Боссы «Баварии» считают игроков ответственными за положение клуба. Им не хотят давать причину для оправданий, уволив Тухеля по ходу сезона, поэтому тренер уйдет летом

Теги Бавария бундеслига Германия возможные трансферы Томас Тухель Футбол

Стало известно, почему Томас Тухель уйдет из «Баварии» летом, а не сейчас.

Ранее появилась информация о том, что тренер покинет клуб по окончании сезона. Это их совместное решение.

В последние несколько дней в «Баварии» шли интенсивные обсуждения, по итогам которых клуб решил прекратить сотрудничество с Тухелем по окончании сезона. Учитывая множество проблем на поле и вне его, руководству было очевидно, что так продолжаться не может, пишет журналист Bild Тоби Альтшеффль.

Несмотря на это, «Бавария» хочет, чтобы Тухель доработал этот сезон. Ответственными за ситуацию считают игроков, и не хотят вновь давать причину для оправданий сменой тренера по ходу сезона.

Скоро «Бавария» официально объявит о принятом решении. Клуб намерен сделать «четкое» заявление по этому вопросу.

Тухель возглавил «Баварию» в марте 2023 года после увольнения Юлиана Нагельсманна. Под руководством 50-летнего специалиста мюнхенцы стали чемпионами Германии в прошлом сезоне.

Сейчас «Бавария» на восемь очков отстает от «Байера» после 22 туров Бундеслиги. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов команда проиграла «Лацио» (0:1).

На старте сезона «Бавария» проиграла «РБ Лейпциг» в матче за Суперкубок Германии (0:3), а из Кубка страны вылетела во 2-м раунде, проиграв «Саарбрюкену» (1:2) из третьего дивизиона.

У «Байера» уже +8! «Бавария» вдруг проиграла – «Бохуму» помогло второе за неделю удаление Упамекано

Материалы по теме

18 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Эмран Ибрагимов
Год назад когда Нагельсмана увольняли они не придерживались таких же принципов хотя тогда у Баварии по сравнению с нынешней ситувцией все было на порядок веселее
Да там уже другое руководство, что ж вы никак не научитесь. Под каждой новостью этот однотипный комментарий
+21
-1
+20
Всегда было интересно, почему спрос только с тренера, но с игроков никогда. Ни разу не видел новость, чтобы кому-то урезали зарплату или привязывали бы ее к результатам. Это было бы справедливо
+10
-1
+9
Год назад когда Нагельсмана увольняли они не придерживались таких же принципов хотя тогда у Баварии по сравнению с нынешней ситувцией все было на порядок веселее
+17
-13
+4
Боссы Бавария не хотят давать повод думать игрокам, что совершили ошибку уволив Нагельсмана и назначив Тухеля, поэтому его не уволят посреди сезона, а он уйдёт сам по окончании.
+1
0
+1
Првавильно. Как может быть виноват Тухель, если виноват Кейн
+2
-1
+1
Ответ Антуан
Другое руководство? Другие владельцы? Другой совет директоров? Может вам бы уже пора понять что какими-бы не были Салихамиджич и Кан "руководителями" делалось все с одобрения всех структур клуба. И сейчас Тухеля держать только ради сохранения хоть какого-то имиджа клуба. Вину вот на игроков перекладывают и т.д. Чтобы обелить именно клуб в провальной смене тренера.
А, ну раз виноваты владельцы, то признаюсь – сам являюсь совладельцем клуба за 50 евро в год, и на мне вина в увольнении Нагельсмана, получается(
+1
0
+1
Ответ Лимит Лимитович
Всегда было интересно, почему спрос только с тренера, но с игроков никогда. Ни разу не видел новость, чтобы кому-то урезали зарплату или привязывали бы ее к результатам. Это было бы справедливо
Таких обычно продают)
+1
0
+1
Тети Оли на них нет
+1
-1
0
такими темпами они даже 2 место не удержат
+3
-3
0
17 клубов бундеслиги не против
0
0
0
Игроки считают ответственными боссов клуба.
0
0
0
Дааа, кисловаты дела в Мюнхене
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий