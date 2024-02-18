Суарес мог перейти в «Реал» в 2014-м, а не в «Барсу»: «Все шло как надо, но из-за укуса Кьеллини интерес «Мадрида» упал»
Луис Суарес рассказал, что мог оказаться в «Реале», а не в «Барселоне».
По словам бывшего нападающего «блауграны» и «Атлетико», он мог перейти в «Мадрид» в 2014 году перед чемпионатом мира. В то лето Луис в итоге перешел из «Ливерпуля» в «Барселону».
«Мой агент общался с «Реалом». Перед ЧМ-2014 «Мадрид» хотел подписать меня, и все шло как надо. Они думали продать Бензема в «Арсенал», все уже было сделано.
Когда начался чемпионат мира, «Барса» включилась в гонку, и, очевидно, я предпочел «Барсу». Из-за ситуации с укусом (Суарес укусил Джорджо Кьеллини за плечо во время матча ЧМ-2014 – Sports.ru) интерес «Мадрида» упал, а «Барса» стала более заинтересованной.
У меня были оба варианта, и я выбрал «Барсу», потому что это была моя мечта», – сказал уругваец в интервью La Mesa.
Эль Пистолеро был на невероятном уровне в Каталонии.
Реал хотел купить Суареса из-за того, что уже был готов продать Бензема в Арсенал.
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