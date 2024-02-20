Анчелотти предложил Модричу войти в тренерский штаб «Реала». Лука еще не принял решения о будущем, приоритет 38-летнего хорвата – продолжение карьеры

Карло Анчелотти предложил Луке Модричу войти в тренерский штаб «Реала».

По данным The Athletic, благодарен за предоставленную возможность, однако в настоящий момент его приоритетом является продолжение карьеры игрока.

Отмечается, что продление контракта с 38-летним полузащитником, истекающего этим летом, выглядит маловероятным, но не исключено полностью. При этом хорват еще не принял решение о своем будущем и сосредоточен на успешном завершении текущего сезона и выступлении на Евро-2024.

В нынешнем сезоне Модрич принял участие в 20 матчах Ла Лиги, начав 10 из них в стартовом составе, и отметился голом и 4 ассистами. Его подробная статистика доступна здесь.

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