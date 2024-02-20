Анчелотти предложил Модричу войти в тренерский штаб «Реала». Лука еще не принял решения о будущем, приоритет 38-летнего хорвата – продолжение карьеры

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Лука Модрич Футбол

Карло Анчелотти предложил Луке Модричу войти в тренерский штаб «Реала».

По данным The Athletic, Модрич благодарен Анчелотти за предоставленную возможность, однако в настоящий момент его приоритетом является продолжение карьеры игрока.

Отмечается, что продление контракта с 38-летним полузащитником, истекающего этим летом, выглядит маловероятным, но не исключено полностью. При этом хорват еще не принял решение о своем будущем и сосредоточен на успешном завершении текущего сезона и выступлении на Евро-2024.

В нынешнем сезоне Модрич принял участие в 20 матчах Ла Лиги, начав 10 из них в стартовом составе, и отметился голом и 4 ассистами. Его подробная статистика доступна здесь.

Смотрите матчи Лиги Паулиста и обзоры на Sports.ru. Будущий игрок «Реала» Эндрик забил «Коринтиансу»!

 

Трансляции проходят при поддержке Winline: подарок всем к рестарту еврокубков.

Статистика Чемпионата Паулиста

Календарь Чемпионата Паулиста

Реклама 18+. ООО «Управляющая компания НКС».
Erid: 2SDnjenkn5W

Материалы по теме

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Masturbator3000
Комментарий скрыт
я не знаю балластов, раздающих голевые передачи в решающих матчах победной Лиги чемпионов, если они все такие, хотелось бы еще парочку в Реал
+10
-2
+8
Это было бы великолепно!
+4
-1
+3
Было б неплохо!!!
+2
-1
+1
Ответ Masturbator3000
Комментарий скрыт
4 года? Прошлые сезоны были на высочайшем уровне в его исполнении, да и в этом сезоне его уровень все еще высок, хоть уже и не может показывать его на протяжении 90 минут
+3
-2
+1
Лука отдал «Мадриду» всё и даже больше, и как бы грустно нам ни было, в любом случае поддержим любое решение Модрича относительно своего будущего!
+1
-1
0
Было бы красиво, но возможность заработать в пустыне лишнюю сотку миллионов не даст этому случиться
+2
-2
0
Хорватский Жирков:) Молодой и перспективный все еще)
+1
-1
0
Было бы здорово. Модрич как многому научится. Как Зидан научился у Анчелотти.
0
0
0
Ну тут понятно. 20 лямов в штабе не заплатят.
0
0
0
Ответ pit4er
Было бы красиво, но возможность заработать в пустыне лишнюю сотку миллионов не даст этому случиться
Сотку Модричу уже не дадут.
+4
-4
0
Ответ pit4er
Было бы красиво, но возможность заработать в пустыне лишнюю сотку миллионов не даст этому случиться
Сотка миллионов лишней не бывает)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий