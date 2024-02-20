Модрич уйдет из «Реала» летом. Лука даже не рассматривал предложение войти в штаб Анчелотти, потому что хочет отыграть еще 1-2 сезона

Лука Модрич покинет «Реал» по окончании сезона.

Jutarnji List утверждает, что полузащитник не собирается переходить в тренерский штаб и даже не рассматривал такую возможность.

38-летний футболист хочет продолжать играть. Он уйдет из мадридской команды и будет выступать еще один или два сезона – в зависимости от получаемой практики, уровня игры и пожеланий его семьи.

В текущем сезоне провел 20 матчей в и отдал 4 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.