Пеп Гвардиола: «Даже у Месси и Роналду не было таких показателей в возрасте Холанда. Эрлинг играет на самой сложной позиции, вокруг него 4-5 игроков. Но он забивал везде»

Теги Криштиану Роналду Манчестер Сити премьер-лига Англия Лионель Месси Пеп Гвардиола Эрлинг Холанд Футбол

Пеп Гвардиола похвалил Эрлинга Холанда, вернувшегося после травмы.

«Эрлинг молод. Он играет на самой сложной позиции на поле. Его окружают четыре или пять игроков. Я сказал ему, что нужен позитивный настрой и что голы придут. Дело не только в голах, не только в этом. Он должен воодушевлять своих товарищей по команде.

Такому высокому парню нелегко вернуться после травмы. Он жаждет забивать голы, но ему нужно расслабиться.

Эрлинг очень силен. Он хорошо адаптировался. У нас прекрасная команда, которая легко принимает новичков. Нужен один день – и игрок становится частью коллектива. Эрлинг прочувствовал это с первого же дня.

Мы никогда не давили на него, требуя забивать, и он прекрасно справился с ситуацией. Посмотрите на его показатели, в таком возрасте даже у Месси и Роналду таких не было. Он забивал везде, где был, и мы рады, что он с нами. Он пропустил два месяца, но мы довольны, что теперь он вернулся», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

У Холанда 51 гол за 50 матчей АПЛ в старте «Ман Сити». Никто не забивал больше

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14 комментариев
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навряд ли холанд будет долго играть на таком уровне. масивный он, после 30 тяжело будет ему
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Ждём теперь голов в каждом матче от Эрлинга
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Роналду из вингеров в нападающие перешёл только к 22 годам, а Холанду сейчас 23 и он всё время играл нападающего, как можно сравнивать?
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