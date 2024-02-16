Моуринью об «МЮ»: «Чертовски сложная работа. Выиграть ЛЕ и выйти в ЛЧ было здорово. Хотите сказать, у нас были Роналду, Руни, Видич?»

Теги Манчестер Юнайтед Эдвин ван дер Сар Рио Фердинанд Неманя Видич Пол Скоулз Криштиану Роналду Уэйн Руни Жозе Моуринью премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Футбол

Жозе Моуринью считает, что хорошо поработал в «Манчестер Юнайтед».

Португалец тренировал «Ман Юнайтед» с 2016 по 2018 год.

«Конечно, это [второе место с «МЮ»] не главное мое достижение. Для меня главное достижение – когда уходишь домой с кубком или медалью. Но это была чертовски сложная работа. Выиграть Лигу Европы в первый сезон было здорово, выйти в Лигу чемпионов – тоже.

Если посмотреть на команду, которая играла в том финале... Если ты хочешь поработать, то ты работаешь. Ромеро, Валенсия, Дэйли Блинд, Крис Смоллинг, Дармиан. Эррера, Погба, Феллайни, Мата, Рэшфорд. Хотите сказать, там были Рио, Видич, Руни, Роналду, ван дер Сар, Скоулз?

Мы отлично поработали, заняли второе место. В третьем сезоне мы проиграли несколько матчей, уступили «Ливерпулю». Это был мой последний матч. А потом клуб решил сменить тренера.

Прошло много лет, но я люблю клуб, люблю фанатов. Надеюсь, что все наладится. Жду, когда «Ман Юнайтед» станет тем «Ман Юнайтед», что в твои времена, как можно скорее. Тем «Ман Юнайтед», который заставлял влюбляться в себя», – сказал Моуринью в интервью Рио Фердинанду.

Моуринью о периоде в «МЮ»: «Никто не справился лучше меня. То второе место – одно из главных моих достижений»

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53 комментария
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Моуринью тогда слили Погба,Санчес.Карма наказала их за это.
+36
-2
+34
Ответ Marina_Greta
Ну Моуринью в МЮ я считаю отработал нормально, взял трофей, все, что смог, сделал.
Никто лучше не работал в МЮ, по сути, после Фергюсона
+38
-4
+34
Ну Моуринью в МЮ я считаю отработал нормально, взял трофей, все, что смог, сделал.
+36
-6
+30
Ответ фк кабинет
Моуринью тогда слили Погба,Санчес.Карма наказала их за это.
Санчес после Арсенала закончил с большим футболом считай
А Погба после ЧМ2018)
+26
-1
+25
Если посудить, то с таким составом взять серебро и ЛЕ, то это и правда отличный результат. Другой вопрос, что на тот момент люди считали этот состав пригодным для взятия апл.
+11
-4
+7
Ответ фк кабинет
Моуринью тогда слили Погба,Санчес.Карма наказала их за это.
Да кого они там слили? Они даже за собой в туалете слить не в состоянии. Все шарлатаны глейзеры порешали
+8
-1
+7
Моур тогда сделал всё от него зависящее и даже больше
+10
-4
+6
Ответ xj62jj4qtm
Если посудить, то с таким составом взять серебро и ЛЕ, то это и правда отличный результат. Другой вопрос, что на тот момент люди считали этот состав пригодным для взятия апл.
Взять с тем составом ЛЕ - не великое достижение. Да и второе место в чемпионате - отличное достижение, но даже не сложнее чем прошлогоднее серебро Арсенала.
+8
-3
+5
Ответ Boni R
замолчи уже, третьи сутки болтаешь)
очередной клоун не понимает, что это спорцру выкладывает вью по частям
+5
0
+5
Ответ Глиномес
На самом деле любой состав пригоден для взятия апл, Лестер же брал Но тут же фанаты не понимают, что бы взять апл с таким составом, то должны были звезды сойтись, ну вот как раз как у Лестера
Лестер взял апл когда все почти то команды англии были в кризисе., очень сложно взять апл в период сити гвардиолы любым составом , и можно сказать что тот состав мю никак не был пригоден даже на второе место в апл и если вернуться в те годы то можно вспомнить что мю не покупал тех игроков которых требовал Моур , и даже с ними он занял 2 место и выиграл 3 трофея ,
+5
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+4
Ответ ten Hag
Никто лучше не работал в МЮ, по сути, после Фергюсона
Ну Ферги, это Ферги, один из лучших тренеров в истории АПЛ, тут не поспоришь, после него тяжело было держать такую же планку...
+3
0
+3
До сих пор не понимаю кто хейтит Жозе
Он последний кто брал хоть какие то евротрофеи, но фанатам пофиг , ну вот жуйте
+8
-5
+3
Ответ xj62jj4qtm
Если посудить, то с таким составом взять серебро и ЛЕ, то это и правда отличный результат. Другой вопрос, что на тот момент люди считали этот состав пригодным для взятия апл.
На самом деле любой состав пригоден для взятия апл, Лестер же брал
Но тут же фанаты не понимают, что бы взять апл с таким составом, то должны были звезды сойтись, ну вот как раз как у Лестера
+5
-2
+3
Сульшер доказал, что может работать в МЮ не хуже Моуринью.
+3
-1
+2
У вас был Погба за 105 лямов, на тот момент самый дорогой игрок в мире, и один из лучших хавов.
Мхитарян, Мата, Эррера еще были на пике.
Рэшфорд и Марсиаль были юны и даже пытались играть в футбол.

Не лучший состав в мире, но это и не победа в ЛЧ.
На ЛЕ и на тогда еще детский Аякс вполне хватало.

Вон с того состава Блинд сейчас пылит в основе Жироны, Мхитарян в основе Интера
+2
0
+2
Ответ ten Hag
Никто лучше не работал в МЮ, по сути, после Фергюсона
Да Фергюсон сам научился многому у Жозе. Собственно, благодаря конкуренции с ним, вышел на новый уровень взял ЛЧ в 2008-м
+2
0
+2
Ответ ten Hag
Никто лучше не работал в МЮ, по сути, после Фергюсона
И даже Ферги висел на волоске в начале своего великого пути с МЮ. Точно не помню, но его спасло то, что МЮ выиграл Кубок в том сезоне. Иначе бы его турнули... Поправьте, если ошибаюсь.
+2
0
+2
Ответ xj62jj4qtm
Если посудить, то с таким составом взять серебро и ЛЕ, то это и правда отличный результат. Другой вопрос, что на тот момент люди считали этот состав пригодным для взятия апл.
А какой отрыв тогда был от 1-го места в АПЛ? Сульшер тоже 2-м становился, правда в отличие от Моуриньо ни черта не выиграл, но опять-таки несколько раз был в шаге от этого, доходя до финалов в различных кубках, в том числе и ЛЕ. В последнем стоит "поблагодарить" за слив Де Хеа.
+2
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Итак, я напомню путь Моура в ЛЕ с Юнайтед:
- Второе место в группе с Фенером, Зарей и Феенордом
- Победа с минимальной разницей над Ростовом
- Победа в доп.время над Андерлехтом
- Победа с минимальной разницей над Сельтой
- 2-0 над Аяксом.

Стоимость состава: 725 млн евро. Выводы делайте сами.
+5
-3
+2
Ответ KING_OF_RUSSIA
очередной клоун не понимает, что это спорцру выкладывает вью по частям
все нормально 🤡
+1
0
+1
Ответ Boni R
замолчи уже, третьи сутки болтаешь)
Ему только и осталось что болтать балаболу 👎
+4
-3
+1
Ответ Родри
Ему только и осталось что болтать балаболу 👎
Балабол здесь только ты
+1
0
+1
Ответ Глиномес
До сих пор не понимаю кто хейтит Жозе Он последний кто брал хоть какие то евротрофеи, но фанатам пофиг , ну вот жуйте
А еще он единственный тренер, который выиграл ЛЧ, ЛЕ и ЛК
+1
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+1
Ответ Глиномес
До сих пор не понимаю кто хейтит Жозе Он последний кто брал хоть какие то евротрофеи, но фанатам пофиг , ну вот жуйте
Люди часто не ценят того, что для них делают, брали трофеи, плохо, надо было стать чемпионом наверное Моуринью ? Сейчас же уже попасть в эту самую ЛЧ за счастье будет... Из ЛЧ вылетели просто ужасно, так что при Жозе МЮ был крепкой, боевой командой!
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Ответ Чёрный тюльпан
Да тут по классике скооперировались фанатики переводчика и строчат ему восхваляющие оды. С учётом его тренерского уровня на тот момент вполне резонно, что руководство и болельщики требовали большего. Отрыв от Сити был огромный, при этом он поработал 3 сезона, где только раз стал вторым. Рыбак в принципе не хуже отработал, с той лишь разницей, что не выиграл ничего, но при этом даже с его примитивным футболом было куда приятнее за командой наблюдать, чем за унизительным паркованием автобуса в своей штрафной, причём там доходило порой до абсурда, что вся команда паслась, сохраняя минимальное преимущество, так при этом МЮ ещё и получал по итогу гол в концовке. То есть даже любимый стилёк Жозе уже тогда сбоил, потому что он не мог наладить оборону до нужных кондиций, чтобы не упускать победу или ничью, сидя в его любимой глухой обороне.
Если я не ошибаюсь, в АПЛ Юнайтед умудрился занять 6 место.

Касаемо фанатов Моура - здесь всё просто: люди закомплексованные, которым нравятся всякие вожди и прочие воители с врагами, которые могут типа объединить. Насколько нужно любить абсолютно бестолковый футбол, который даже не про оборону, а про негатив, чтобы восхищаться португальцем? Те же Симеоне с Аллегри исповедуют как базовую вещь - оборону, но там абсолютно другой подход к футболу и к игрокам. Этот же может, простите, засрать только мозги. Он закончился после ухода из Реала, уверовав в то, что он непогрешимый идол.
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Ответ ten Hag
Никто лучше не работал в МЮ, по сути, после Фергюсона
Солскьяер и Ван Гааль были не хуже, если смотреть не только на чашки.
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Ответ Radik_2.0
господи, мадам, ваши комментарии визуально попадаются под каждой новостью на протяжении нескольких дней. в день вы их штук 150 пишете? а как же личная жизнь
значит и вы читаете каждую новость, только не строчите, а у вас как?
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Ответ Глиномес
На самом деле любой состав пригоден для взятия апл, Лестер же брал Но тут же фанаты не понимают, что бы взять апл с таким составом, то должны были звезды сойтись, ну вот как раз как у Лестера
Звезды сошлись в том, что практически все гранды находились в стадии перестройки. Ну и рабочая тактика в совокупности с желанием игроков дали этот результат. Но в любом случае - это было феноменально
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Ответ Cruel Snake
Моур тогда сделал всё от него зависящее и даже больше
То, что сделал Жозе, не смог бы сделать ни один смертный
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Ответ Marina_Greta
Ну Ферги, это Ферги, один из лучших тренеров в истории АПЛ, тут не поспоришь, после него тяжело было держать такую же планку...
господи, мадам, ваши комментарии визуально попадаются под каждой новостью на протяжении нескольких дней. в день вы их штук 150 пишете? а как же личная жизнь
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