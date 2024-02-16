Эктор Бельерин: «У всех вопросы, когда Иглесиас красит ногти, а я иду на показ мод. Выбешивает. У футболистов можно кое-чему поучиться»
Эктор Бельерин высказался о критике в адрес футболистов.
«Это смешно. Когда футболисты делают что-то недостаточно маскулинное, им постоянно говорят: «Занимайся футболом». PlayStation? Быстрые машины? Здесь нечего критиковать. Но когда Борха Иглесиас накрасил ногти, когда я иду на показ мод, появляются вопросы.
Меня это просто выбешивает. Это уменьшает пространство для творчества, дискуссий, прогресса. Любой, кого я встречаю, готов меня чему-нибудь научить. Думаю, это футболисты могут кое-чему поучить других», – сказал защитник «Бетиса».
Бельерин призывает клубы меньше летать и не использовать новые майки в каждой игре: «Мы могли бы ездить на поездах. Футбол все больше зависит от денег и становится элитарным»
Первый был когда он публично объявил об уходе из сборной из-за Рубиалеса.
И теперь про то, что он где-то там ногти накрасил.
Прям вот хочется уважать человека за такие инфоповоды.
Любого могут осудить за что попало. Женщину, мужчину. Обычного человека. Публичную личность могут похвалить или осудить из каждого утюга. Это входило в «стоимость билета».
да и клубы перестанут на тебя надеятся!