Роднина о пиве на стадионах: «Какое это имеет отношение к спорту? Если клубы говорят, что это прибыль, то за 30 лет хорошо бы научиться зарабатывать деньги. Уже устали от этого проекта!»

Теги премьер-лига Россия болельщики Ирина Роднина Государственная дума стадионы алкоголь и спорт Футбол

Ирина Роднина считает, что клубы должны зарабатывать помимо продажи пива.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы высказалась по теме возможного возвращения пива на футбольные стадионы.

«Я вот поражаюсь! Мы с комитетом по спорту и минздравом только и рассматриваем вопрос: пить пиво на стадионах или не пить, брать деньги у букмекерских компаний или нет. Хорошо бы рассматривать проекты, которые связаны с развитием спорта в нашей стране, а не данные инициативы.

Уже устали мы от этого проекта! Сколько можно?! Какое это имеет отношение к спорту? Пить пиво во время футбольного матча или нет – как это связано с вопросами спорта? Если футбольные клубы говорят, что для них это прибыль, то за все тридцать лет, которые существует профессиональный спорт в России, хорошо бы им было за это время научиться зарабатывать деньги. Если наши футбольные клубы, конечно, считают себя профессиональными», – сказала Роднина.

В России запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года.

Депутат Свищев за пиво на стадионах: «Не вижу логики в позиции Минздрава – чем стадион отличается от театров, концертов, дискотек? Не надо считать болельщиков алкоголиками, они не пить приходят»

Мостовой не против пива на стадионах: «Понимаю риски: если наши люди пьют, то до последнего, не могут обойтись одним бокалом»

Колосков об алкоголе на стадионах: «Я бы и водку разрешил – должен быть хороший барчик, где можно обсудить футбол, выпить рюмку-две и пивком запить. Это не помеха, а помощь нашему футболу!»

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77 комментариев
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Ещё какой-нибудь айди вкорячьте, сразу заработки взлетят.
+82
-2
+80
Ответ d.xoxlov
Ещё какой-нибудь айди вкорячьте, сразу заработки взлетят.
Фигурка зато у них пипец как зарабатывает) Сотни миллионов грантами выделяются каждый год.
+46
0
+46
Почему она комментирует то, в чем вообще не разбирается?
Роднина и - футбол, маркетинг, экономика? Уже подташнивает читать комментарии этой женщины о чём-либо, рейтинг бредовых высказываний можно уже собирать…
+37
-3
+34
Роднина чего ты свой рот не открывала,когда продавали на стадионе пиво, во время ЧМ по футболу в России в 2018г?Какое отношение тогда пиво имело к спорту?И почему рос потреб надзор тогда молчал ?
+25
-2
+23
Народный избранник типа. Извините, но Валуев на её фоне просто академик. Да, я знаю насколько это жестоко звучит, но эта тётка напоминает бабок со двора.
+18
-1
+17
А что делает в ГосДуме гражданка США ? Разве это не запрещенно законом? Или я ошибаюсь, и Роднина отказалась от гражданства Америки?
+18
-1
+17
Нет слов этот бред комментировать
+17
-4
+13
Ответ Александр Жердин
А что делает в ГосДуме гражданка США ? Разве это не запрещенно законом? Или я ошибаюсь, и Роднина отказалась от гражданства Америки?
там была дюжина лиц с двойным гражданством на проверке, но как-то все затихло, то есть закон о запрете двойного гражданства для членов Федерального собрания принимался лишь с целью публично показать холопам/крестьянам лицемерное отношение к западному паспорту
+10
-1
+9
Объясните ей, что не спортсмены пить на стадионах будут
+8
-1
+7
Ответ Федя Букин
или контраргументов, как и у большинства отписавшихся в этой новости?
Нет, именно сложно подобрать слова, что бы прокомментировать этот бред . Человек абсолютно отрешен от реальности. Эта женщина , как и большинство ее коллег абсолютно не компетентны в подобных вопросах и уж тем более не знают и не понимают что думает по этому поводу народ. Ей бы молчать вообще, да кнопочки нажимать.
+6
0
+6
Как там фигурка, дофига денег зарабатывает?
+7
-1
+6
Права в том, что пиво со спортом никак не связано, но на футбольный стадион приходят не спортом заниматься, а отдохнуть, посмотреть шоу, пиво под для веселья лишним не будет (ЧМ18 подтвердил) Спортсменам его никто не навязывает. Футболистам перед игрой его не предполагают.
+6
0
+6
А какое отношение к спорту имеет сидение на стадионе и просмотр матча? Это и не спорт, это отдых, развлечение.
Пиво же зрителям предлагается продавать, а не игрокам команд.
+5
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+5
Ответ Валера Баралгин
Почему она комментирует то, в чем вообще не разбирается? Роднина и - футбол, маркетинг, экономика? Уже подташнивает читать комментарии этой женщины о чём-либо, рейтинг бредовых высказываний можно уже собирать…
Как он у вас в очистке работал?(с)
+7
-2
+5
Лучше бы водку с пивом на стадионах разрешили, даже в одну посуду, чем букмекеров. От буков больше вреда в социальном плане, чем от наркомании.

И методы у буков такие же как у наркоторговцев = подсаживают через "попробовать" (бонусы на счет при регистрации), играющие подсаживают не играющих (давай попробуй!).

Только у буков еще более агрессивные схемы продвижения, включая "легальную" рекламу с НЛП по телевизору, навязчивую баннерную рекламу, продвижение среди подростков через спонсорство различных мероприятий, проплаченную рекламу у стримеров/блоггеров и прочих "агентов влияния" в этой среде.

Букмекерское лобби смогло легализоваться в спорте, а пивное - нет. Не хватило денег.
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Ответ Володька
Как там фигурка, дофига денег зарабатывает?
А Вы разве никогда не видели?? У всех же фигуристов на форме реклама и логотипы фирм-спонсоров... Я, правда, тоже никогда не видел 🤓
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Так спортом на футбольном поле занимается только 22 человека. Зрители пришли за зрелищем и хорошо провести время. ИМХО буки большее зло!
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Ответ Dmitry Orlov
>Почему она комментирует то, в чем вообще не разбирается? Комментаторы спортса же комментируют спорт, политику, экономику, а иногда и военку.
Ты по себе то не суди. Тут реально есть люди разбирающиеся и в спорте , и в экономике, и даже в военке.
И так, на заметку тебе . Даже те люди , которые якобы шарят в военке, и занимают высокие посты - совершают ошибки! Представь себе. Открытие для тебя ? О_о
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Ответ Владимир Владимир
Народный избранник типа. Извините, но Валуев на её фоне просто академик. Да, я знаю насколько это жестоко звучит, но эта тётка напоминает бабок со двора.
Бабки со двора имеют неоспоримые аргументы, в отличие от нее
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Согласен, какое отношение к спорту имеет его просмотр простым людом?
Вот Роднина за 30 лет чему научилась? Ненавидеть пиво?..
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Адекватные люди устали от таких вот тупоголовых депутатов как Роднина
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Говорящая глупости голова
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Почему она постоянно комментирует футбольные темы? Кому ее мнение об этом интересно?
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Ответ Федя Букин
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На сайте Президентского фонда культурных инициатив появились заявки от Евгения Плющенко, Татьяны Навки и Ильи Авербуха на получение грантов для проведение ледовых шоу. Суммы оказались немаленькие.

Татьяна Навка подала заявку на получение гранта в размере почти 60 млн рублей. Они ей необходимы для проведения «серии показов грандиозных ледовых шоу в России в 2023-2024 годах». Всего на реализацию проекта планируется потратить 229 080 000 рублей, из которых 59 970 000 – средства гранта, 169 110 000 – софинансирование.

Евгений Плющенко просит грант на ледовые шоу «Русские сезоны» и «Снегурочка». Общая сумма расходов на реализацию проекта – 154 444 770 рублей, из которых 59 304 770 – это грант, еще 95 140 000 – софинансирование.

Илья Авербух готовит театрализованное ледовое представление «Письма любви». Для этого ему нужно 116 072 577 рублей, 34 886 500 это грант, 81 186 077 – софинансирование.
При этом суммы - лишь небольшая часть от необходимых расходов.

Ну да, как месячная зарплата футболиста
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Иришка по водочке больше
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-1
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Ответ Злодей Спб
Лучше бы водку с пивом на стадионах разрешили, даже в одну посуду, чем букмекеров. От буков больше вреда в социальном плане, чем от наркомании. И методы у буков такие же как у наркоторговцев = подсаживают через "попробовать" (бонусы на счет при регистрации), играющие подсаживают не играющих (давай попробуй!). Только у буков еще более агрессивные схемы продвижения, включая "легальную" рекламу с НЛП по телевизору, навязчивую баннерную рекламу, продвижение среди подростков через спонсорство различных мероприятий, проплаченную рекламу у стримеров/блоггеров и прочих "агентов влияния" в этой среде. Букмекерское лобби смогло легализоваться в спорте, а пивное - нет. Не хватило денег.
потому что один человек может просадить конторе миллион рублкей в сутки, а болельщик на стадионе выпьет от силы два литра пива
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Так они и хотят зарабатывать на matchday, как во всем мире. А на чем по мнению этой тупой клуши они должны заработать?
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Почему вообще считается, что человек, достигший успеха в спорте, априори может в чем то другом? Вот конкретный пример Родниной - глупа и омерзительна как человек, хотя фигуристкой была хорошей.
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Ирина, если устали, уходите.
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мда.. напоминаю, что молчание - золото!
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