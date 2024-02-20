Роднина о пиве на стадионах: «Какое это имеет отношение к спорту? Если клубы говорят, что это прибыль, то за 30 лет хорошо бы научиться зарабатывать деньги. Уже устали от этого проекта!»
Ирина Роднина считает, что клубы должны зарабатывать помимо продажи пива.
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы высказалась по теме возможного возвращения пива на футбольные стадионы.
«Я вот поражаюсь! Мы с комитетом по спорту и минздравом только и рассматриваем вопрос: пить пиво на стадионах или не пить, брать деньги у букмекерских компаний или нет. Хорошо бы рассматривать проекты, которые связаны с развитием спорта в нашей стране, а не данные инициативы.
Уже устали мы от этого проекта! Сколько можно?! Какое это имеет отношение к спорту? Пить пиво во время футбольного матча или нет – как это связано с вопросами спорта? Если футбольные клубы говорят, что для них это прибыль, то за все тридцать лет, которые существует профессиональный спорт в России, хорошо бы им было за это время научиться зарабатывать деньги. Если наши футбольные клубы, конечно, считают себя профессиональными», – сказала Роднина.
В России запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года.
Депутат Свищев за пиво на стадионах: «Не вижу логики в позиции Минздрава – чем стадион отличается от театров, концертов, дискотек? Не надо считать болельщиков алкоголиками, они не пить приходят»
Мостовой не против пива на стадионах: «Понимаю риски: если наши люди пьют, то до последнего, не могут обойтись одним бокалом»
Колосков об алкоголе на стадионах: «Я бы и водку разрешил – должен быть хороший барчик, где можно обсудить футбол, выпить рюмку-две и пивком запить. Это не помеха, а помощь нашему футболу!»
Роднина и - футбол, маркетинг, экономика? Уже подташнивает читать комментарии этой женщины о чём-либо, рейтинг бредовых высказываний можно уже собирать…
Пиво же зрителям предлагается продавать, а не игрокам команд.
И методы у буков такие же как у наркоторговцев = подсаживают через "попробовать" (бонусы на счет при регистрации), играющие подсаживают не играющих (давай попробуй!).
Только у буков еще более агрессивные схемы продвижения, включая "легальную" рекламу с НЛП по телевизору, навязчивую баннерную рекламу, продвижение среди подростков через спонсорство различных мероприятий, проплаченную рекламу у стримеров/блоггеров и прочих "агентов влияния" в этой среде.
Букмекерское лобби смогло легализоваться в спорте, а пивное - нет. Не хватило денег.
И так, на заметку тебе . Даже те люди , которые якобы шарят в военке, и занимают высокие посты - совершают ошибки! Представь себе. Открытие для тебя ? О_о
Вот Роднина за 30 лет чему научилась? Ненавидеть пиво?..
Татьяна Навка подала заявку на получение гранта в размере почти 60 млн рублей. Они ей необходимы для проведения «серии показов грандиозных ледовых шоу в России в 2023-2024 годах». Всего на реализацию проекта планируется потратить 229 080 000 рублей, из которых 59 970 000 – средства гранта, 169 110 000 – софинансирование.
Евгений Плющенко просит грант на ледовые шоу «Русские сезоны» и «Снегурочка». Общая сумма расходов на реализацию проекта – 154 444 770 рублей, из которых 59 304 770 – это грант, еще 95 140 000 – софинансирование.
Илья Авербух готовит театрализованное ледовое представление «Письма любви». Для этого ему нужно 116 072 577 рублей, 34 886 500 это грант, 81 186 077 – софинансирование.
При этом суммы - лишь небольшая часть от необходимых расходов.
Ну да, как месячная зарплата футболиста