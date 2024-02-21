Ямаль стал самым юным игроком в истории плей-офф ЛЧ. Вингеру «Барселоны» 16 лет и 223 дня

Теги Барселона серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Наполи рекорды Ламин Ямаль Футбол

Ламин Ямаль установил рекорд Лиги чемпионов.

Вингер «Барселоны» вышел в стартовом составе на матч против «Наполи» в 1/8 финала.

В возрасте 16 лет и 223 дней он стал самым молодым футболистом, когда-либо принимавшим участие в игре плей-офф.

На групповом этапе Ямаль сыграл в каждом матче и отметился одной результативной передачей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Наполи» – «Барселона». Хвича, Осимхен, Педри, Ямаль и Левандовски играют. Онлайн-трансляция

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16 комментариев
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Ямаль, да дорог
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Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
ума хватает только коверкать названия клубов, игроков и академий?
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Ответ igls54
Ямаль, да дорог
Уже был такой дорогой! В итоге стал дешёвым, и почти никому не нужным. Нельзя столько играть, в таком возрасте.
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Каталонцы похоже не хотят учиться даже на своих ошибках, будет как с Фати, загубят карьеру и здоровье очередному тинейджеру, в погоне за сиюминутной выгодой.
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