Модрич уйдет из «Реала» летом. Лука даже не рассматривал предложение войти в штаб Анчелотти, потому что хочет отыграть еще 1-2 сезона

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Лука Модрич Футбол

Лука Модрич покинет «Реал» по окончании сезона.

Jutarnji List утверждает, что полузащитник не собирается переходить в тренерский штаб Карло Анчелотти и даже не рассматривал такую возможность.

38-летний футболист хочет продолжать играть. Он уйдет из мадридской команды и будет выступать еще один или два сезона – в зависимости от получаемой практики, уровня игры и пожеланий его семьи.

В текущем сезоне Модрич провел 20 матчей в Ла Лиге и отдал 4 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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55 комментариев
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Конечно хотелось бы, чтобы он завершил карьеру именно на Бернабеу, но если человек мотивирован и хочет продолжать заниматься любимым делом, никто не вправе его за это осудить. Он и так дал Мадриду очень многое, вписав свое имя золотыми буквами в историю клуба. Тем более я не сомневаюсь, что если он захочет затем вернуться в Мадрид и работать в структуре клуба, то ему точно не откажут.
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Очень жаль, время бежит неумолимо, какой бы прекрасный игрок не был, но 35-40 лет это предел для любого мастера и легенды в проф.футболе, к коим Модрич безусловно относится.....((
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Что ж, хочет играть, пусть играет. И денег еще заработает. заслужил это право. И пусть вернется в Реал когда-нибудь.
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Ответ Великий Алонсо
Очень жаль, время бежит неумолимо, какой бы прекрасный игрок не был, но 35-40 лет это предел для любого мастера и легенды в проф.футболе, к коим Модрич безусловно относится.....((
Еще недавно казалось, что такой предел это 32-34 года.
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+13
Ответ я купил Джили!!!
Комментарий скрыт
Как ты деньги на Джили?)
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+13
пару лет можно подзаработать ещё неплохо , спасибо за все маэстро)
+13
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+11
Помню, как они одновременно с Павлюченко пришли в Тоттенхем. Ну а дальше вы знаете...
+11
0
+11
По этому сезону делать о Луке выводы не стал бы, но что он хочет играть постоянно - понятно
В этом сезоне ему логично дали в начале отдохнуть,, чтоб не получил травму, так как было 2 диких года с кучей матчей за клуб и сборную(и ЧМ, и ЛН), причём по 120 минут зачастую, а он ключевой игрок и там, и там
Форму поэтому идеальную набрать не может пока, уверен, к концу сезона на свой уровень максимально вернётся

Еще 10 раз с Мадридом обдумают, уверен. Тем более, всегда чуть ли не в мае решали по итогу. На новости от СМИ сильно не полагался бы
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Ответ Edson Barbosa
пару лет можно подзаработать ещё неплохо , спасибо за все маэстро)
заработать он может и после 40 лет, а сейчас спокойно усилит любой топ клуб

с физухой у него всё в порядке, что показал матч с Барсой, где по сути Лука перевернул игру

но тут Анчелотти решил уже молодёжи больше шансов давать. Модрич спокойно 1-2 сезона отбегает в Мадриде
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Любой выбор Луки никто не осудит. Если чувствует что может ещё что-то дать футболу, пусть играет конечно же. Конечно хотелось бы чтобы он завершил карьеру в Реале, и шансы были, но к сожалению возраст своё всё-таки возьмёт. Легендарный Модрич, как жаль что твоё шествие в Мадридском Реале подходит к концу. Игрок - эпоха, величайший Лука.
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Хочу, чтобы Модрич продолжил играть в Европе.
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Лука отдал «Мадриду» всё и даже больше, и как бы грустно нам ни было, в любом случае поддержу любое решение Модрича относительно своего будущего!
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Было здорово если бы завершил карьеру в родном Динамо Загреб
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Вместе с Кроссом пускай в Юве едут, поиграют год-другой в Серии А, а у них в это время будет учиться ювентийская молодежь
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Ответ King_X
По этому сезону делать о Луке выводы не стал бы, но что он хочет играть постоянно - понятно В этом сезоне ему логично дали в начале отдохнуть,, чтоб не получил травму, так как было 2 диких года с кучей матчей за клуб и сборную(и ЧМ, и ЛН), причём по 120 минут зачастую, а он ключевой игрок и там, и там Форму поэтому идеальную набрать не может пока, уверен, к концу сезона на свой уровень максимально вернётся Еще 10 раз с Мадридом обдумают, уверен. Тем более, всегда чуть ли не в мае решали по итогу. На новости от СМИ сильно не полагался бы
Возможно последние пару лет он хочет отыграть с минимальным давлением и просто получать удовольствие от игры. В Реале этого не будет, а в том же МЛС или родном Загребе проведет с кайфом последние годы карьеры
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Грех у саудитов пару годков мяч не попинать, заработать праправнукам, главное на жаре здоровье не убить! Удачи тебе, Лука!
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жалко деда
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в Интер)
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Ну тогда к шейхам или в MLS.
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Ответ Арсений Чернобаев
Мне кажется, что если из грандов или просто крутых клубов никто не возьмет, он бы не затерялся в родном Динамо Загреб или в Турецких клубах. Наверное, если не возьмут то это лучшие варианты
Почему же? Вполне могут взять. То же Милан, Ювентус, Боруссия. Думаю его опыт был бы полезен челсийской молодёжи.
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Ответ я купил Джили!!!
Комментарий скрыт
Как его выпнули?
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Ответ Vinnipukh Vinni
Нормальное прощание. Что там не так? После ЧЕ уедет либо на ближний восток, либо в США.
Ну как-то не очень красиво получается, по моему мнению, если эти истории с игровым временем — правда.
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Ответ Calcio24
Вместе с Кроссом пускай в Юве едут, поиграют год-другой в Серии А, а у них в это время будет учиться ювентийская молодежь
Кроос ещё в Реале сезон два попылить может.
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Посмотрим. Пока нет официальной информации. Если это так, то достойно проводим легенду. Лука Модрич великий игрок и достойный человек.
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Миллер уже чековую книжку достаёт?
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Какое-то скомканное, на мой взгляд, получается прощание с легендой, если, конечно, последние новости правдивы.
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Нетрудно представить, что пожелает семья.
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Ответ Lindeman
Было здорово если бы завершил карьеру в родном Динамо Загреб
Там же были какие то уголовные дела, связанные с Модричем и президентом клуба
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Ответ Vinnipukh Vinni
А в чём проблема? Мадрид считает, что он уже не тянет на стартовый состав, а он ещё хочет играть. Обычная история. Что такого должен сделать Мадрид, чтобы всё было правильно? Вариантов нет. Либо Модрич смирится и закончит карьеру (или уйдёт в другую команду), либо Мадрид в ущерб себе даст ему играть столько, сколько он хочет. Других вариантов нет. Но его никто не выгоняет. Закончится контракт и каждый пойдёт своей дорогой.
Лука вполне тянет на стартовый состав, просто он не молод, в любой момент может начаться спад и т.д., а новых игроков лучше наигрывать заранее. С точки зрения руководителей клуба - решение понятное
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Ответ Vinnipukh Vinni
Это просто жизнь, а не кино. Все (или почти все) фаны Барселоны хотели, чтобы Месси закончил карьеру в Барселоне, но получилось иначе. Ничего не поделать.
Вспомнил, и так больно стало…
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