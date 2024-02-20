Роднина о пиве на стадионах: «Какое это имеет отношение к спорту? Если клубы говорят, что это прибыль, то за 30 лет хорошо бы научиться зарабатывать деньги. Уже устали от этого проекта!»

Ирина Роднина считает, что клубы должны зарабатывать помимо продажи пива.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы высказалась по теме возможного возвращения пива на футбольные стадионы.

«Я вот поражаюсь! Мы с комитетом по спорту и минздравом только и рассматриваем вопрос: пить пиво на стадионах или не пить, брать деньги у букмекерских компаний или нет. Хорошо бы рассматривать проекты, которые связаны с развитием спорта в нашей стране, а не данные инициативы.

Уже устали мы от этого проекта! Сколько можно?! Какое это имеет отношение к спорту? Пить пиво во время футбольного матча или нет – как это связано с вопросами спорта? Если футбольные клубы говорят, что для них это прибыль, то за все тридцать лет, которые существует профессиональный спорт в России, хорошо бы им было за это время научиться зарабатывать деньги. Если наши футбольные клубы, конечно, считают себя профессиональными», – сказала Роднина.

В России запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года.

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