Ямаль стал самым юным игроком в истории плей-офф ЛЧ. Вингеру «Барселоны» 16 лет и 223 дня

Ламин Ямаль установил рекорд Лиги чемпионов.

Вингер «Барселоны» вышел в стартовом составе на матч против «Наполи» в 1/8 финала.

В возрасте 16 лет и 223 дней он стал самым молодым футболистом, когда-либо принимавшим участие в игре плей-офф.

На групповом этапе Ямаль сыграл в каждом матче и отметился одной результативной передачей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Наполи» – «Барселона». Хвича, Осимхен, Педри, Ямаль и Левандовски играют. Онлайн-трансляция