Эктор Бельерин: «У всех вопросы, когда Иглесиас красит ногти, а я иду на показ мод. Выбешивает. У футболистов можно кое-чему поучиться»

Теги Бетис Ла Лига Эктор Бельерин Борха Иглесиас стиль Футбол

Эктор Бельерин высказался о критике в адрес футболистов.

«Это смешно. Когда футболисты делают что-то недостаточно маскулинное, им постоянно говорят: «Занимайся футболом». PlayStation? Быстрые машины? Здесь нечего критиковать. Но когда Борха Иглесиас накрасил ногти, когда я иду на показ мод, появляются вопросы.

Меня это просто выбешивает. Это уменьшает пространство для творчества, дискуссий, прогресса. Любой, кого я встречаю, готов меня чему-нибудь научить. Думаю, это футболисты могут кое-чему поучить других», – сказал защитник «Бетиса».

Бельерин призывает клубы меньше летать и не использовать новые майки в каждой игре: «Мы могли бы ездить на поездах. Футбол все больше зависит от денег и становится элитарным»

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13 комментариев
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Ну по сути, чем они занимаются вне футбола это их личное дело и глупо упрекать и лезть в чужую жизнь.
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Я второй раз слышу про этого Борху Иглесиаса.
Первый был когда он публично объявил об уходе из сборной из-за Рубиалеса.
И теперь про то, что он где-то там ногти накрасил.
Прям вот хочется уважать человека за такие инфоповоды.
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Ответ Marina_Greta
Ну по сути, чем они занимаются вне футбола это их личное дело и глупо упрекать и лезть в чужую жизнь.
Согласен, но только это последнее, о чем хочется читать на спортивном сайте в тематике футбола
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Хороший защ был, но видимо со временем показы мод стали интереснее
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Эктор неправ. В том смысле, что если даже НЕ футболист занимается чем-то «недостаточно» маскулинным, его могут осудить.
Любого могут осудить за что попало. Женщину, мужчину. Обычного человека. Публичную личность могут похвалить или осудить из каждого утюга. Это входило в «стоимость билета».
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выбешивает....так 99,9% интересуются хайпом и им этот хайп подсовывают со всех сторон...
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фак, Эктор! ну закончи ты уже с футболом, и от тебя отстанут!
да и клубы перестанут на тебя надеятся!
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Ответ Никита Алексеев
Согласен, но только это последнее, о чем хочется читать на спортивном сайте в тематике футбола
Тут согласна... Хочется видеть больше статей интересных, свежих новостей а порой из сайта делают какой-то гламурный журнал или сайт, сплетни всякие о личной жизни, измены, разводы...
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Ответ Marina_Greta
Тут согласна... Хочется видеть больше статей интересных, свежих новостей а порой из сайта делают какой-то гламурный журнал или сайт, сплетни всякие о личной жизни, измены, разводы...
Такой вот, спортивный медиабизнес.
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Ответ Marina_Greta
Тут согласна... Хочется видеть больше статей интересных, свежих новостей а порой из сайта делают какой-то гламурный журнал или сайт, сплетни всякие о личной жизни, измены, разводы...
ну так пишите эти интересные статьи, или вы правда думаете, что условный любитель лгбт игорь новиков сразу начнет делать аналитику на 100 тысяч символов, стоит только перестать тащить сюда желтуху? да и показательно, сколько комментариев даже под играми команд РПЛ - и сколько под очередной новостью про трансов/эрмосо/путина, так что приоритет спортса очевиден.
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