Суарес мог перейти в «Реал» в 2014-м, а не в «Барсу»: «Все шло как надо, но из-за укуса Кьеллини интерес «Мадрида» упал»

Луис Суарес рассказал, что мог оказаться в «Реале», а не в «Барселоне».

По словам бывшего нападающего «блауграны» и «Атлетико», он мог перейти в «Мадрид» в 2014 году перед чемпионатом мира. В то лето в итоге перешел из «Ливерпуля» в «Барселону».

«Мой агент общался с « ». Перед ЧМ-2014 «Мадрид» хотел подписать меня, и все шло как надо. Они думали продать Бензема в «Арсенал», все уже было сделано.

Когда начался чемпионат мира, «Барса» включилась в гонку, и, очевидно, я предпочел «Барсу». Из-за ситуации с укусом (Суарес укусил за плечо во время матча ЧМ-2014 – Sports.ru) интерес «Мадрида» упал, а «Барса» стала более заинтересованной.

У меня были оба варианта, и я выбрал «Барсу», потому что это была моя мечта», – сказал уругваец в интервью La Mesa.