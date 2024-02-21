Боссы «Баварии» считают игроков ответственными за положение клуба. Им не хотят давать причину для оправданий, уволив Тухеля по ходу сезона, поэтому тренер уйдет летом
Стало известно, почему Томас Тухель уйдет из «Баварии» летом, а не сейчас.
Ранее появилась информация о том, что тренер покинет клуб по окончании сезона. Это их совместное решение.
В последние несколько дней в «Баварии» шли интенсивные обсуждения, по итогам которых клуб решил прекратить сотрудничество с Тухелем по окончании сезона. Учитывая множество проблем на поле и вне его, руководству было очевидно, что так продолжаться не может, пишет журналист Bild Тоби Альтшеффль.
Несмотря на это, «Бавария» хочет, чтобы Тухель доработал этот сезон. Ответственными за ситуацию считают игроков, и не хотят вновь давать причину для оправданий сменой тренера по ходу сезона.
Скоро «Бавария» официально объявит о принятом решении. Клуб намерен сделать «четкое» заявление по этому вопросу.
Тухель возглавил «Баварию» в марте 2023 года после увольнения Юлиана Нагельсманна. Под руководством 50-летнего специалиста мюнхенцы стали чемпионами Германии в прошлом сезоне.
Сейчас «Бавария» на восемь очков отстает от «Байера» после 22 туров Бундеслиги. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов команда проиграла «Лацио» (0:1).
На старте сезона «Бавария» проиграла «РБ Лейпциг» в матче за Суперкубок Германии (0:3), а из Кубка страны вылетела во 2-м раунде, проиграв «Саарбрюкену» (1:2) из третьего дивизиона.
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