких в своей жизни встречал.
Во-вторых, в замкнутом пространстве и тем более в заключении, психология людей может сильно меняться. Если ты не бывалый сиделец знающий чë почëм, то скорее всего будешь в состоянии стресса, если тебя кинут в тюряжку. А значит не будешь в состоянии на 100% контролировать своё поведение,, речи и эмоции.
Не зря именно к "первоходам" чаще всего сажают "подсадных уток" в виде специально предназначенных для этого сидельцев, которые отлично умеют в психологию и втираться в доверие.
Но в случае с Алвешом там может быть банальное недержание своих мыслей в голове. Проще говоря: болтун.
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Как именно сокамерник мог рассказать об этом Саламо?
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Алвес просто полный да-ун и кл-оун что рассказывал в камере о своём побеге 🤡👎
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сколько мы уже знаем зэков, которые все вышли из выгребной ямы? что за клуб такой
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А полиции или суду он об этом не говорил? Какой скрытный Алвес )
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Бразильский сериал. 315 серия. Алвес лежа на нарах , смотря в потолок , прошептал что хочет домой, к маме. Но сокамерник Диего это услышал и доложил... Но это уже в следующий серии
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Ответ Илья Мурашов
Если правда, значит действительно виновен.
Ну то, что там не просто попытка выбить деньги, а он реально набедокурил, это давно очевидно.
Но вот зачем в камере трепать о своих планах? Вот это вызывает сомнения.
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Ответ Зелёный гопник
Его бы приняли как родного )
самая авторитетная и созвучная связка на планете была бы: Алвес - Промес 😁
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Ответ sashafan2
Как именно сокамерник мог рассказать об этом Саламо?
Через Саламыча
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Ответ Cristiano Ronaldo
Странно, что Алвес не знал о том, что следствие намеренно подсаживает к подсудимым крыс, или сами зэки выслуживаются перед полицией благодаря доносам, чтобы им срок скастили за стукачество. В камере рот нужно держать на замке.
Эх, жалко то как , что ты об этом раньше не смог напрямую подсказать Алвесу:)))))))
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Ответ Cristiano Ronaldo
Странно, что Алвес не знал о том, что следствие намеренно подсаживает к подсудимым крыс, или сами зэки выслуживаются перед полицией благодаря доносам, чтобы им срок скастили за стукачество. В камере рот нужно держать на замке.
Так он вообще тупой: не знал, что если врать судье, то потом судья не будет верить твоим показаниям.
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Ответ Шикель Грубый
Ну он просто не смотрел российские бандитские сериалы
Это написанная истина, которая известна по всему миру, в том числе её начали демонстрировать ещё в западных фильмах и СМИ.
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Прикольно)
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У него мозги есть вообще ?
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В камере всегда есть штатный кумовской осведомитель
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