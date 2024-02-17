Алвес планировал сбежать в Бразилию в случае временного освобождения. Он говорил об этом сокамерникам (Tarde AR)
Дани Алвес хотел сбежать в Бразилию в случае временного освобождения из тюрьмы.
С января 2023 года Дани Алвес находится под стражей по обвинению в изнасиловании женщины в ночном клубе Sutton в Барселоне в декабре 2022-го. 14 ноября стало известно, что суд завершил расследование. Прокуратура требует для футболиста 9 лет лишения свободы. Максимальное наказание за изнасилование – 12 лет тюремного заключения.
Судебное разбирательство по этому делу проходило с 5 по 7 февраля. Суд по просьбе прокурора оставил Алвеса под стражей до вынесения приговора.
В эфире программы Tarde AR на канале Fiesta прозвучала информация о том, что экс-игрок «Барселоны» планировал сбежать в Бразилию в случае временного освобождения. У южноамериканской страны нет соглашения об экстрадиции с Испанией.
По словам соведущей передачи Сильвии Саламо, Алвес неоднократно говорил сокамерникам о своих планах. Один из них рассказал об этом Саламо.
«Это не первый раз, когда мне удается поговорить с кем-то в тюрьме. Мы предоставим данные о том, кто участвовал в разговоре и где он происходил», – отметила ведущая.
Слушания по делу Алвеса завершены. Защита попросила оправдать футболиста, Дани отказался от последнего слова
и за безногим побежал,
слепой увидел это дело,
и всё глухому рассказал.
(НАШИ ДНИ)
Во-первых, есть такая порода людей: балаболы. Ну вот не умеют держать рот на замке и всё тут. Уверен, что ты сам лично несколько таких в своей жизни встречал.
Во-вторых, в замкнутом пространстве и тем более в заключении, психология людей может сильно меняться. Если ты не бывалый сиделец знающий чë почëм, то скорее всего будешь в состоянии стресса, если тебя кинут в тюряжку. А значит не будешь в состоянии на 100% контролировать своё поведение,, речи и эмоции.
Не зря именно к "первоходам" чаще всего сажают "подсадных уток" в виде специально предназначенных для этого сидельцев, которые отлично умеют в психологию и втираться в доверие.
Но в случае с Алвешом там может быть банальное недержание своих мыслей в голове. Проще говоря: болтун.
Но вот зачем в камере трепать о своих планах? Вот это вызывает сомнения.