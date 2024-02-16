Эктор Бельерин: «У всех вопросы, когда Иглесиас красит ногти, а я иду на показ мод. Выбешивает. У футболистов можно кое-чему поучиться»

Эктор Бельерин высказался о критике в адрес футболистов.

«Это смешно. Когда футболисты делают что-то недостаточно маскулинное, им постоянно говорят: «Занимайся футболом». PlayStation? Быстрые машины? Здесь нечего критиковать. Но когда накрасил ногти, когда я иду на показ мод, появляются вопросы.

Меня это просто выбешивает. Это уменьшает пространство для творчества, дискуссий, прогресса. Любой, кого я встречаю, готов меня чему-нибудь научить. Думаю, это футболисты могут кое-чему поучить других», – сказал защитник « ».

Бельерин призывает клубы меньше летать и не использовать новые майки в каждой игре: «Мы могли бы ездить на поездах. Футбол все больше зависит от денег и становится элитарным»