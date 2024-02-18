Суарес мог перейти в «Реал» в 2014-м, а не в «Барсу»: «Все шло как надо, но из-за укуса Кьеллини интерес «Мадрида» упал»

Теги Джорджо Кьеллини Барселона Реал Мадрид Ла Лига Луис Суарес Футбол

Луис Суарес рассказал, что мог оказаться в «Реале», а не в «Барселоне».

По словам бывшего нападающего «блауграны» и «Атлетико», он мог перейти в «Мадрид» в 2014 году перед чемпионатом мира. В то лето Луис в итоге перешел из «Ливерпуля» в «Барселону».

«Мой агент общался с «Реалом». Перед ЧМ-2014 «Мадрид» хотел подписать меня, и все шло как надо. Они думали продать Бензема в «Арсенал», все уже было сделано.

Когда начался чемпионат мира, «Барса» включилась в гонку, и, очевидно, я предпочел «Барсу». Из-за ситуации с укусом (Суарес укусил Джорджо Кьеллини за плечо во время матча ЧМ-2014 – Sports.ru) интерес «Мадрида» упал, а «Барса» стала более заинтересованной.

У меня были оба варианта, и я выбрал «Барсу», потому что это была моя мечта», – сказал уругваец в интервью La Mesa.

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86 комментариев
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Наверное, самое лучшее подписание Барселоны за последнее десятилетие.
Эль Пистолеро был на невероятном уровне в Каталонии.
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Он выбрал Барсу, потому что у Реала пропал интерес
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
Очень смешно)
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Ответ Бронислав Каминский
А Суарес третьим бомбардиром в истории Барселоны
И выиграл 2 ЗБ в эпоху Месси и Роналду
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Ответ Real_v_dushe
Комментарий скрыт
Суарес зависимый игрок? От кого? Иди пересмотри что он вытворял за Ливерпуль в сезоне 2013-2014, когда у Ливерпуля в полузащите бегали Лейва и всякие Аллены. Сам создавал и сам забивал
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От укусов не только у мадрида падает 😁
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
Читать новость не пробовали ?)

Реал хотел купить Суареса из-за того, что уже был готов продать Бензема в Арсенал.
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это сейчас он так говорит, а раньше меня за Аякс и Ливерпуль он говорил, что любит Реал))
+16
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Суарес эталонный нападающий,покорил АПЛ, Ла Лигу, одно из лучших подписаний как Барселоны, так и Ливерпуля.
+13
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От сделки все выиграли
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Ответ Кирилл
Наверное, самое лучшее подписание Барселоны за последнее десятилетие. Эль Пистолеро был на невероятном уровне в Каталонии.
Жаль, что расстались с ним так по-свински.
+11
-2
+9
И хорошо, что тебя не оказалось в Мадриде
BBC 3 🏆 великое трио
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+9
То что было все к лучшему, с тех пор Реал с Бензема на острие выиграл еще 4 ЛЧ, не факт что с Суаресом было бы также.
+10
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+8
Ответ Real_v_dushe
Это очевидно для меня лично, за ним в Ливерпуле особо не следил, но в Ла Лиге есть его игра за АТМ и бчк, там все видно и понятно. Без покериста в составе Кусарес играл на уровне сегодняшнего Левандовски в бчк. Хороший уровень для напада, но не определяющий ни в каком виде и никакое не вау.
Ну, если не следил, то для чего пытаешься тут навязать свое мнение? В соло вытащил Ливерпуль в 2014. Уругвай опозорился против Коста-Рики на ЧМ без Луиса, но стоило ему выйти против Англии, как Суарес отправил их отдыхать двумя шикарными голами. Суарес всегда делал разницу
+8
-1
+7
Да, тогда многие газеты писали, что переход вот-вот состоится, жаль что этого не произошло. В Барселоне был чертовски хорош, а их трио вместе с Месси и Неймаром на многих наводило ужас. Но у истории нет сослагательного наклонения, Карим стал легендой Мадрида, самым титулованным игроком клуба, Суарес легендой Барселоны, все довольны)
+12
-6
+6
Кстати, из-за любви кое-кого к Бензема в Мадриде не оказалось множество топ форвардов. Начиная с того же Вильи, Левандовского и прочих. Но кому-то в 2019 вдруг ударило в голову подписать целого Йовича из Айнтрахта с одним сезоном на сносном уровне, а не условного Гризманна в 2018 или все того же Суареса в 2014
+9
-4
+5
Об этой истории многие в курсе. Самый смешной момент в этой истории произошел когда Перес сказал "Suarez is not a very good player". Суарес тогда с огромным запасом был самым лучшим форвардом мира. Помню его еще в 2013 Арсенал хотел купить, который предлагал 40 миллионов+1 фунт)
+6
-2
+4
Ответ Штаны Габора Кирая
Время всё расставило по своим местам. Бензема - легенда всего мирового футбола, который в 34 года в соло затащил для Реала ЛЧ и взял заслуженный ЗМ. Кусарес в 34 доигрывал в Атлетико, разумеется если был в состоянии выйти на поле.
Кусарес в 34 привёл Атлетико к чемпионству. Атлетико (!)
+7
-3
+4
Ответ Leon Petov
По сути да, у Карима ЗМ и в 3 раза больше голов в ЛЧ
Только вот в 2014-м никаких предпосылок к ЗМ у Бензема не было, и с 2014-го по 2019-й Суарес выглядел головы на 3 сильнее Карима
+7
-3
+4
Ответ Ruslan3132
ну да, Гризман же показал свой класс в бчк
И что с этого? Один из лучших игроков Евро-16 и двух ЧМ. Тащил Атлетико и Сосьедад. Неудачный период в Барсе, где он находился не в своей тарелке вообще не показатель
+4
-1
+3
В итоге Реал был прав, Бензема стал одним из лучших игроков в истории Реала и выиграл золотой мяч.
+19
-16
+3
Ответ Red_Marlboro_
И выиграл 2 ЗБ в эпоху Месси и Роналду
Тут скорее больше ценна его Пичичи в 2016году)Выиграть эту награду,когда Месси и Криш играли в Примере....Тот же Бензема ее выиграл только после ухода Месси
+5
-3
+2
Ответ as009595@icloud.com
Да как и с Месси тоже так же расстались и не захотели вернуть
Месси не смогли сохранить, а Суареса просто выгнали.
+2
0
+2
Ответ alexus-1990
Спасибо Куману
И Бартомеу
+2
0
+2
Ответ Висита Эльмурзаев
В итоге Реал был прав, Бензема стал одним из лучших игроков в истории Реала и выиграл золотой мяч.
А Суарес третьим бомбардиром в истории Барселоны
+11
-9
+2
Ответ Sss Qqq
Комментарий скрыт
Три ЛЧ подряд - манятреблы и прочие "победы и рекорды" мсн, добытые в тяжёлом бою против Алавесов и Леганесов.
+17
-15
+2
вот как укус поменял жизнь)
+2
0
+2
Ответ Castor Troy
Он выбрал Барсу, потому что у Реала пропал интерес
Потому что Барса заинтересовалась
+1
0
+1
Ответ wadwill13
кроме кьелини... тот делал 40 уколов...
Кьелини выиграл 9 чемпионатов Италии и чемпионат Европы.
+1
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Ответ Евгений Куинджи
Суарес эталонный нападающий,покорил АПЛ, Ла Лигу, одно из лучших подписаний как Барселоны, так и Ливерпуля.
По моему мнению, Луис ближе всех из тех, кого я видел, подобрался к идеалу нападающего. Иногда вообще казалось, что у него нет слабых мест.
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