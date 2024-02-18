Модрич не хочет продлевать контракт с «Реалом». Он считает, что сидит в запасе из-за ставки клуба на молодежь, а не из-за своей игры (Relevo)

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Лука Модрич Орельен Тчуамени Эдуардо Камавинга Джуд Беллингем Футбол

Лука Модрич недоволен своим положением в «Реале».

По данным Relevo, полузащитник разочарован, потому что чувствует, что обещания, данные ему перед продлением контракта в 2023-м, не были выполнены. Ожидалось, что хорват будет играть, если не будет травмирован.

Однако из-за прихода Джуда Беллингема и прогресса Эдуардо Камавинга и Орельена Тчуамени Лука регулярно оставался в запасе. Утверждается, что это вызвало злость Модрича. Он чувствует, что сидит в запасе скорее из-за ставки клуба на молодежь, нежели из-за своей игры.

Модрич надеялся, что сможет завершить карьеру в «Реале», выполняя важную роль, чего не происходит. Из-за нынешней роли хавбек пока не намерен продлевать соглашение еще на один год.

Статистику Модрича можно изучить здесь.

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57 комментариев
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Чувак, ну не в 38 лет возмущаться недостатком практики. Тут либо принимаешь очевидное, либо едешь в СА, Америку, или куда - то там ещё. Даже Роналду с Месси поняли, и соскочили.
Тебе предлагают контракт? Предлагают, не выгоняют.
Возмущаться, что играть должен ты, а не молодые, ну извини.
+154
-24
+130
Ответ Кирилл Польский
Чувак, ну не в 38 лет возмущаться недостатком практики. Тут либо принимаешь очевидное, либо едешь в СА, Америку, или куда - то там ещё. Даже Роналду с Месси поняли, и соскочили. Тебе предлагают контракт? Предлагают, не выгоняют. Возмущаться, что играть должен ты, а не молодые, ну извини.
Да больше чем уверен что накидывают на вентилятор)
+87
-5
+82
К сожалению лучшие дни Модрича уже подходят к концу. Да, он все также может выйти и решить своими действиями исход матча в свою пользу, но уже физически проседает. Хотя даже пешком может тривелой в атакующую треть поля отправлять бразильцев на рандеву с голкиперами соперников. Легенда.
+78
-16
+62
Ответ Chev Chellios
Ну объективно Луку не хватает на 2 полноценных матча подряд. Уходить надо вовремя, еще 2 года назад.
Ну нет, спад только в этом сезоне стал заметен.
+35
-8
+27
и в этом клуб прав на 100%
+17
-5
+12
Ответ Кирилл Польский
Чувак, ну не в 38 лет возмущаться недостатком практики. Тут либо принимаешь очевидное, либо едешь в СА, Америку, или куда - то там ещё. Даже Роналду с Месси поняли, и соскочили. Тебе предлагают контракт? Предлагают, не выгоняют. Возмущаться, что играть должен ты, а не молодые, ну извини.
Ты читал новость полностью? Потому что ощущение такое, что не читал. Если ему действительно давали обещание, то недовольство вполне оправдано. Другой вопрос - было ли такое обещание, и зачем в принципе давать такие обещания...
+15
-4
+11
Это будет грустный день, когда Лука покинет «Мадрид»
Модрич = Футбол⚽️!
+18
-9
+9
Ответ BAGRAM-1989
Модрич - атлет мирового класса. Легендарный хавбек Мадридского Реала. Это выдумки СМИ. Это очень сдержанный и умный игрок. У него впереди годы карьеры, возможно, за пределами Испании. Спасибо, Мастер!
Прямо годы карьеры, ему уже 38 🤷
+10
-3
+7
Ну объективно Луку не хватает на 2 полноценных матча подряд. Уходить надо вовремя, еще 2 года назад.
+27
-20
+7
Понятное дело что играть в каждом матче по 90 Модрич уже не может , но то как как глухо он сел в запас имхо абсолютно несправедливо. Он не настолько просел по качеству игры , чтобы настолько не давать ему игровое время
+6
-1
+5
Лука великий. И очень долго казалось, что у него нет возраста. Но все же в этом сезоне заметен спад на фоне его всегда невероятной игры.

Объективно, пришло время прощаться. И желательно - с большими трофеями.
+9
-5
+4
Либо СА, либо США.
Третий вариант - Динамо Загреб.
+4
0
+4
Ответ Chev Chellios
Ну объективно Луку не хватает на 2 полноценных матча подряд. Уходить надо вовремя, еще 2 года назад.
Два года назад? Дед только год назад провел достойный чемпионат мира и дошел до полуфинала ЧМ и ЛЧ в статусе основного полузащитника, выиграл Кубок Короля, какой еще два года назад. Только в этом сезоне проседает, и то только потому, что в основе есть кому поиграть. В условном Бетисе или Астон Вилле он бы играл в основе и точно борозду не портил.
+4
0
+4
Модрич - атлет мирового класса. Легендарный хавбек Мадридского Реала. Это выдумки СМИ. Это очень сдержанный и умный игрок. У него впереди годы карьеры, возможно, за пределами Испании. Спасибо, Мастер!
+7
-3
+4
Ответ Chev Chellios
Ну объективно Луку не хватает на 2 полноценных матча подряд. Уходить надо вовремя, еще 2 года назад.
Он в прошлом году был лучшим в составе Мадрида. Вот такие болельщики)))
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Когда ни будь этот день должен прийти.
Молодежь поджимает.
Лука и сейчас полезнее того же Себальоса. И уверен через год тоже будет его сильнее. Но основу уже не тянет на постоянке.
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Футболист в возрасте 38 лет не должен жаловаться на недостаточное количество игрового времени в топ-клубе. Он сам должен понимать, что его время уходит.
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проводим Луку летом с золотом ЛаЛиги)) если ещё ЛЧ зацепим вообще норм. Он заслужил достойные красивые проводы
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Не устаю поражаться, как люди любую пургу из новости воспринимают за чистую монету и давай обсуждать))
Будь то Модрич, Мбаппе, Неймар или Месси

Мало того, у них уже сложившееся глубокое мнение о людях на основе на 70% фейковых новостей. Мбаппе вредный завистник, Неймар интригант, Месси еще кто-то.

Во дела
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Ответ zloba124
Игры за сбоную опровергают мнения о спаде...
Подготовиться к 2-3 играм ещё можно, а вот выдерживать дистанцию длиной в сезон уже не получается.

Модрич ближе к 70 минуте уже откровенно не добегает, и использовать его как раньше нельзя. Тут остаётся только поглубже в оборону опуститься, чтобы не бегать прессинговать на чужой половине и экономить силы, но у Реала уже как есть Камавинга С Тчуамени, так что места для Модрича нет.
+2
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+2
При всём уважении к Луке,пора уже молодых выпускать на постоянной основе.
Какое бы решение он не принял,Лука часть истории Мадрида.Одна из легенда клуба без сомнений,это была славная охота!
+2
0
+2
Ответ Замкнул в пустые
Прямо годы карьеры, ему уже 38 🤷
Хорватия, США, Япония.
+2
0
+2
Ответ Кирилл Польский
Чувак, ну не в 38 лет возмущаться недостатком практики. Тут либо принимаешь очевидное, либо едешь в СА, Америку, или куда - то там ещё. Даже Роналду с Месси поняли, и соскочили. Тебе предлагают контракт? Предлагают, не выгоняют. Возмущаться, что играть должен ты, а не молодые, ну извини.
Не думаю что он там сильно возникает. Не в его стиле
+1
0
+1
Ответ Игорь Новиков
Лука великий. И очень долго казалось, что у него нет возраста. Но все же в этом сезоне заметен спад на фоне его всегда невероятной игры. Объективно, пришло время прощаться. И желательно - с большими трофеями.
Игры за сбоную опровергают мнения о спаде...
+3
-2
+1
У меня всего один вопрос , мы Белингема, Браима и Гюлера зачем брали , чтобы Модрич на этой позиции в свои 38 лет играл ?
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Когда его выпускали, было видно, что уже не успевает и появляются ошибки. На таком уровне за прошлые заслуги ставить в состав никого не будут. При всём огромном к нему уважении, результаты клуба важнее.
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Очень уважаю Луку как футболиста и восхищаюсь его действиями на поле. Еще лет 15-20 назад его можно было ставить в основу на все матчи без проблем, но сейчас у футболиста на его позиции такой объем черновой работы, который он уже просто физически не вывозит без потери качества. Условный Тчуамени его просто физически перебегает в полтора раза, поэтому для команды Модрич все еще полезен, но как опция, игрок подмены. Кроме того, с приходом Джуда явно поменялась система действий в середине поля, и Модрич в числе «пострадавших»
+1
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Ответ Chev Chellios
Ну объективно Луку не хватает на 2 полноценных матча подряд. Уходить надо вовремя, еще 2 года назад.
А что, за последние два года он не является полезным человеком для Мадрида? Или как только не можешь все матчи тарабанить от звонка да звонка в топ-клубе, значит надо уходить? Может быть минуты Модрича не соответствуют лично его ожиданиям, но для Мадрида он и сейчас полезен, был полезен последние два года в том числе, и может быть полезен весной. А то ты так пишешь, как будто эти два года он для Мадрида обыкновенный балласт, но это и близко не так.
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Лука прав.
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Модрич вполне тянет по игре, если давалось такое обещание, то гнев оправдан
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