Алвес планировал сбежать в Бразилию в случае временного освобождения. Он говорил об этом сокамерникам (Tarde AR)

Дани Алвес хотел сбежать в Бразилию в случае временного освобождения из тюрьмы.

С января 2023 года находится под стражей по обвинению в изнасиловании женщины в ночном клубе Sutton в Барселоне в декабре 2022-го. 14 ноября стало известно, что суд завершил расследование. Прокуратура требует для футболиста 9 лет лишения свободы. Максимальное наказание за изнасилование – 12 лет тюремного заключения.

Судебное разбирательство по этому делу проходило с 5 по 7 февраля. Суд по просьбе прокурора оставил Алвеса под стражей до вынесения приговора.

В эфире программы Tarde AR на канале Fiesta прозвучала информация о том, что экс-игрок «Барселоны» планировал сбежать в Бразилию в случае временного освобождения. У южноамериканской страны нет соглашения об экстрадиции с Испанией.

По словам соведущей передачи Сильвии Саламо, Алвес неоднократно говорил сокамерникам о своих планах. Один из них рассказал об этом Саламо.

«Это не первый раз, когда мне удается поговорить с кем-то в тюрьме. Мы предоставим данные о том, кто участвовал в разговоре и где он происходил», – отметила ведущая.

Слушания по делу Алвеса завершены. Защита попросила оправдать футболиста, Дани отказался от последнего слова