«Реал» планирует купить Холанда в 2025-м. Кейна не подписали именно из-за планов на форварда «Ман Сити» (Cadena SER)

«Реал» не отказывается от намерения приобрести Эрлинга Холанда.

Журналист Франсиско Хосе Дельгадо в эфире Cadena SER сообщил, что подписание (« ») не повлияет на планы мадридцев на форварда « ».

Утверждается, что Харри Кейн не был приобретен именно потому, что «Реал» собирался пригласить в период действия потенциального контракта с англичанином.

Испанская команда намерена приобрести норвежца летом 2025 года. Если бы Мбаппе отказался от перехода в « » этим летом, купить Холанда постарались бы в 2024-м.