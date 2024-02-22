Рэтклифф назвал «Ман Сити» и «Ливерпуль» врагами «МЮ»: «Хотелось бы сбросить обоих с насеста. Но нам есть чему поучиться у них»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Джим Рэтклифф Футбол

Джим Рэтклифф назвал «Ливерпуль» и «Ман Сити» врагами «Манчестер Юнайтед».

В то же время совладелец «Манчестер Юнайтед» отметил, что клубу есть чему поучиться у соперников.

«Нам есть чему поучиться у нашего шумного соседа («Манчестер Сити» – Sports.ru) и другого соседа. В конце концов, они враги.

Больше всего мне хотелось бы сбросить обоих с их насеста (Рэтклифф отсылает к фразе экс-тренера «МЮ» сэра Алекса Фергюсона, заявлявшего о «Ливерпуле» в 2002-м: «Моим главным вызовом было сбросить «Ливерпуль» с их гребаного насеста» – Sports.ru). Они уже какое-то время находятся на хороших позициях, и нам есть чему поучиться у обоих.

Они разумно организованы, внутри этих организаций – замечательные люди, которые работают в хорошей, элитной среде с целями.

Я очень уважаю их, но они все еще враги», – заявил Рэтклифф.

Сбросить «Ливерпуль» с гребаного насеста. Правда о легендарной фразе Алекса Фергюсона

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5 комментариев
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Трешток пошел))
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Посмотрим , посмотрим - деньги есть и Глейзеры больше не мешают .
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о боже..
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Ну бросаться такими фразами в самом начале это не самая лучшая идея
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