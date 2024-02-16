Моуринью об «МЮ»: «Чертовски сложная работа. Выиграть ЛЕ и выйти в ЛЧ было здорово. Хотите сказать, у нас были Роналду, Руни, Видич?»

Жозе Моуринью считает, что хорошо поработал в «Манчестер Юнайтед».

Португалец тренировал «Ман Юнайтед» с 2016 по 2018 год.

«Конечно, это [второе место с «МЮ»] не главное мое достижение. Для меня главное достижение – когда уходишь домой с кубком или медалью. Но это была чертовски сложная работа. Выиграть Лигу в первый сезон было здорово, выйти в Лигу чемпионов – тоже.

Если посмотреть на команду, которая играла в том финале... Если ты хочешь поработать, то ты работаешь. Ромеро, Валенсия, Дэйли Блинд, Крис Смоллинг, Дармиан. Эррера, Погба, Феллайни, Мата, Рэшфорд. Хотите сказать, там были Рио, , , , ван дер Сар, Скоулз?

Мы отлично поработали, заняли второе место. В третьем сезоне мы проиграли несколько матчей, уступили «Ливерпулю». Это был мой последний матч. А потом клуб решил сменить тренера.

Прошло много лет, но я люблю клуб, люблю фанатов. Надеюсь, что все наладится. Жду, когда «Ман Юнайтед» станет тем «Ман Юнайтед», что в твои времена, как можно скорее. Тем « », который заставлял влюбляться в себя», – сказал Моуринью в интервью Рио Фердинанду.

Моуринью о периоде в «МЮ»: «Никто не справился лучше меня. То второе место – одно из главных моих достижений»