Моуринью об «МЮ»: «Чертовски сложная работа. Выиграть ЛЕ и выйти в ЛЧ было здорово. Хотите сказать, у нас были Роналду, Руни, Видич?»
Жозе Моуринью считает, что хорошо поработал в «Манчестер Юнайтед».
Португалец тренировал «Ман Юнайтед» с 2016 по 2018 год.
«Конечно, это [второе место с «МЮ»] не главное мое достижение. Для меня главное достижение – когда уходишь домой с кубком или медалью. Но это была чертовски сложная работа. Выиграть Лигу Европы в первый сезон было здорово, выйти в Лигу чемпионов – тоже.
Если посмотреть на команду, которая играла в том финале... Если ты хочешь поработать, то ты работаешь. Ромеро, Валенсия, Дэйли Блинд, Крис Смоллинг, Дармиан. Эррера, Погба, Феллайни, Мата, Рэшфорд. Хотите сказать, там были Рио, Видич, Руни, Роналду, ван дер Сар, Скоулз?
Мы отлично поработали, заняли второе место. В третьем сезоне мы проиграли несколько матчей, уступили «Ливерпулю». Это был мой последний матч. А потом клуб решил сменить тренера.
Прошло много лет, но я люблю клуб, люблю фанатов. Надеюсь, что все наладится. Жду, когда «Ман Юнайтед» станет тем «Ман Юнайтед», что в твои времена, как можно скорее. Тем «Ман Юнайтед», который заставлял влюбляться в себя», – сказал Моуринью в интервью Рио Фердинанду.
Моуринью о периоде в «МЮ»: «Никто не справился лучше меня. То второе место – одно из главных моих достижений»
А Погба после ЧМ2018)
Он последний кто брал хоть какие то евротрофеи, но фанатам пофиг , ну вот жуйте
Но тут же фанаты не понимают, что бы взять апл с таким составом, то должны были звезды сойтись, ну вот как раз как у Лестера
Мхитарян, Мата, Эррера еще были на пике.
Рэшфорд и Марсиаль были юны и даже пытались играть в футбол.
Не лучший состав в мире, но это и не победа в ЛЧ.
На ЛЕ и на тогда еще детский Аякс вполне хватало.
Вон с того состава Блинд сейчас пылит в основе Жироны, Мхитарян в основе Интера
- Второе место в группе с Фенером, Зарей и Феенордом
- Победа с минимальной разницей над Ростовом
- Победа в доп.время над Андерлехтом
- Победа с минимальной разницей над Сельтой
- 2-0 над Аяксом.
Стоимость состава: 725 млн евро. Выводы делайте сами.
Касаемо фанатов Моура - здесь всё просто: люди закомплексованные, которым нравятся всякие вожди и прочие воители с врагами, которые могут типа объединить. Насколько нужно любить абсолютно бестолковый футбол, который даже не про оборону, а про негатив, чтобы восхищаться португальцем? Те же Симеоне с Аллегри исповедуют как базовую вещь - оборону, но там абсолютно другой подход к футболу и к игрокам. Этот же может, простите, засрать только мозги. Он закончился после ухода из Реала, уверовав в то, что он непогрешимый идол.