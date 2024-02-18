Модрич не хочет продлевать контракт с «Реалом». Он считает, что сидит в запасе из-за ставки клуба на молодежь, а не из-за своей игры (Relevo)

Лука Модрич недоволен своим положением в «Реале».

По данным Relevo, полузащитник разочарован, потому что чувствует, что обещания, данные ему перед продлением контракта в 2023-м, не были выполнены. Ожидалось, что хорват будет играть, если не будет травмирован.

Однако из-за прихода и прогресса и Орельена Тчуамени Лука регулярно оставался в запасе. Утверждается, что это вызвало злость Модрича. Он чувствует, что сидит в запасе скорее из-за ставки клуба на молодежь, нежели из-за своей игры.

Модрич надеялся, что сможет завершить карьеру в « », выполняя важную роль, чего не происходит. Из-за нынешней роли хавбек пока не намерен продлевать соглашение еще на один год.

Статистику Модрича можно изучить здесь.