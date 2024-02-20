Модрич уйдет из «Реала» летом. Лука даже не рассматривал предложение войти в штаб Анчелотти, потому что хочет отыграть еще 1-2 сезона
Лука Модрич покинет «Реал» по окончании сезона.
Jutarnji List утверждает, что полузащитник не собирается переходить в тренерский штаб Карло Анчелотти и даже не рассматривал такую возможность.
38-летний футболист хочет продолжать играть. Он уйдет из мадридской команды и будет выступать еще один или два сезона – в зависимости от получаемой практики, уровня игры и пожеланий его семьи.
В текущем сезоне Модрич провел 20 матчей в Ла Лиге и отдал 4 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
В этом сезоне ему логично дали в начале отдохнуть,, чтоб не получил травму, так как было 2 диких года с кучей матчей за клуб и сборную(и ЧМ, и ЛН), причём по 120 минут зачастую, а он ключевой игрок и там, и там
Форму поэтому идеальную набрать не может пока, уверен, к концу сезона на свой уровень максимально вернётся
Еще 10 раз с Мадридом обдумают, уверен. Тем более, всегда чуть ли не в мае решали по итогу. На новости от СМИ сильно не полагался бы
с физухой у него всё в порядке, что показал матч с Барсой, где по сути Лука перевернул игру
но тут Анчелотти решил уже молодёжи больше шансов давать. Модрич спокойно 1-2 сезона отбегает в Мадриде