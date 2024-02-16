«Реал» планирует купить Холанда в 2025-м. Кейна не подписали именно из-за планов на форварда «Ман Сити» (Cadena SER)

Теги Бавария ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Харри Кейн Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Футбол

«Реал» не отказывается от намерения приобрести Эрлинга Холанда.

Журналист Франсиско Хосе Дельгадо в эфире Cadena SER сообщил, что подписание Килиана МбаппеПСЖ») не повлияет на планы мадридцев на форварда «Манчестер Сити».

Утверждается, что Харри Кейн не был приобретен именно потому, что «Реал» собирался пригласить Холанда в период действия потенциального контракта с англичанином.

Испанская команда намерена приобрести норвежца летом 2025 года. Если бы Мбаппе отказался от перехода в «Реал» этим летом, купить Холанда постарались бы в 2024-м.

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59 комментариев
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Ответ Евгений Куинджи
В итоге остались с грантой (Хоселу)
Которая пока что едет, как неплохая Subaru Impreza
+50
-4
+46
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Не забывайте, что у Реала ещё есть Эндрик. Понятное дело, что это пока кот в мешке, но авансы ему уже сейчас выдают серьезные. Если этим летом придет Мбаппе, а через год ещё и Холанд это будет команда запрещённая на Земле и на Луне
Знаменитая схема 4-3-3?

Нападение: Мбаппе - Холланд - Эндрик
Полузащита: Винисиус - Беллингем - Родриго
Защита: Камавинга - Тчуамени - Вальверде

и Карвахаль в 45 лет по правой бровке на безглютеновой диете за всех этих галактикос отрабатывает 😂😂😂
+31
0
+31
«Кейна не подписали из-за желания купить Холланда..»
Звучит как оправдание 😂. Типо я не купил порш, потому что хотел ламбу
+34
-13
+21
новый сериал про Реал.
+22
-6
+16
Не забывайте, что у Реала ещё есть Эндрик. Понятное дело, что это пока кот в мешке, но авансы ему уже сейчас выдают серьезные. Если этим летом придет Мбаппе, а через год ещё и Холанд это будет команда запрещённая на Земле и на Луне
+21
-5
+16
Вот Реалу только Кейна с его везением не хватает))
+14
-2
+12
Ответ xbfy7wncvc
«Кейна не подписали из-за желания купить Холланда..» Звучит как оправдание 😂. Типо я не купил порш, потому что хотел ламбу
В итоге остались с грантой (Хоселу)
+21
-9
+12
Ответ Кулёс
...чакыр, оливер, мансано и клаттенбург. И все знают, кстати, какой из составов этих кудесников принес больше трофеев)
Эрнандес Эрнандес,Евребё,Айтекин
+13
-5
+8
Ответ Уэмбли Стедиум
Размечтались .Холланду и в Манчестере комфортно
господа, шляпы долой - у нас на ветке официальный представитель одного из лучших игроков мира!
+7
0
+7
Ответ Евгений Куинджи
В итоге остались с грантой (Хоселу)
Хоселу >> Леванголский в этом сезоне
+6
-1
+5
Ответ александр модов
ничего хорошего в этом для клуба увы нет. Галактикос толком ничего не выиграли, хотя играли красиво.
Не выиграли они из-за того, что был тупо перекос в атаку. В защите ни кого толкового, плюс отпустили лучшего в мире опорника, а замену ему так и не нашли.
+5
0
+5
Размечтались .Холланду и в Манчестере комфортно
+10
-6
+4
Ответ Cearvm
Беллингем, Мбаппе, Холанд... Перес собирает новый галактикос? Звучит как-то слишком идеально.
ничего хорошего в этом для клуба увы нет. Галактикос толком ничего не выиграли, хотя играли красиво.
+5
-2
+3
полмиллиарда и он ваш
+5
-2
+3
Ответ Евгений Куинджи
В итоге остались с грантой (Хоселу)
Ну неплохо играет,когда ему время дают так то.И денег на зп сэкономили знатно,не надо рычаги искать всякие.
+3
0
+3
А было время когда у Переса в команде одновременно числились Роналдо, Рауль, Мориентес и Оуэн..
+5
-3
+2
А что так у всех "бомбит" то ? Ну перейдет и перейдет. Пусть там все в Реале соберутся и Клопп пусть это все возглавит через год, интересно же будет посмотреть. Все таки "команда" берет титулы, а не один игрок. А МС в плане игры ничего не поменяется, только голы распределяться по всем игрокам атаки. С Холандом все таки игра МС упрощается( это не значит что это плохо). Без негатива.
+3
-1
+2
С халандом это будет имба команда. Че там перес фифу играет😂
+3
-2
+1
Ответ Маноло Санчис
Не выиграли они из-за того, что был тупо перекос в атаку. В защите ни кого толкового, плюс отпустили лучшего в мире опорника, а замену ему так и не нашли.
Зидану-игроку приписываются следующие слова про уход Макелеле: «Зачем покрывать “Бентли” новым слоем краски, если вы только что потеряли двигатель?»
+1
0
+1
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Не забывайте, что у Реала ещё есть Эндрик. Понятное дело, что это пока кот в мешке, но авансы ему уже сейчас выдают серьезные. Если этим летом придет Мбаппе, а через год ещё и Холанд это будет команда запрещённая на Земле и на Луне
но зм по традиции достанется аргентинскому гнусу))
+7
-6
+1
Беллингем, Мбаппе, Холанд... Перес собирает новый галактикос? Звучит как-то слишком идеально.
+4
-3
+1
а Эндрика для клубного музея купили?
+1
0
+1
Ответ Arthurino
Которая пока что едет, как неплохая Subaru Impreza
Ну к слову, Хоселу нормально справляется и забивает, ожидали наоборот худшего сценария.
+2
-1
+1
Ответ Boni R
новый сериал про Реал.
Сериал превратится на Реальном
+2
-2
0
Ответ Алексей Ларёв
Ну неплохо играет,когда ему время дают так то.И денег на зп сэкономили знатно,не надо рычаги искать всякие.
Согласен, как игрок ротации, на подмене отлично справляется, главное доволен положением, не ноет, выходит и забивает, помогает команде, старается. Явно превзошёл ожидания, помню, когда его взяли, было много насмешек.
0
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Ответ xbfy7wncvc
«Кейна не подписали из-за желания купить Холланда..» Звучит как оправдание 😂. Типо я не купил порш, потому что хотел ламбу
Кейн - это рейндж ровер. выглядит круто, едет офигенно, полгода не можешь его завести
0
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Ответ Alex Serpen
Знаменитая схема 4-3-3? Нападение: Мбаппе - Холланд - Эндрик Полузащита: Винисиус - Беллингем - Родриго Защита: Камавинга - Тчуамени - Вальверде и Карвахаль в 45 лет по правой бровке на безглютеновой диете за всех этих галактикос отрабатывает 😂😂😂
Кстати, если в Реал придет условный Нагельсман, у которого защита иногда выше середины поля в атаке, то пара цз Камавинга-Тчуамени могла бы быть удивительной.
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Ответ Уэмбли Стедиум
Размечтались .Холланду и в Манчестере комфортно
Он тебе сам на ушко об этом шепнул?)
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Ответ Jlaw
полмиллиарда и он ваш
тебе на карту переводить?
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По опыту того же Реала, слишком много звезд не есть хорошо, должны быть работяги типо Макелеле, Камавинги и других

Сейчас бы Реал решить вопрос с защитниками, Карвахаль уже не молодой, Алаба сдаёт, прям сейчас нет ни одного доступного ЦЗ, кроме Начо.

Анчелотти все воспевают дифирамбы, что справляется без ЦЗ, но найдется команда, которая накажет Реал по крупному, по другому запоют
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