«Реал» планирует купить Холанда в 2025-м. Кейна не подписали именно из-за планов на форварда «Ман Сити» (Cadena SER)
«Реал» не отказывается от намерения приобрести Эрлинга Холанда.
Журналист Франсиско Хосе Дельгадо в эфире Cadena SER сообщил, что подписание Килиана Мбаппе («ПСЖ») не повлияет на планы мадридцев на форварда «Манчестер Сити».
Утверждается, что Харри Кейн не был приобретен именно потому, что «Реал» собирался пригласить Холанда в период действия потенциального контракта с англичанином.
Испанская команда намерена приобрести норвежца летом 2025 года. Если бы Мбаппе отказался от перехода в «Реал» этим летом, купить Холанда постарались бы в 2024-м.
Нападение: Мбаппе - Холланд - Эндрик
Полузащита: Винисиус - Беллингем - Родриго
Защита: Камавинга - Тчуамени - Вальверде
и Карвахаль в 45 лет по правой бровке на безглютеновой диете за всех этих галактикос отрабатывает 😂😂😂
Звучит как оправдание 😂. Типо я не купил порш, потому что хотел ламбу
Сейчас бы Реал решить вопрос с защитниками, Карвахаль уже не молодой, Алаба сдаёт, прям сейчас нет ни одного доступного ЦЗ, кроме Начо.
Анчелотти все воспевают дифирамбы, что справляется без ЦЗ, но найдется команда, которая накажет Реал по крупному, по другому запоют