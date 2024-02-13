Пеп Гвардиола: «Даже у Месси и Роналду не было таких показателей в возрасте Холанда. Эрлинг играет на самой сложной позиции, вокруг него 4-5 игроков. Но он забивал везде»

Пеп Гвардиола похвалил Эрлинга Холанда, вернувшегося после травмы.

« молод. Он играет на самой сложной позиции на поле. Его окружают четыре или пять игроков. Я сказал ему, что нужен позитивный настрой и что голы придут. Дело не только в голах, не только в этом. Он должен воодушевлять своих товарищей по команде.

Такому высокому парню нелегко вернуться после травмы. Он жаждет забивать голы, но ему нужно расслабиться.

Эрлинг очень силен. Он хорошо адаптировался. У нас прекрасная команда, которая легко принимает новичков. Нужен один день – и игрок становится частью коллектива. Эрлинг прочувствовал это с первого же дня.

Мы никогда не давили на него, требуя забивать, и он прекрасно справился с ситуацией. Посмотрите на его показатели, в таком возрасте даже у и таких не было. Он забивал везде, где был, и мы рады, что он с нами. Он пропустил два месяца, но мы довольны, что теперь он вернулся», – сказал главный тренер « ».

У Холанда 51 гол за 50 матчей АПЛ в старте «Ман Сити». Никто не забивал больше