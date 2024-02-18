Модрич не хочет продлевать контракт с «Реалом». Он считает, что сидит в запасе из-за ставки клуба на молодежь, а не из-за своей игры (Relevo)
Лука Модрич недоволен своим положением в «Реале».
По данным Relevo, полузащитник разочарован, потому что чувствует, что обещания, данные ему перед продлением контракта в 2023-м, не были выполнены. Ожидалось, что хорват будет играть, если не будет травмирован.
Однако из-за прихода Джуда Беллингема и прогресса Эдуардо Камавинга и Орельена Тчуамени Лука регулярно оставался в запасе. Утверждается, что это вызвало злость Модрича. Он чувствует, что сидит в запасе скорее из-за ставки клуба на молодежь, нежели из-за своей игры.
Модрич надеялся, что сможет завершить карьеру в «Реале», выполняя важную роль, чего не происходит. Из-за нынешней роли хавбек пока не намерен продлевать соглашение еще на один год.
Статистику Модрича можно изучить здесь.
Тебе предлагают контракт? Предлагают, не выгоняют.
Возмущаться, что играть должен ты, а не молодые, ну извини.
Модрич = Футбол⚽️!
Объективно, пришло время прощаться. И желательно - с большими трофеями.
Третий вариант - Динамо Загреб.
Молодежь поджимает.
Лука и сейчас полезнее того же Себальоса. И уверен через год тоже будет его сильнее. Но основу уже не тянет на постоянке.
Будь то Модрич, Мбаппе, Неймар или Месси
Мало того, у них уже сложившееся глубокое мнение о людях на основе на 70% фейковых новостей. Мбаппе вредный завистник, Неймар интригант, Месси еще кто-то.
Во дела
Модрич ближе к 70 минуте уже откровенно не добегает, и использовать его как раньше нельзя. Тут остаётся только поглубже в оборону опуститься, чтобы не бегать прессинговать на чужой половине и экономить силы, но у Реала уже как есть Камавинга С Тчуамени, так что места для Модрича нет.
Какое бы решение он не принял,Лука часть истории Мадрида.Одна из легенда клуба без сомнений,это была славная охота!